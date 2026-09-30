Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού έχει ευθύνη να οδηγήσει την παράταξη ενωμένη στις προεδρικές εκλογές, δηλώνει o Νίκος Γεωργίου. Παράλληλα, αναφέρει πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου έκανε μια πολιτική τοποθέτηση, αλλά το ζήτημα είναι τι τον οδήγησε στο να κάνει αυτή την αναφορά.

Ο βουλευτής του κόμματος εκφράζει την ίδια στιγμή την ελπίδα ότι ο τέως πρόεδρος του κόμματος θα δώσει τη δυνατότητα «στους χιλιάδες φίλους και μέλη του ΔΗΣΥ, όπως τον αγάπησαν και τον εκτιμούν, να τον υπερψηφίσουν».

Το κόμμα πάνω από πρόσωπα

Μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα» του Omega, ο κ. Γεωργίου επισημαίνει αναφερόμενος σε όλους ότι το κόμμα είναι πάνω από πρόσωπα και ιδρύθηκε για να υπηρετήσει τον τόπο, όχι φιλοδοξίες.

Σημειώνει πως ο ίδιος προσωπικά είναι υπέρμαχος του σεβασμού των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων και καλεί όλους σε γενική συμπόρευση.

Το δείπνο γεννά άλλα ζητήματα

Όσον αφορά τα περί του μυστικού δείπνου σε ψαροταβέρνα, βουλευτής δηλώνει πως το δείπνο δεν είναι το ζήτημα, αλλά είναι αυτό που γεννά άλλα ζητήματα. Προσθέτει επιπρόσθετα ότι το συγκεκριμένο, όπως και άλλα πράγματα, θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Το ίδιο θεωρεί και γενικότερα για τις δημόσιες αντεγκλήσεις.

Η ευθύνη πλέον, κατά τον ίδιο, είναι στην ηγεσία για να οδηγήσει το κόμμα ενωμένο στις προεδρικές εκλογές.

Βίντεο από την παρέμβαση του