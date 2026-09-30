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Νέα προειδοποίηση προς τις αεροπορικές να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA).
Η σύσταση συνδέεται με την πρόσφατη κλιμάκωση των επιθέσεων από τους Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα στον ιστότοπο του Οργανισμού.
Η νέα σύσταση δεν αναφέρεται στο σημερινό περιστατικό που συνέβη σε αεροσκάφος της Flydubai το οποίο έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.
Ο EASA δήλωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση για να αξιολογήσει αν υπάρχει αύξηση ή μείωση του κινδύνου για τις αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ στη χώρα.
Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο EASA συνιστά πλέον να μην πραγματοποιούνται πτήσεις εντός του εναέριου χώρου της Ιορδανίας σε κανένα υψόμετρο ή επίπεδο πτήσης, μεταβάλλοντας την προηγούμενη σύσταση που καλούσε σε επίδειξη προσοχής.