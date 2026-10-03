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Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησαν οι θεατές στο ΓΣΠ στον αγώνα Κύπρος – Αρμενία, όταν οι κωφές μαθήτριες Γαβριέλλα Τιμόθεου και η Αριάνα Φλουρέσκου απέδωσαν τον Εθνικό μας ύμνο στην κυπριακή νοηματική γλώσσα.

Μέσα από τη νοηματική γλώσσα, τα δύο κορίτσια έστειλαν ένα όμορφο και δυνατό μήνυμα συμπερίληψης, ισότητας και σεβασμού, δίνοντας έναν ξεχωριστό συμβολισμό στη στιγμή.

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται φωνή για να ακουστούν δυνατά.



Η χθεσινή στιγμή στο ΓΣΠ στον αγώνα Κύπρου-Αρμενίας, όταν η Γαβριέλλα Τιμόθεου και η Αριάνα Φλουρέσκου απέδωσαν τον Εθνικό Ύμνο στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, ήταν μια από αυτές.



Μια εικόνα βαθιά συγκινητική,… pic.twitter.com/xjjVLFpOUQ October 3, 2026

Η όμορφη αυτή πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε από την ΚΟΠ σε συνεργασία με την Σχολή Κωφών “Γεώργιος Μάρκου “

Και η παρουσία τους συνεχίζεται! Τα δύο κορίτσια θα βρίσκονται και τη Δευτέρα στο γήπεδο, μαζί με τη διερμηνέα κυπριακής νοηματικής γλώσσας, Θέκλα Ελευθερίου, η οποία είχε την ευθύνη για την προετοιμασία και την παρουσία τους.

Μια στιγμή που μας θυμίζει πως η συμπερίληψη δεν είναι απλώς μια λέξη. Είναι πράξη. Είναι συμμετοχή.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη

Υπάρχουν στιγμές που δεν χρειάζονται φωνή για να ακουστούν δυνατά.

Η χθεσινή στιγμή στο ΓΣΠ στον αγώνα Κύπρου-Αρμενίας, όταν η Γαβριέλλα Τιμόθεου και η Αριάνα Φλουρέσκου απέδωσαν τον Εθνικό Ύμνο στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα, ήταν μια από αυτές.

Μια εικόνα βαθιά συγκινητική, που μας υπενθύμισε ότι η γλώσσα, η έκφραση και η συμμετοχή δεν έχουν έναν μόνο τρόπο.

Για την κοινότητα των Κωφών, η Νοηματική Γλώσσα είναι γλώσσα επικοινωνίας, ταυτότητας και ισότιμης συμμετοχής. Και η πραγματική συμπερίληψη αρχίζει όταν η προσβασιμότητα παύει να αντιμετωπίζεται ως εξαίρεση ή ως μια όμορφη χειρονομία και γίνεται αυτονόητο δικαίωμα.

Η παρουσία της Γαβριέλλας και της Αριάνας στο γήπεδο έδωσε, μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους, εικόνα σε ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα: ότι η Κύπρος που θέλουμε να οικοδομούμε είναι μια χώρα στην οποία κάθε άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει, να εκφράζεται και να αισθάνεται ότι ανήκει.

Συγχαρητήρια στη Γαβριέλλα και την Αριάνα, στη Σχολή Κωφών «Γεώργιος Μάρκου» και στην Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου για μια πρωτοβουλία με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Γιατί μια κοινωνία ακούγεται πιο δυνατά όταν μαθαίνει να δίνει χώρο σε κάθε τρόπο έκφρασης.