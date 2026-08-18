Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Άδειασε τον Δημοκρατικό Συναγερμό ο Αβέρωφ Νεοφύτου, φορτώνοντάς του δύο ιστορικές αποτυχίες: τον ενταφιασμό των ιδεών Γκάλι και το ναυάγιο στο Κραν Μοντανά. Ο τέως ηγέτης του ΔΗΣΥ χρεώνει και στο ΑΚΕΛ δύο ιστορικές αποτυχίες σε σχέση με το Κυπριακό: την απόρριψη του αμερικανοβρετανοκαναδικού σχεδίου και το «όχι» στο σχέδιο Ανάν.

Μέσα από τη δυναμική του παρέμβαση στο Κυπριακό, ο Αβέρωφ Νεοφύτου επιχειρεί να καταδείξει ότι, όπου έλειψε η τόλμη στις αποφάσεις των δύο μεγάλων κομμάτων —τις οποίες ο ίδιος αποκαλεί «δυνάμεις της λύσης»— οι όποιες προσπάθειες κατέληξαν αρνητικά.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μέσα από δύο συνεντεύξεις —με τον Φειδία Παναγιώτου και στον Άλφα— καταδεικνύει ότι η απουσία προόδου στο Κυπριακό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη αποφασιστικότητας από ελληνοκυπριακής πλευράς. Με ανάρτησή του στο Χ, δεν δίστασε να δακτυλοδείξει τόσο τον Δημοκρατικό Συναγερμό όσο και το ΑΚΕΛ.

Δύο λάθη σε κάθε κόμμα

Στην ανάρτησή του ο Αβέρωφ Νεοφύτου έγραψε συγκεκριμένα:

«Επειδή οι παρωπίδες για μένα δεν έχουν θέση στην πολιτική, θα σας πω με έναν τρόπο ξεκάθαρο.

Οι δύο κατ’ εξοχήν παραδοσιακές δυνάμεις της λύσης, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ (δυστυχώς αμφότερες, φοβούμενες το δήθεν πολιτικό κόστος, άφησαν κι αυτές τελευταία το Κυπριακό κατά μέρος), βαρύνονται με λανθασμένες αποφάσεις για το Κυπριακό.

Κατά την άποψή μου, η ιστορία θα χρεώσει στο ΑΚΕΛ: 1. Το ΟΧΙ στο αμερικανοβρετανικοκαναδικό σχέδιο και 2. Το ΟΧΙ στο σχέδιο Ανάν.

Και στον ΔΗΣΥ: 1. Τον ενταφιασμό των ιδεών Γκάλι και 2. Το ναυάγιο του Crans Montana».

Ο Γλαύκος Κληρίδης είχε κατηγορηθεί την περίοδο 1992-93 ότι ενταφίασε τις ιδέες Γκάλι προκειμένου να πετύχει να εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1993. Ο Νίκος Αναστασιάδης κατηγορήθηκε ότι δεν επέμεινε μέχρι τέλος στο Κραν Μοντανά γιατί στόχευε σε επανεκλογή του το 2018.

Ο πάλαι ποτέ υπερασπιστής

Σήμερα ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εννέα χρόνια από το ναυάγιο του Κραν Μοντανά, κατηγορεί το κόμμα του για ιστορικά λάθη. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο του 2017, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη.

Υποστήριζε τότε ότι το Πλαίσιο Γκουτέρες και το άτυπο έγγραφο για τον μηχανισμό εποπτείας έπρεπε να αποτελέσουν κεκτημένο: «Πρέπει η συνέχιση του διαλόγου να είναι με βάση το συγκεκριμένο κεκτημένο», έλεγε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είχε δηλώσει εντός του Εθνικού Συμβουλίου «ότι οφείλουμε, τόσο το Πλαίσιο όσο και τον Μηχανισμό Εφαρμογής, να τα διασφαλίσουμε ως κεκτημένο, όπως ακριβώς είπε και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών».

Εξηγούσε γιατί δεν συζητήθηκε το Πλαίσιο Γκουτέρες: «Η Τουρκία, παρά τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη και του Νίκου Κοτζιά, επέμενε να έχει ρόλο εγγυήτριας δύναμης με δικαίωμα παρεμβάσεων. Δυστυχώς, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δεν επέτρεψε να φτάσουμε σε ουσιαστική συζήτηση του Μηχανισμού Επιτήρησης, αφού ουδέποτε αποδέχτηκε τις προτάσεις του Πλαισίου Γκουτέρες για κατάργηση των Εγγυήσεων».

Η ανάγνωση των μηνυμάτων

Μέσα από τις δύο παρεμβάσεις του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου δηλώνει «πολύ απογοητευμένος» από όσα δήλωσε ο ΓΓ και από όσα εξήγησε η Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Αποδίδοντας όσα είπαν Γκουτέρες-Ολγκίν, ανέφερε: «Τι μας είπαν… το πρόβλημα είναι δικό σας, δεν διαπιστώσαμε πολιτική βούληση από αμφότερες τις πλευρές, κι έχετε να κάνετε πολλή δουλειά εάν εσείς Ε/κ και Τ/κ νοιάζεστε για την επανένωση του τόπου σας».

Επικαλείται τη δέσμευση της Γενεύης 2025 για άνοιγμα τεσσάρων οδοφραγμάτων, η οποία δεν τηρήθηκε: «Δεν μπορείτε να μας πείσετε, μας είπαν, ότι μπορείτε να λύσετε το Κυπριακό όταν εδώ και ενάμιση χρόνο, παρά τη δέσμευση των δύο κοινοτήτων στη Γενεύη το 2025… δεσμεύτηκαν στην πρώτη άτυπη ότι θα άνοιγαν τέσσερα οδοφράγματα… και μας λένε, αφού δεν είστε ικανοί να ανοίξετε ούτε ένα, μην περιμένετε ότι θα ξανακαλέσω νέα άτυπη πενταμερή».

Εξηγεί σε άλλο σημείο ότι τα ΜΟΕ, σύμφωνα και με τις δηλώσεις Ολγκίν, παραμένουν προαπαιτούμενο: «Το είπε με τόσο ξεκάθαρο τρόπο η κ. Ολγκίν: είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα οδοφράγματα και τα ΜΟΕ για να ανοίξει ο δρόμος για την πενταμερή, αλλά όχι μόνο, χρειάζεται συμφωνία και στη μεθοδολογία και στις βασικές αρχές» —και προσθέτει «και στις συγκλίσεις». Παράλληλα, αφήνει και αιχμές: «…να έρχεται ο ΓΓ του ΟΗΕ από τη Νέα Υόρκη για τα μάτια των Κυπρίων, για το πρόβλημά μας, και να φεύγει με άδεια χέρια γιατί δεν καταφέραμε να συμφωνήσουμε στο άνοιγμα δύο οδοφραγμάτων».

Πυρά και κατά Χριστοδουλίδη

Ο Αβ. Νεοφύτου, τέως ηγέτης του ΔΗΣΥ και ανθυποψήφιος του Νίκου Χριστοδουλίδη στις εκλογές του 2023, στρέφει αιχμές προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, διερωτώμενος εάν τελικά προτεραιότητα δεν είναι το Κυπριακό, και εάν «προτεραιότητά μας είναι ποιος θα συνεχίσει να είναι στην καρέκλα ή ποιος θα είναι ο επόμενος στην καρέκλα».

Στις αιχμές για τους σημερινούς χειρισμούς προστέθηκε πλέον και η αναφορά σε ιστορικά λάθη του παρελθόντος, στην οποία ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής επίσημα.