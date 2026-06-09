Τη βούληση της Κυβέρνησης να συνεχίσει την εφαρμογή ολοκληρωμένης στεγαστικής πολιτικής, με έμφαση στην αύξηση του αποθέματος προσιτής κατοικίας, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στην τελετή κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του έργου «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ» του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, στα Πάνω Πολεμίδια.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι το έργο αποτελεί ακόμη μία απτή απόδειξη της προτεραιότητας που αποδίδει η Κυβέρνηση στην αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για πρόκληση που δεν αφορά μόνο την Κύπρο, αλλά το σύνολο των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως σημείωσε, με πρωτοβουλίες της Κυπριακής Δημοκρατίας το θέμα της προσιτής στέγης έχει τεθεί πλέον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπενθύμισε ότι, με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο είχε ως βασικό θέμα την προσιτή κατοικία, ενώ, όπως είπε, μέσα από ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας κατέστη δυνατή και η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων για τη στεγαστική πολιτική.

Το έργο «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ» περιλαμβάνει την ανέγερση 29 σύγχρονων ημιανεξάρτητων κατοικιών τριών υπνοδωματίων, υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών και σύγχρονου σχεδιασμού. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο, πρόκειται για ουσιαστική επένδυση κοινωνικής συνοχής, ποιότητας ζωής και προοπτικής, ιδιαίτερα σε μια περιοχή όπως η Λεμεσός, η οποία δέχεται έντονες στεγαστικές πιέσεις.

Αναβαθμισμένος ρόλος για τον ΚΟΑΓ

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η πολιτική της Κυβέρνησης για το στεγαστικό στηρίζεται σε ολοκληρωμένο πλάνο και συγκεκριμένο σχεδιασμό, με απτά αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε τον καθοριστικό ρόλο του Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει τον Οργανισμό και έχει ενισχύσει τον ρόλο του ως εκτελεστικού βραχίονα της στεγαστικής πολιτικής του κράτους.

Αναφερόμενος στην προηγούμενη κατάσταση του ΚΟΑΓ, είπε ότι μετά τον τερματισμό του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, που αποτελούσε βασική πηγή εσόδων του, ο Οργανισμός είχε περιέλθει σε μακρά περίοδο περιορισμένης δραστηριότητας. Ενδεικτικά, σημείωσε ότι τη διετία 2023-2024 παραδόθηκαν μόλις 16 οικιστικές μονάδες, ενώ είχε αρχίσει η ανέγερση 24 κατοικιών.

Για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, πρόσθεσε, η Κυβέρνηση, με πρωτοβουλία του υπουργού Εσωτερικών, εξασφάλισε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και νέες πηγές εσόδων, ώστε ο ΚΟΑΓ να επαναλειτουργήσει ουσιαστικά και να επιταχύνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων προσιτής κατοικίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικά στη διασύνδεση του Ειδικού Ταμείου Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ με το Σχέδιο Πολεοδομικών Κινήτρων και τα αντισταθμιστικά οφέλη από άλλα σχέδια, σημειώνοντας ότι η απόφαση αυτή έχει ήδη αποφέρει αποτελέσματα και επιτρέπει στον Οργανισμό να προχωρεί σε νέα έργα.

Τα στοιχεία για τη στεγαστική πολιτική

Ο Πρόεδρος παρουσίασε σειρά στοιχείων για την πορεία εφαρμογής της στεγαστικής πολιτικής. Όπως είπε, μέσω της ταχείας αδειοδότησης, σχεδόν 3.000 οικιστικές μονάδες και ακόμη 900 πολυκατοικίες αδειοδοτήθηκαν εντός 40 και 80 εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα.

Παράλληλα, ανέφερε ότι, με αξιοποίηση κρατικής γης και επένδυση €75 εκατομμυρίων, προχωρεί το Σχέδιο Ανέγερσης 500 προσιτών κατοικιών για τη στέγαση νεαρών ζευγαριών σε παγκύπρια βάση.

Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό κατασκευαστικό τομέα, πρόσθεσε, υλοποιούνται τα Σχέδια Πολεοδομικών Κινήτρων και Build to Rent, τα οποία αναμένεται να αποδώσουν πέραν των 2.500 οικιστικών μονάδων την επόμενη διετία. Από αυτές, οι 400 θα διατεθούν στην αγορά προσιτής κατοικίας.

Ο Πρόεδρος είπε επίσης ότι, μέσω των σχεδίων αυτών, ποσό που ξεπερνά τα €12,5 εκατομμύρια θα καταβληθεί στο Ειδικό Ταμείο Προσιτής Στέγης του ΚΟΑΓ για την υλοποίηση περισσότερων έργων. Την ίδια ώρα, μέσω στεγαστικών μέτρων του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν διατεθεί την τελευταία διετία σχεδόν €200 εκατομμύρια, από τα οποία έχουν επωφεληθεί 5.657 πολίτες.

Σύμφωνα με τον Νίκο Χριστοδουλίδη, το στεγαστικό βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης και κατά την προετοιμασία του προϋπολογισμού του 2027, σε συνεννόηση με τους υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Πρόεδρος Δημοκρατίας – ΚΟΑΓ – ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ – Θεμέλιος Λίθος

Νέες μονάδες σε όλες τις επαρχίες

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο αναβαθμισμένος ΚΟΑΓ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας, τόσο μέσα από την επιτάχυνση έργων που υλοποιούνται όσο και μέσα από τον προγραμματισμό εκατοντάδων νέων οικιστικών μονάδων σε όλες τις επαρχίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, εντός του 2026 βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης από τον ΚΟΑΓ 244 οικιστικές μονάδες προς πώληση σε προσιτή τιμή και 192 μονάδες προς προσιτό ενοίκιο. Παράλληλα, προχωρεί η διαδικασία διαχωρισμού 135 οικοπέδων σε περιοχές της Λευκωσίας, της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι το έργο «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ» αποτελεί παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί όταν υπάρχει σχεδιασμός, πολιτική βούληση και συνεργασία μεταξύ κράτους, τοπικής αυτοδιοίκησης και αρμόδιων φορέων.

Συνεχάρη τη διοίκηση, τα μέλη του Συμβουλίου και το προσωπικό του ΚΟΑΓ για το έργο που επιτελούν, καθώς και όλους όσοι εργάστηκαν για την προώθηση και υλοποίηση του έργου.

Συνάντηση για τα αιτήματα κατοίκων

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στα αιτήματα κατοίκων της περιοχής, λέγοντας ότι, κατά την άφιξή του, συνάντησε ομάδα κατοίκων που αντιμετωπίζει συγκεκριμένες προκλήσεις. Όπως είπε, έχει διευθετηθεί συνάντηση του δημάρχου την Παρασκευή με την ΑΗΚ, με την οποία επικοινώνησε ο ίδιος από την προηγούμενη ημέρα.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, θα καταβληθεί προσπάθεια για αντιμετώπιση του ζητήματος που, όπως ανέφερε, δικαιολογημένα έθεσαν οι κάτοικοι της περιοχής.

Κλείνοντας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επανέλαβε ότι η Κυβέρνηση αποδεικνύει με πράξεις και όχι με λόγια ότι διαθέτει συγκεκριμένο πλάνο και πολιτική βούληση για την προσιτή στέγη. Τόνισε ότι η υπεύθυνη οικονομική διαχείριση επιτρέπει στην Κυβέρνηση να επιστρέφει πόρους στην κοινωνία, επενδύοντας στην υγεία, την παιδεία, το κράτος πρόνοιας και τη στεγαστική πολιτική.

Συνάντηση με την ΑΗΚ για τα αιτήματα κατοίκων του έργου «ΑΔΩΝΙΣ»

Πρόεδρος Δημοκρατίας – Ιδιοκτήτες κατοικιών ΚΟΑΓ

Δικαιολογημένες χαρακτήρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τις ανησυχίες κατοίκων της πρώτης φάσης του οικιστικού έργου «ΑΔΩΝΙΣ», οι οποίοι διαμαρτύρονται επειδή οι κατοικίες τους βρίσκονται κοντά σε πυλώνες της ΑΗΚ.

Σε δηλώσεις του την Τρίτη, στο περιθώριο της τελετής κατάθεσης του θεμέλιου λίθου του οικιστικού συγκροτήματος «ΑΔΩΝΙΣ ΙΙΙ», ο Πρόεδρος ανέφερε ότι είχε προσωπική επικοινωνία με την ΑΗΚ και ότι για το θέμα έχει ήδη διευθετηθεί συνάντηση την Παρασκευή.

Αναφερόμενος στη διαμαρτυρία κατοίκων της πρώτης φάσης του έργου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε πως θα ενημερωθεί τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον δήμαρχο της περιοχής.

«Μίλησα ο ίδιος με την ΑΗΚ. Διευθετήθηκε η συνάντηση την Παρασκευή», ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Πολιτεία θα εξετάσει το ζήτημα, σημειώνοντας πως οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί είναι «απόλυτα δικαιολογημένες».

«Θα κάνουμε ό,τι πρέπει», δήλωσε χαρακτηριστικά.