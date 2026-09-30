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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο στρατόπεδο της Πορτογαλίας. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε λίγο πριν την προπόνηση της ομάδας αφήνοντάς την στα κρύα του λουτρού. Μάλιστα, αυτό συνέβη λίγο αφότου ο Ζόρζε Ζεσούς διαβεβαίωσε πως μίλησε με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ και έλυσαν όλες τις διαφορές τους.

Πιο αναλυτικά, ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποχώρησε από το γήπεδο Πάρκεν, λίγο πριν την απογευματινή προπόνηση της εθνικής Πορτογαλίας ενόψει της αυριανής (01/10, 21:45) αναμέτρησης απέναντι στη Δανία για την 3η αγωνιστική του Δ’ ομίλου της League A του Nations League.

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