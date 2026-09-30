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Στις αρχές του καλοκαιριού του 2027 αναμένεται να παραδοθούν, με μικρή καθυστέρηση, τα 36 διαμερίσματα της Α’ Φάσης του έργου «Προσιτή Στέγη» του ΚΟΑΓ και του Δήμου Λεμεσού στην ενορία Αγίου Νικολάου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη.

Ο Δήμαρχος Λεμεσού πραγματοποίησε, το πρωί της Τετάρτης, επίσκεψη στο εργοτάξιο της οδού Αγίας Αικατερίνης, μαζί με το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΟΑΓ, όπου ενημερώθηκαν για την πορεία εργασιών της Α’ φάσης.

Όπως είπε ο κ. Αρμεύτης «σκοπός της επίσκεψης είναι να δούμε την εξέλιξη αυτού του έργου και να δούμε κάποια χρονοδιαγράμματα, με την αποπεράτωση του να αναμένεται αρχές του καλοκαιριού 2027».

«Στην Α’ φάση υπήρχαν κάποια κτίρια που κατεδαφίστηκαν και οι ένοικοι έχουν μετακινηθεί ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο και από εκεί και πέρα, με παρόμοιο τρόπο, θα μετακινηθούν οι κάτοικοι των υπόλοιπων κατοικιών για να συνεχιστεί το έργο με άλλες τρεις πολυκατοικίες για συνολικά 136 διαμερίσματα», συμπλήρωσε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι «ο Δήμος Λεμεσού θέλει να συνεχίσει τη συνεργασία του με τον ΚΟΑΓ» και υπέδειξε ότι «αυτή τη στιγμή, που χρηματοδοτείται και διαμέσου των αντισταθμισμάτων από την ανάπτυξη, η ανάπτυξη του Δήμου Λεμεσού συνεισφέρει τα μέγιστα στη χρηματοδότηση αυτού του ταμείου».

Ο Γιάννης Αρμεύτης δήλωσε, εξάλλου, ότι στη Β’ φάση του έργου, στην οδό Λάμπρου Πορφύρα, «θα μπουν και νέοι στόχοι, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχάους που πέρα από τη συμμετοχικότητα και τη συμπεριληπτικότητα μπαίνει και το θέμα της αισθητικής, γιατί πέραν από την προσιτή στέγη, σκοπός είναι να σχεδιάζεται με τρόπο που να βοηθά στην ευημερία και στην ποιότητα ζωής».

«Ο δρόμος που άνοιξε τον Υπουργείο Εσωτερικών και με τον ΚΟΑΓ στο πλαίσιο των διαγωνισμών Ιδεών νομίζω είναι μια καλή αφορμή για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις επόμενες φάσεις», συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Νικόλας Διομήδους, δήλωσε ότι, στο πλαίσιο του ρόλου του ΚΟΑΓ, το έργο αυτό «μπορεί να δείξει και τον κοινωνικό του χαρακτήρα και τον τρόπο που μπορούμε να αναζωογονήσουμε τα αστικά κέντρα των πόλεων σε συνεργασία πάντα με τους Δήμους, φτάνει να υπάρχει καλή πίστη και καλή θέληση».

«Εδώ βλέπουμε ότι η Α’ φάση του συγκεκριμένου έργου που αποτελείται από τα πρώτα 36 διαμερίσματα δυο υπνοδωματίων βρίσκεται σε καλό στάδιο», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «οι τεχνικοί και μηχανικοί μας, τους οποίους έχουμε για να επιβλέπουν, προσπαθούν να είμαστε εντός των χρονοδιαγραμμάτων».

Αν και ο αρχικός στόχος ήταν η παράδοση του έργου τον ερχόμενο Μάρτιο, συνέχισε, «υπάρχουν κάποιες μικρές δυσκολίες και καθυστερήσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι εντός πλαισίου».

Με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των 36 διαμερισμάτων, ανέφερε, «μπορούμε να προχωρήσουμε με την επόμενη φάση που αποτελείται από άλλες τρεις εξαώροφες πολυκατοικίες για συνολικά 138 διαμερίσματα», ενώ τόνισε πως «με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε τους χαμηλά και μέτρα αμειβόμενους να αποκτήσουν στέγη μέσα από το προσιτό ενοίκιο».

Εξάλλου σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Λεμεσού αναφέρει ότι στο πλαίσιο της συνάντησης των δυο μερών, επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για περαιτέρω διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο φορέων με στόχο την αύξηση του αποθέματος προσιτής στέγης στη Λεμεσό.

Ειδικότερα, προστίθεται, ανακοινώθηκε ότι με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεμεσού, προωθείται η προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανέγερση πρόσθετων 400 διαμερισμάτων προσιτής κατοικίας. Διευκρινίζεται ότι ο διαγωνισμός θα βασίζεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ταυτότητας και του Νέου Ευρωπαϊκού Μπάουχαους (New European Bauhaus – NEB), ενισχύοντας την αειφορία, την υψηλή αισθητική και την κοινωνική συμπερίληψη στον αστικό ιστό της πόλης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή του ΚΟΑΓ στην Κριτική Επιτροπή του διαγωνισμού, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία του Οργανισμού στον τομέα της στεγαστικής πολιτικής, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ