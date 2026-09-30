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Σε μια περίοδο κατά την οποία οι αυξήσεις σε βασικά αγαθά, ενέργεια και θέρμανση συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά, η Κυβέρνηση προχωρεί σε νέο πακέτο επτά μέτρων για την ακρίβεια, συνολικού κόστους €70 εκατ. Οι παρεμβάσεις αφορούν μεταξύ άλλων επιδοτήσεις στο ρεύμα, μηδενικό ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, μειωμένο φόρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, φθηνότερα φωτοβολταϊκά και εφάπαξ στήριξη €200 σε ευάλωτες ομάδες, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος των μέτρων που βρίσκονται σε ισχύ περίπου στα €160 εκατ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα 7 προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών τάσεων στην οικονομία και της ακρίβειας.

Τα μέτρα, όπως αναφέρει η Κυβέρνηση, είναι αποτέλεσμα υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής. Τα πλεονάσματα και η μείωση του δημόσιου χρέους επιστρέφουν έμπρακτα στην κοινωνία.

Τα μέτρα αφορούν:

1️⃣ Ηλεκτρικό ρεύμα: Η επιδότηση για ευάλωτους καταναλωτές (κατηγορία 08) και εμπορική χρήση (κατηγορία 10) ανανεώνεται για όλο το 2027. Ωφελούνται 23.300 νοικοκυριά με κάλυψη 100% της αύξησης και περίπου 82.500 επιχειρήσεις με επιδότηση έως 85%.

2️⃣ Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη για όλο το 2027: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής.

3️⃣ Μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά: Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη και βρεφικές τροφές. Ισχύει από 12 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαΐου 2027.

4️⃣ Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο φόρος κατανάλωσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεντ/λίτρο, από 1 Νοεμβρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2027.

5️⃣ Φωτοβολταϊκά: Ο ΦΠΑ για οικιακούς καταναλωτές μειώνεται από 19% σε 9%, με άμεση ισχύ.

6️⃣ Έκτακτη στήριξη €200: Καταβάλλεται εφάπαξ σε 53.511 ευάλωτους δικαιούχους.

7️⃣ Ορεινές περιοχές: Το επίδομα αυξάνεται για 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους, με +€50 ανά νοικοκυριό ανάλογα με το υψόμετρο και +€35 ανά άτομο.

Το κόστος των νέων μέτρων είναι €70 εκατ. Μαζί με τα μέτρα που ήδη ισχύουν, το συνολικό κόστος φτάνει περίπου τα €160 εκατ

«Τα πλεονάσματα επιστρέφουν στην κοινωνία»

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατά την απογευματινή του συνεδρία του, έχει εγκρίνει τα μέτρα που κατέθεσε ως πρόταση το Υπουργείο Οικονομικών για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας, ως εξαγγελθείσα πρόθεση και δέσμευση της Κυβέρνησης.

Η δυνατότητα που μας παρέχεται για να καταθέτουμε αυτά τα πρόσθετα μέτρα πηγάζει ακριβώς από την εφαρμογή μιας οικονομικής πολιτικής, η οποία δημιουργεί πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και μείωση του δημόσιου χρέους. Αυτά τα πλεονάσματα μεταφέρονται με αυτόν τον απτό τρόπο στην κοινωνία και στους συμπολίτες μας.

Από τα μέτρα που έχουν εγκριθεί, δύο αποτελούν ανανέωση υφιστάμενων μέτρων που λήγουν την αμέσως επόμενη περίοδο και επεκτείνονται για ολόκληρο το 2027. Ένα μέτρο που λήγει σήμερα ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με νέα προϊόντα βασικής καθημερινής χρήσης, ενώ υπάρχουν και νέα μέτρα, καθώς και ένα πρόσθετο μέτρο που αφορά τις ορεινές περιοχές. Ουσιαστικά πρόκειται για επτά μέτρα.

Συγκεκριμένα, η κλιμακωτή επιδότηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για την οικιακή διατίμηση, για την κατηγορία 08 των ευάλωτων καταναλωτών, και τη μηνιαία διατίμηση εμπορικής χρήσης, κατηγορία 10, που λήγει στο τέλος του 2026, ανανεώνεται για ολόκληρο το 2027.

Από αυτό το μέτρο ωφελούνται 23.300 νοικοκυριά και καλύπτεται το 100% της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει κατάλογος με 20 κατηγορίες δικαιούχων.

Επίσης, περίπου 82.500 εμπορικοί καταναλωτές, δηλαδή επιχειρήσεις, καταστήματα και μικρές επιχειρήσεις, ωφελούνται κλιμακωτά, ανάλογα με την κατανάλωση, με την επιδότηση να μπορεί να φθάσει μέχρι και το 85%.

Επεκτείνεται, επίσης, η διάρκεια του καταλόγου συγκεκριμένων βασικών προϊόντων, ο οποίος λήγει στο τέλος του 2026, και ανανεώνεται με ισχύ για ολόκληρο το 2027 με μηδενικό φόρο προστιθέμενης αξίας. Περιλαμβάνει φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και γυναικεία είδη υγιεινής προστασίας.

Επίσης, γίνεται ανανέωση του μέτρου με μηδενικό ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά, το οποίο λήγει σήμερα. Ανανεώνεται και εμπλουτίζεται με πρόσθετα προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως ψωμί, όλα τα είδη ψωμιού, γάλα και όλα τα είδη γαλακτοκομικών, καφέ, ζάχαρη και βρεφικές τροφές.

Το μέτρο θα ισχύσει μέχρι τις 31 Μαΐου 2027, με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ στα συγκεκριμένα προϊόντα, και η εφαρμογή του αρχίζει από τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης μειώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μέχρι το κατώτατο σημείο που επιτρέπει το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συγκεκριμένα, μειώνεται από 7,4 σεντ το λίτρο σε 2,1 σεντ το λίτρο, δηλαδή πρόκειται για μείωση κατά 5,3 σεντ ανά λίτρο.

Το μέτρο αυτό θα ισχύει από την 1η Νοεμβρίου 2026 μέχρι τις 30 Απριλίου 2027.

Αναφορικά με τον φόρο κατανάλωσης, έχω ήδη ζητήσει παρέκκλιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τον φόρο αυτό. Η διαδικασία έχει αρχίσει και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση για να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τον φόρο κατανάλωσης.

Επίσης, όσον αφορά την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές, μειώνεται ο φόρος προστιθέμενης αξίας από το 19% στο 9% και το μέτρο θα έχει άμεση ισχύ με την έκδοση σχετικού διατάγματος.

Επιπρόσθετα, θα καταβληθεί εφάπαξ ποσό €200 σε συγκεκριμένες ομάδες ευάλωτων συμπολιτών μας και λήπτες δημόσιων βοηθημάτων.

Το μέτρο αυτό καλύπτει 53.511 δικαιούχους, όπως λήπτες ΕΕΕ, άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν επίδομα διακίνησης, οικογένειες δικαιούχων χαμηλοσυνταξιούχων και οικογένειες με τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα που λαμβάνουν επίδομα τέκνου.

Το ποσό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο, κατά την κρίση των οικογενειών και των ατόμων που λαμβάνουν την παροχή και, βεβαίως, δεν αποκλείεται η χρήση του και για σκοπούς θέρμανσης.

Σημειώνω και υπενθυμίζω ότι βρίσκονται σε ισχύ και άλλα μέτρα.

Αναφέρω την επιβολή μειωμένου συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας από 19% σε 5% στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για όλους τους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με κόστος €49 εκατ.

Τα μέτρα που έχει εγκρίνει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο κοστολογούνται σε €70 εκατ. και είναι επιπρόσθετα των μέτρων που είναι ήδη σε ισχύ και εφαρμογή. Όλα μαζί συμποσούνται σε περίπου €160 εκατ.

Να πω επίσης ότι έχουμε αρχίσει και μια άλλη διαδικασία όσον αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας, ο οποίος μέχρι τώρα μας υποχρέωνε σε μια διπλή εφαρμογή του φόρου προστιθέμενης αξίας πάνω στο τιμολόγιο της Αρχής Ηλεκτρισμού.

Έχουμε ξεκινήσει διαδικασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να υποδείξουμε και να πείσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να ακολουθείται αυτή η τακτική.

Στο τελευταίο ECOFIN είχα συνάντηση και με τον αρμόδιο Επίτροπο και προχωρήσαμε σε αυτή τη συζήτηση, προκειμένου να ζητήσουμε, στο πλαίσιο όλης αυτής της κρίσης και των συγκρούσεων, κάποιες ελαφρύνσεις και κάποιες παρεκκλίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μεγαλύτερη ανακούφιση στους συμπολίτες μας.

Επίσης, ένα τελευταίο μέτρο – έχω μιλήσει για επτά μέτρα και αυτό είναι το έβδομο – αφορά το επίδομα στήριξης κατοίκων ορεινών περιοχών, που καλύπτει 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους.

Τα επιδόματα είναι αυξημένα σε σύγκριση με αυτά που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ. Επιπρόσθετα, προτείνεται αύξηση ανά άτομο για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών.

Δίνεται αύξηση €50 ανά νοικοκυριό ή οικιστική μονάδα, ανάλογα με το υψόμετρο, και αύξηση €35 στα υφιστάμενα ποσά για τους κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών.

Η δυνατότητα εφαρμογής αυτής της πολιτικής και των μέτρων ανακούφισης κατά της ακρίβειας συνδέεται με την καλή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.

Η νέα οικονομική ή δημοσιονομική διακυβέρνηση εφαρμόζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση από τον Ιούλιο του 2024. Αυτή η πολιτική έχει σημαντικά θετικά στοιχεία, γιατί δεν αφήνει τα κράτη να προχωρούν σε ανεξέλεγκτες δαπάνες και να οδηγηθούμε σε άλλες κρίσεις, όπως αυτές στις οποίες οδηγηθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και οι μνήμες είναι νωπές.

Ταυτόχρονα, όμως, δημιουργείται ένα θέμα με τις χώρες οι οποίες εφαρμόζουν ορθές οικονομικές πολιτικές και έχουν μειώσει το χρέος τους κάτω από το 60%, όπως είναι η Κύπρος.

Σήμερα είμαστε στο 49% και μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να φτάσουμε στο 45%.

Παράλληλα, κάνουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Η Κυβέρνηση Νίκου Χριστοδουλίδη, για τέταρτη χρονιά, καταθέτει προϋπολογισμό στη βάση πλεονασμάτων της Γενικής Κυβέρνησης.

Αυτά τα πλεονάσματα μάς βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κρίσεις και ζούμε σε μια περίοδο συνεχών και επαναλαμβανόμενων κρίσεων.

Ταυτόχρονα, όμως, μέσα από την οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης τίθενται κάποιες οροφές όσον αφορά την αύξηση των δαπανών στα κράτη μέλη.

Αυτό, στην περίπτωση της Κύπρου, λειτουργεί κατά κάποιον τρόπο τιμωρητικά, με την έννοια ότι, την ώρα που έχω μια καλή οικονομική επίδοση και η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της καλής οικονομικής μας απόδοσης, ζητά να είμαστε μεγαλύτερος και καθαρός εισφορέας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει ταυτόχρονα ένας περιορισμός όσον αφορά τις δαπάνες που μπορούμε να αυξήσουμε για να δώσουμε περισσότερη ανακούφιση στους συμπολίτες μας σε μια περίοδο κρίσης.

Αυτό το θέμα το έχω συζητήσει επισταμένα με τον αρμόδιο Επίτροπο και τον Γενικό Διευθυντή της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Έχω την εντύπωση ότι έχει δημιουργηθεί ένα πρόσφορο έδαφος, με τη στήριξη και άλλων συναδέλφων Υπουργών, και θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, ούτως ώστε να υπάρξει ένας εξορθολογισμός.

Αυτή τη στιγμή, τα μέτρα που μπαίνουν σε εφαρμογή και τα μέτρα που είναι ήδη σε εφαρμογή έχουν συνολικό κόστος περίπου €160 εκατ.

Σε ό,τι αφορά το επίδομα τέκνου, αυτό παραχωρείται μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας. Το Υπουργείο Οικονομικών το θέτει ως ένα από τα μέτρα που λαμβάνει η Κυβέρνηση.

Το Υπουργείο Οικονομικών έχει εγκρίνει την πρόταση από οικονομικής σκοπιάς, δηλαδή την πρόταση που έχει κατατεθεί για αύξηση των ορίων.

Στον προϋπολογισμό υπάρχουν €136 εκατ. για το επίδομα τέκνου.

Ευχαριστώ πολύ.