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Νέα προειδοποίηση προς τις αεροπορικές να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).

Η σύσταση συνδέεται με την πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο του Οργανισμού.

Η νέα σύσταση δεν αναφέρεται στο σημερινό περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος της Flydubai το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.

Ο EASA δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να αξιολογήσει αν υπάρχει αύξηση ή μείωση του κινδύνου για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ στη χώρα.

EU aviation agency issues Saudi airspace advisory after Houthi attacks https://t.co/HrQm3wwq3q pic.twitter.com/rNskGcsUUR — Asif Patel (@asifpatel) September 30, 2026

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο EASA συνιστά πλέον να μην πραγματοποιούνται πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της Ιορδανίας σε κανένα υψόμετρο ή επίπεδο πτήσης, μεταβάλλοντας την προηγούμενη σύσταση που καλούσε σε επίδειξη προσοχής.

protothema.gr