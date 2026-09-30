Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα 7 προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών για την αντιμετώπιση των πληθωριστικών τάσεων στην οικονομία και της ακρίβειας.

Τα μέτρα είναι αποτέλεσμα υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής. Τα πλεονάσματα και η μείωση του δημόσιου χρέους επιστρέφουν έμπρακτα στην κοινωνία.

1️⃣ Ηλεκτρικό ρεύμα: Η επιδότηση για ευάλωτους καταναλωτές (κατηγορία 08) και εμπορική χρήση (κατηγορία 10) ανανεώνεται για όλο το 2027. Ωφελούνται 23.300 νοικοκυριά με κάλυψη 100% της αύξησης και περίπου 82.500 επιχειρήσεις με επιδότηση έως 85%.

2️⃣ Μηδενικός ΦΠΑ σε βασικά είδη για όλο το 2027: φρέσκα φρούτα, λαχανικά, γάλα, παιδικές πάνες, πάνες ενηλίκων και είδη γυναικείας υγιεινής.

3️⃣ Μηδενικός ΦΠΑ σε κρέατα, ψάρια και πουλερικά: Το μέτρο ανανεώνεται και επεκτείνεται σε ψωμί, γαλακτοκομικά, καφέ, ζάχαρη και βρεφικές τροφές. Ισχύει από 12 Οκτωβρίου 2026 έως 31 Μαΐου 2027.

4️⃣ Πετρέλαιο θέρμανσης: Ο φόρος κατανάλωσης μειώνεται από 7,4 σε 2,1 σεντ/λίτρο, από 1 Νοεμβρίου 2026 έως 30 Απριλίου 2027.

5️⃣ Φωτοβολταϊκά: Ο ΦΠΑ για οικιακούς καταναλωτές μειώνεται από 19% σε 9%, με άμεση ισχύ.

6️⃣ Έκτακτη στήριξη €200: Καταβάλλεται εφάπαξ σε 53.511 ευάλωτους δικαιούχους.

7️⃣ Ορεινές περιοχές: Το επίδομα αυξάνεται για 10.500 νοικοκυριά και 24.000 δικαιούχους, με +€50 ανά νοικοκυριό ανάλογα με το υψόμετρο και +€35 ανά άτομο.