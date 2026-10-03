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Μια ανάρτηση. Ένα ονοματεπώνυμο. Μερικά λεπτά αργότερα, η ίδια καταγγελία σε ομάδες με δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες χιλιάδες μέλη. Και ξαφνικά ένας άνθρωπος βρίσκεται στο εδώλιο ενός ιδιότυπου διαδικτυακού δικαστηρίου, χωρίς να έχει ακουστεί, χωρίς να έχει προηγηθεί διερεύνηση. Επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα στον χώρο της εκπαίδευσης επαναφέρουν επιτακτικά ένα ερώτημα: Πού τελειώνει το δικαίωμα της καταγγελίας και πού αρχίζει η δημόσια διαπόμπευση;

Κάθε γονέας έχει αναφαίρετο δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει και να απαιτήσει διερεύνηση για ό,τι θεωρεί λάθος στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και όταν ένας εκπαιδευτικός ενεργεί λανθασμένα, πρέπει να λογοδοτεί. Αντίστοιχα, όποιος κατά τη δημοσιοποίηση μιας καταγγελίας παραβιάζει τη νομοθεσία πρέπει να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. Άλλο καταγγέλλω και άλλο διαπομπεύω.

Όταν ένας εκπαιδευτικός κατονομάζεται επανειλημμένα ενώπιον ενός τεράστιου διαδικτυακού ακροατηρίου, η ζημιά μπορεί να έχει ήδη συντελεστεί πριν καν διερευνηθεί η καταγγελία. Και όταν μια καταγγελία αποδεικνύεται εκ των υστέρων ανακριβής ή παραποιημένη, ποιος αποκαθιστά την αξιοπρέπεια, την υπόληψη και την επαγγελματική του υπόσταση;

Στην εκπαίδευση υπάρχει και ένας ακόμη πρωταγωνιστής: το παιδί. Αυτό θα επιστρέψει την επόμενη ημέρα στο ίδιο σχολείο. Η δημόσια έκθεση και η αντιπαράθεση που δημιουργείται αναπόφευκτα επηρεάζουν αρνητικά την εκπαιδευτική διαδικασία, όχι μόνο για το ίδιο αλλά και για τα υπόλοιπα παιδιά. Κανένας δεν αμφισβητεί το δικαίωμα κάθε πολίτη να καταγγέλλει οποιαδήποτε πιθανή αυθαιρεσία, μέσα από ασφαλείς και αποτελεσματικές διαδικασίες που διασφαλίζουν γρήγορη διερεύνηση και λογοδοσία. Το τελευταίο διάστημα, όμως, η ανεξέλεγκτη κατάσταση στα ΜΚΔ δημιουργεί συνθήκες ασυδοσίας. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να δοθεί τέλος στη δημόσια διαπόμπευση. Να πούμε όχι στα διαδικτυακά λαϊκά δικαστήρια.

Ακόμη και σήμερα, πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι το δικαίωμα στην καταγγελία δεν συνεπάγεται απεριόριστο δικαίωμα δημόσιας διαπόμπευσης. Έστω και αν κάποιος έχει δίκαιο ως προς την ουσία μιας καταγγελίας, η αλήθεια δεν αποτελεί λευκή επιταγή για τον τρόπο δημοσιοποίησής της. Οι υφιστάμενες διαδικασίες, όμως, είναι συχνά γραφειοκρατικές και χρονοβόρες. Όταν μια υπόθεση κρίνεται χρόνια αργότερα, ακόμη και η δικαίωση δύσκολα μπορεί να αποκαταστήσει τη ζημιά που έχει ήδη προκαλέσει η δημόσια διαπόμπευση.

Γι’ αυτό, η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει την ενίσχυση και αποσαφήνιση της νομοθεσίας, ώστε η αδικαιολόγητη ονομαστική διαπόμπευση και η μαζική διαδικτυακή στοχοποίηση, όταν ξεπερνούν σαφώς τα όρια της θεμιτής κριτικής, να μπορούν να επιφέρουν, μέσα από γρήγορες διαδικασίες, ουσιαστικές αστικές και, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, ποινικές συνέπειες. Προτού να είναι αργά και τα διαδικτυακά λαϊκά δικαστήρια αρχίσουν να υποκαθιστούν τους θεσμούς του κράτους.

*Εκπαιδευτικός,

Μέλος ΕΔΣ ΠΟΕΔ,

Στέλεχος ΠΑΔΕΔ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ