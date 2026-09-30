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Εμβληματική χαρακτήρισε η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου την δράση του Υπουργείου για τον εκσυγχρονισμό της ειδικής εκπαίδευσης, μια πρόταση, η οποία εγκρίθηκε σήμερα, Τετάρτη από το Υπουργικό Συμβουλίου.

Όπως είπε η Υπουργός μετά την συνεδρία του Σώματος, “πρόκειται για μία εμβληματική δράση την οποία θέλαμε να αλλάξουμε εδώ και 27 χρόνια. Λειτουργούμε με την νομοθεσία του 1999 στα θέματα ειδικής αγωγής, συνεπώς αυτό από μόνο του είναι αρκετό για να κατανοήσουμε όλοι ότι πρέπει να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις στα θέματα της εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες”.

Σημείωσε ότι για πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρούνται στο σύστημα και παιδιά και γονείς και εκπαιδευτικοί και για αυτό, είπε, είναι πολύ σημαντικό το ότι με τη νέα νομοθεσία αλλάζουμε φιλοσοφία προς μια πιο παιδοκεντρική, πιο εξατομικευμένη εκπαίδευση.

Προωθείται, είπε, μέσα από την νέα νομοθεσία η φοίτηση των παιδιών στο γενικό σχολείο, το πρόγραμμα ενισχυμένης υποστήριξης στη βάση των αναγκών του κάθε παιδιού με αναπηρία, η έγκαιρη διάγνωση, η συνεχής αξιολόγηση αλλά και η στήριξη μέσω βελτίωσης των χρονοδιάγραμμάτων που υπάρχουν, μέσω βελτίωσης της όλης διαδικασίας αξιολόγησης και στήριξης των παιδιών.

Θα δίνουμε συνέχισε πια απολυτήριο σε όλα τα παιδιά από φοιτούν στα γενικά σχολεία, όπως επίσης και έμφαση στο παιδαγωγικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν τα παιδιά με αναπηρίες στο γενικό σχολείο, εκπαιδευτικό υλικό, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, παιδαγωγικά μέτρα έτσι ώστε τα παιδιά και να φοιτούν αλλά και να μαθαινουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα στις τάξεις.

Είναι αναφαίρετο, σημείωσε η κ. Μιχαηλίδου, το δικαίωμα των παιδιών να φοιτούν στο σχολείο και υποχρέωσή μας να διευκολύνουμε αυτή τη φοίτηση.

Υπενθύμισε ότι προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση, μία εντατική προσπάθεια καταγραφής των απόψεων όλων των εταίρων, νομοτεχνικός έλεγχος και σήμερα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά θα πάει στη Βουλή όπου και εκεί θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.

“Είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για μας όπου επιτέλους δίνουμε ευκαιρία στο σχολείο της Κύπρου, το δημόσιο σχολείο, να είναι πιο συμπεριληπτικό, πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού” τόνισε.

Η Υπουργός ανέφερε ότι επίσης ότι η όλη δράση υποστηρίζεται και από τον ευρωπαϊκό φορέα ειδικής εκπαίδευσης ο οποίος θα είναι παρών στην προσπάθεια αυτή.

“Για να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να είναι και πιο συμπεριληπτικό. Πρόκειται για μία πολύ σημαντική φάση της μεταρρυθμιστικής μας προσπάθειας” κατέληξε η Υπουργός.

ΚΥΠΕ