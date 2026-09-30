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Ραγδαίες εξελίξεις στη σημερινή δικαστική διαδικασία της πρωτοφανούς υπόθεσης με τύφλωση οκτώ ασθενών που είχαν υποβληθεί σε εγχείρηση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας και υπέστησαν τύφλωση στις 13/10/2020.

Η κατηγορούσα Αρχή τροποποίησε το κατηγορητήριο σε βάρος των δυο οφθαλμίατρων που διενήργησαν την επίδικη επέμβαση στους ασθενείς σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας. Μετά απ’ αυτή την εξέλιξη οι δυο γιατροί παραδέχθηκαν ενοχή στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν για τα οκτώ πρόσωπα.

Αυτό που διαφοροποιείται δεν είναι η κατηγορία των αμελών και απερίσκεπτων πράξεων, αλλά οι λεπτομέρειες των αδικημάτων που αναφέρονται στο κατηγορητήριο. Προηγουμένως καταλογιζόταν στους δυο ιατρούς ότι με επαναχρησιμοποίηση αναλώσιμου προκάλεσαν την τύφλωση.

Πλέον, ωστόσο, το λεκτικό άλλαξε και περιορίζεται στην αναφορά ότι έθεσαν «σε κίνδυνο ανθρώπινη ζωή ή να είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε άλλο», επαναχρησιμοποιώντας αναλώσιμο μιας χρήσης.

Οι ασθενείς είχαν υποστεί τύφλωση στο ένα τους μάτι, καθώς μετά την επέμβαση τον Οκτώβριο του 2020 προσβλήθηκαν από το πολυανθεκτικό στέλεχος pseudomonas aeruginosa και απώλεσαν την όρασή τους.

Ο Επαρχιακός Δικαστής, Παύλος Αγαπητός, όρισε την επόμενη δικάσιμο στις 29 Οκτωβρίου, οπότε η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, θα εκθέσει τα παραδεκτά γεγονότα, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης, Μάριος Σπύρου, θα εκθέσει τους μετριαστικούς παράγοντες για τους πελάτες του. Θα οριστεί νέα δικάσιμος για ανακοίνωση της ποινής σε βάρος των δυο γιατρών που διανύουν την έκτη δεκαετία της ηλικίας τους.

Τη δικάσιμο παρακολούθησαν και δικηγόροι των ασθενών και των οικογενειών τους, που έχουν κάνει αστική αγωγή για αποζημιώσεις.