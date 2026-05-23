Σε κομβικό σημείο εισήλθε η ακροαματική διαδικασία της πολύκροτης υπόθεσης με οκτώ ασθενείς που υπέστησαν τύφλωση μετά από επέμβαση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας στις 13/10/2020.

Στη χθεσινή δικάσιμο κατέθεσε ενόρκως η 67χρονη, η οποία εκτελούσε καθήκοντα νοσηλεύτριας κίνησης κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων που είχαν ως τραγικό αποτέλεσμα να προσβληθούν οι ασθενείς από το βακτήριο «ψευδομονάς» (pseudomonas aeruginosa).

Πρόκειται για κατάθεση που παρουσιάζεται από την κατηγορούσα Αρχή ως επιβαρυντική για τους δυο οφθαλμίατρους, οι οποίοι διανύουν την έκτη δεκαετία της ηλικίας τους και είναι αντιμέτωποι με οκτώ κατηγορίες (απερίσκεπτες και αμελείς πράξεις), για έκαστο ασθενή.

Η διαδικασία ήταν ζωντανή, κυρίως κατά την αντεξέταση της μάρτυρα από τον εκ των δικηγόρων των κατηγορούμενων, Ηλία Στεφάνου. Επιπλέον, δεν έλειψαν οι -μικρής ισχύος- εντάσεις, αλλά και οι ενστάσεις (κατά την αντεξέταση) από την εκπρόσωπο της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου. Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς η κατάσταση να ξεφύγει.

Η μάρτυρας κατηγορίας σε κάποιες περιπτώσεις έσπευδε να δώσει απάντηση πριν ολοκληρώσει ο συνήγορος υπεράσπισης τα ερωτήματά του (σ.σ. ανέφερε ότι πρώτη φορά κατέθετε σε Δικαστήριο), με τον Επαρχιακό Δικαστή, Παύλο Αγαπητό, να επεμβαίνει και να υποδεικνύει ήρεμα την ανάγκη όπως περιμένει να ολοκληρωθεί το ερώτημα, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, πρακτικούς λόγους και συγκεκριμένα την ανάγκη να καταγράφουν από τη στενογράφο τα όσα διαμείβονταν.

Ενδεικτική, πάντως, της εικόνας που είχε η χθεσινή διαδικασία και δη η αντεξέταση της 67χρονης νοσηλεύτριας κίνησης, ήταν η αυθόρμητη τοποθέτησή της σε συνεχείς ερωτήσεις του κ. Στεφάνου για ένα εκ των σημείων στην κατάθεση που είχε δώσει στους ανακριτές της Αστυνομίας. «Προσπαθείτε να με βγάλετε ότι δεν λέω αλήθειες» είπε χαρακτηριστικά σε κάποια στιγμή με εμφανή δυσαρέσκεια.

Η γραμμή των δυο πλευρών

Αν και ήταν φανερό ποια γραμμή έχουν η κατηγορούσα Αρχή και η υπεράσπιση, εντούτοις χθες έγινε απόλυτα διακριτή. Από τα ερωτήματά της δημόσιας κατηγόρου, Έλενας Κωνσταντίνου, αναδείχθηκαν οι θέσεις της νοσηλεύτριας πως χρησιμοποιήθηκε το ίδιο κωλλύριο (BSS) στους ασθενείς, ενώ αυτό δεν ενδείκνυται και πως η «κασέτα» του μηχανήματος μέσω του οποίου διενεργούνταν οι επεμβάσεις καταρράκτη, έπρεπε να αλλάζει σε κάθε ένα από τους δέκα ασθενείς, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε επέμβαση τη συγκεκριμένη ημέρα. Σημειώνεται ότι οι οκτώ από τους 10 ασθενείς υπέστησαν τύφλωση στον έναν οφθαλμό.

Όπως προέκυψε από τις θέσεις της μάρτυρος κατά την εξέτασή της από την κ. Κωνσταντίνου, καινούργια «κασέτα» στο μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε μόνο στον 1ο ασθενή, στον 4ο και στον 10ο. Δηλαδή τρεις «κασέτες» αντί 10, όπως ήταν η θέση που εκφράστηκε Όπως υποδείχθηκε, μάλιστα, οι δυο από τους δέκα που δεν προσβλήθηκαν από το βακτήριο ήταν ο 4ος και ο 10ος ασθενής (είχαν καινούργιες «κασέτες»).

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε εντόνως σημεία από την κατάθεση που είχε δώσει στους ανακριτές η μάρτυρας. Μεταξύ άλλων, εγέρθη ζήτημα με τα όσα ανέφερε η 67χρονη σε αστυνομικό για την απολύμανση στο χειρουργείο του νοσηλευτηρίου και αμφισβητώντας έντονα τη θέση ότι τα επίδικα κωλλύρια έχουν αντοχή μόνο μιας εβδομάδας, όπως επανέλαβε αρκετές φορές η μάρτυρας. Ο κ. Στεφάνου υπέβαλε ξεκάθαρα ότι τα κωλλύρια αντέχουν πολύ περισσότερο, υποδεικνύοντας τις οδηγίες χρήσης τους.

Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Κατά την εξέτασή της από την κ. Κωνσταντίνου, αλλά και σε σημεία της αντεξέτασης, η νοσηλεύτρια κίνησης επικαλέστηκε -σε αρκετές περιπτώσεις- εκπαίδευση που είχε κάνει στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της οποίας, όπως υποστήριξε, είχε καταστεί σαφές πωςοι κασέτες και τα άλλα αναλώσιμα πρέπει να αλλάζονται σε κάθε ασθενή.

Επανέλαβε τη θέση και στην αντεξέτασή της: «Κάθε ασθενής πρέπει να έχει την κασέτα του και το δικό του ορό». Σε κάθε ευκαιρία ανέφερε πως πάντα ακολουθεί τις οδηγίες των ιατρών και πως το ίδιο έπραττε και στην περίπτωση των δυο οφθαλμίατρων την επίδικη ημέρα.

Όπως σημειώσαμε, υπήρξε, μάλιστα, ξεκάθαρη αναφορά για τις αλλαγές των «κασετών» και των άλλων αναλωσίμων. Επιπλέον, η νοσηλεύτρια κίνησης είπε πως τα κωλλύρια φυλάγονταν στο ντουλάπι, ούτε καν σε ψυγείο. Είχε προβάλει τη θέση ότι τα κωλλύρια μπορούν να χρησιμοποιούνται μέχρι και μια εβδομάδα, όπως υποδεικνύουν και φαρμακοποιοί.

Η αρνητική απάντηση στην 26η ερώτηση του ανακριτή

Πού εστίασε η αντεξέταση της μάρτυρα

Ένα από τα κυριότερα σημεία της αντεξέτασης της μάρτυρα κατηγορίας είχε να κάνει με την κατάθεση που είχε δώσει στους ανακριτές της Αστυνομίας στις 6 Οκτωβρίου του 2021, έναν χρόνο μετά το περιστατικό. Στην 26η ερώτηση ο ανακριτής την είχε ρωτήσει: «Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, 13/10/2020 έγινε οποιαδήποτε απολύμανση του χειρουργείου 6 με μηχάνημα εκνέφωσης;» (σ.σ. απολύμανση). Η 67χρονη είχε απαντήσει: «Όχι. Η μηχανή μπαίνει πάντα μετά που θα τελειώσουν οι επεμβάσεις εάν και εφόσον χρειάζεται».

Γι΄ αυτό το σημείο ο κ. Ηλίας Στεφάνου, κατά την αντεξέταση, υπέβαλε σειρά ερωτημάτων. Η μάρτυρας εν ολίγοις πρόβαλε τη θέση πως δεν εννοούσε ότι δεν ήταν απολυμασμένη η αίθουσα. Εξήγησε πως τα χειρουργεία απολυμαίνονταν την προηγούμενη και ότι συνήθως η ίδια έδιδε οδηγίες αργά το απόγευμα πριν από εγχειρήσεις οφθαλμών που ήταν προγραμματισμένες το πρωί της επομένης να γίνεται χρήση του μηχανήματος εκνέφωσης. Σε κάποια στιγμή η 67χρονη ανέφερε πως ίσως να μην απάντησε με τον ιδεώδη τρόπο στο ερώτημα. Τόνισε, όμως, πως με την απάντησή της σσε καμία περίπτωση εννοούσε πως το χειρουργείο δεν είχε απολυμανθεί την προηγούμενη μέρα.

Σε άλλο σημείο ο κ. Στεφάνου κι αφού η μάρτυρας δεν απαντούσε με αμεσότητα σε ερωτήματα κατά πόσον τέσσερα συγκεκριμένα κωλλύρια (σ.σ. αποτελούν τεκμήρια της υπόθεσης) έχουν οδηγίες χρήσης και καταλληλότητας, ανέφερε: «Σου υποβαλλω ότι αυτά τα τέσσερα κωλλύρια έχουν διάρκεια ζωής 3-4 εβδομάδων, όχι όπως μας λέτε, μιας εβδομάδας». Η Έλενα Κωνσταντίνου αντέταξε πως δεν ήταν αυτή η θέση της μάρτυρα, ενώ λίγο αργότερα η νοσηλεύτρια είπε πως αυτό που προσπάθησε να πει ότι ο κάθε ασθενής πρέπει να έχει το κωλλύριό του.

Ο κ. Στεφάνου έκανε ερωτήματα με τα οποία εξέταζε κατά πόσον η 67χρονη είχε συνάντηση με στελέχη του νοσηλευτηρίου και λοιμοξιολόγους μετά τα επίμαχα γεγονότα και πριν την κατάθεσή της στην Αστυνομία. Η μάρτυρας θυμόταν μόνο πως είχε ενημερώσει την προϊστάμενή της.

Σε ερώτημα του κ. Στεφάνου κατά πόσον αναστατώθηκε όταν την κάλεσαν για ανάκριση ως ύποπτη, η νοσηλεύτρια είπε πως δεν ένιωσε καμία ταραχή. «Δεν ένιωθα τύψεις. Ό,τι μου έλεγαν οι γιατροί έκανα (σ.σ. για την επίδικη ημέρα, έναν χρόνο προηγουμένως). Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκα ήταν όλες αρνητικές», ανέφερε μεταξύ άλλων. Να σημειωθεί ότι έδωσε κατάθεση έναν χρόνο μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα είπε, βέβαια, αρκετούς μήνες προηγουμένως, όταν είχε ενημερωθεί για το περιστατικό, είχε συγκλονιστεί και η ίδια προσπαθούσε να ανακαλέσει στη μνήμη της τις ενέργειές της.

Η αντεξέταση θα συνεχιστεί τη Δευτέρα. Σημειώνεται ότι για τους κατηγορούμενους οφθαλμίατρους εμφανίστηκαν χθες οι Ηλίας Στεφάνου, Μάριος Σπύρου και Ρεβέκκα Αθανασίου.