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Κοινή επιστολή προς την Ιρλανδική Προεδρία, ενόψει της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 συνυπέγραψε ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, μαζί με ηγέτες 16 κρατών μελών της ΕΕ, σύμφωνα με ανάρτηση στο Χ της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

«Κοινή θέση είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για τις νέες της προτεραιότητες, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής», αναφέρεται.

Ο Πρόεδρος της 🇨🇾 Δημοκρατίας @PresidentCYP @Christodulides συνυπέγραψε, μαζί με ηγέτες 16 κρατών μελών της ΕΕ, κοινή επιστολή προς την Ιρλανδική Προεδρία, ενόψει της επόμενης φάσης των διαπραγματεύσεων για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034.



Κοινή θέση είναι ότι η… https://t.co/abcPsdMaTT October 3, 2026

Για την Κύπρο, σημειώνεται, ισχυρές πολιτικές Συνοχής και Γεωργίας σημαίνουν ισόρροπη ανάπτυξη, στήριξη της υπαίθρου και του πρωτογενούς τομέα και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. «Ιδιαίτερη σημασία έχει η κοινή θέση των 17 κρατών μελών, όπως διατυπώνεται στην κοινή επιστολή, ότι το συνολικό ύψος του ΠΔΠ, όπως αποτυπώθηκε στο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο που επιτεύχθηκε επί της Κυπριακής Προεδρίας παραμένει η ισχυρή βάση για τα επόμενα βήματα στις διαπραγματεύσεις για το νέο ΠΔΠ, αποτελώντας ουσιαστική αναγνώριση του έργου και του αποτυπώματος της Κυπριακής Προεδρίας στη διαμόρφωση του επόμενου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού», προστίθεται.

Στόχος, ένας φιλόδοξος, ισορροπημένος και επαρκώς χρηματοδοτημένος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, ικανός να ανταποκριθεί τόσο στις διαχρονικές όσο και στις νέες προκλήσεις της Ευρώπης, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ