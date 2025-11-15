Μετά από πέντε και πλέον χρόνια αρχίζει η εκδίκαση της πρωτοφανούς υπόθεσης που συγκλόνισε την κυπριακή κοινωνία τον Οκτώβριο του 2020 (13/10/2020), όταν οκτώ ασθενείς υπέστησαν τύφλωση λόγω επιπλοκών σε εγχείρηση καταρράκτη, στην οποία υποβλήθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της Λευκωσίας.

Κατηγορούμενοι είναι δυο οφθαλμίατροι που διανύουν την έκτη δεκαετία της ηλικίας τους και είναι αντιμέτωποι με οκτώ κατηγορίες, για έκαστο ασθενή, που αφορούν το αδίκημα των απερίσκεπτων αμελών πράξεων κατά παράβαση των άρθρων 236(ε), 20 και 35 του ποινικού κώδικα.

Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση καταδίκης τους για το πλημμέλημα θα είναι αντιμέτωποι με ποινή φυλάκισης που φτάνει μέχρι και τα δυο έτη. Η αυτούσια αναφορά που εντοπίσαμε στον Ποινικό Κώδικα, αναφέρει: «…τα πλημμελήματα τιμωρούνται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια, ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή και με τις δύο αυτές ποινές».

Οι δυο γιατροί τον Απρίλιο του 2022 δήλωσαν μη παραδοχή στις κατηγορίες με τις οποίες είναι αντιμέτωποι, ενώ χθες η υπόθεση ήταν ορισμένη για ακρόαση ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας.

Τι έγινε στο Δικαστήριο

Αν και η εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, Έλενα Κωνσταντίνου, δήλωσε ετοιμότητα να καλέσει τον πρώτο μάρτυρα κατηγορίας, εξεταστή του ΤΑΕ Λευκωσίας, εντούτοις μετά από εισήγηση του συνηγόρου υπεράσπισης των κατηγορούμενων, Μάριου Σπύρου, η έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας αναβλήθηκε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Σπύρου εισηγήθηκε όπως σε συνεννόηση με την κατηγορούσα Αρχή να γίνουν παραδεκτά κάποια γεγονότα, κάτι το οποίο θα εξοικονομήσει πολύτιμο δικαστικό χρόνο. Κι αυτό γιατί με την παραδοχή γεγονότων θα αποφευχθεί η ένορκος κατάθεση κάποιων από τους 52 μάρτυρες κατηγορίας ενώπιον Δικαστηρίου.

Από τη στιγμή που η δημόσια κατήγορος Ελένη Κωνσταντίνου δήλωσε πως δεν φέρει ένσταση, ο Επαρχιακός Δικαστής, Παύλος Αγαπητός, όρισε δικάσιμο για τις 22 Δεκεμβρίου προκειμένου να δηλωθούν τα παραδεκτά γεγονότα. Ταυτόχρονα, προγραμμάτισε ημερομηνίες εντός Μαρτίου για την ακροαματική διαδικασία.

Οι λεπτομέρειες αδικήματος

Όπως σημειώσαμε οι κατηγορίες σε βάρος των γιατρών αφορούν οκτώ πρόσωπα. Καταγράφουμε μια από τις λεπτομέρειες του αδικήματος για το οποίο κατηγορούνται, προκειμένου να δώσουμε ενδεικτική εικόνα: «Οι κατηγορούμενοι, την 13η Οκτωβρίου του 2020, στη Λευκωσία στο … Ιδιωτικό Νοσηλευτήριο, ενώ ήταν Ιατροί Οφθαλμίατροι, με τέτοιο αλόγιστο τρόπο βεβιασμένο ή αμελή, ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή ή να είναι ενδεχόμενο να προκαλέσουν σωματική βλάβη σε άλλο, προέβησαν σε ιατρική ή χειρουργική θεραπεία στον … από τη Λευκωσία, κατά την οποία χρησιμοποίησαν κολλύρια, ορό, κασέτες και άλλα αναλώσιμα τα οποία ήταν μιας χρήσης, με αποτέλεσμα ο πιο πάνω ασθενής να προσβληθεί από το πολυανθεκτικό στέλεχος pseudomonas aeruginosa και να απωλέσει την όραση του αριστερού οφθαλμού του».

Να σημειωθεί πως σε ό,τι αφορά τα γεγονότα κατά την επίμαχη περίοδο, αυτά αποδίδονται μέσα από ανακοίνωση που είχε εκδώσει η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου. Η Ένωση θέλοντας να κάνει διευκρίνιση για τις ακριβείς συνθήκες, είχε καταγράψει ανάμεσα σ΄ άλλα τις ακόλουθες θέσεις: «Οι οκτώ ασθενείς χειρουργήθηκαν για επέμβαση καταρράκτη, σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λευκωσία ενταγμένο στο ΓεΣΥ(…) Αναφορικά με το πρόσφατο σοβαρό πρόβλημα που προέκυψε με τις μετεγχειρητικές επιπλοκές ασθενών που υπεβλήθησαν σε εγχείρηση καταρράκτη και που οι ασθενείς αυτή την στιγμή νοσηλεύονται στο Μακάρειο Νοσοκομείο, η Ένωση Ιδιωτών Ιατρών Κύπρου (ΕΝΙΚ), επιθυμεί να δώσει στην δημοσιότητα την πραγματική εικόνα για τα περιστατικά, αφού εμπλέκονται μέλη της (…) Οκτώ ασθενείς χειρουργήθηκαν για επέμβαση καταρράκτη σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στην Λευκωσία ενταγμένο στο ΓεΣΥ και παρουσίασαν, μερικές μέρες μετά, σοβαρής μορφής μετεγχειρητική ενδοφθάλμια λοίμωξη. Με βάση τα διεθνή πρωτόκολλα, οι ασθενείς αυτοί έπρεπε επειγόντως να υποβληθούν σε διαγνωστική-θεραπευτική υαλοειδεκτομή, η οποία δε μπορούσε να γίνει ούτε στο νοσηλευτήριο που έγιναν αρχικά οι επεμβάσεις, αλλά ούτε και στο Μακάρειο Νοσοκομείο, αφού δεν διαθέτουν τον εξοπλισμό και τους γιατρούς για τέτοια επέμβαση. Δύο κλινικές στην Λεμεσό ανταποκρίθηκαν και διενήργησαν τις απαραίτητες επεμβάσεις, που αποσυμφόρησαν τα μάτια των ασθενών, αλλά βοήθησαν και στην ταυτοποίηση του μικροβίου που προκάλεσε το πρόβλημα. Οι ασθενείς τώρα χρειάζονται στενή παρακολούθηση και χορήγηση ενδοφλέβιας και τοπικής αντιβίωσης για μακρό χρονικό διάστημα. Για το σκοπό αυτό κρίθηκε αναγκαίο να εισαχθούν στο Μακάρειο για περαιτέρω θεραπεία. Η συγκεκριμένη συνεργασία μεταξύ της οφθαλμιατρικής κλινικής του Μακαρίου και των ιδιωτικών κλινικών, υπήρχε και πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Ο ισχυρισμός ότι τα δημόσια νοσηλευτήρια καλούνται να διορθώσουν τα λάθη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων δεν αληθεύει».

Πάντως, οι ασθενείς είχαν σοβαρές επιπλοκές στο τέλος χάνοντας όραση στον έναν οφθαλμό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αφαιρέθηκε και ο βολβός.

Έχασαν όραση και βολβό

Όπως συνάγεται από το κατηγορητήριο οι οκτώ ασθενείς, τέσσερις γυναίκες και ισάριθμοι άνδρες, που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση, υπέστησαν την ακόλουθη ζημιά στην υγεία τους:

>> Άνδρας ασθενής απώλεσε όραση στο αριστερό μάτι.

>> Άνδρας ασθενής απώλεσε όραση δεξιού οφθαλμού και του αφαιρέθηκε ο βολβός.

>> Γυναίκα ασθενής απώλεσε την όρασή της στο αριστερό μάτι.

>> Άνδρας ασθενής απώλεσε την όραση του στο δεξί οφθαλμό και του αφαιρέθηκε ο βολβός.

>> Γυναίκα ασθενής απώλεσε την όρασή της στον αριστερό οφθαλμό και της αφαιρέθηκε ο βολβός.

>> Γυναίκα ασθενής απώλεσε την όρασή της στον δεξί οφθαλμό και της αφαιρέθηκε ο βολβός.

>> Γυναίκα ασθενής απώλεσε την όρασή της στο αριστερό μάτι.

>> Άνδρας ασθενής απώλεσε την όρασή του δεξιού οφθαλμού και του αφαιρέθηκε ο βολβός.

Πέθαναν δυο ασθενείς μέχρι την καταχώρηση

Οκτώβριο του 2020 το συμβάν, καταχώριση τον Φεβρουάριο του 2022 και χωρίς να αρχίσει ακρόαση μέχρι σήμερα

Οι αργοί ρυθμοί απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο, είτε με ενοχή είτε με αθωωτική απόφαση, αναδεικνύεται για μια ακόμη φορά. Η υπόθεση προέκυψε τον Οκτώβριο του 2020 και η Νομική Υπηρεσία έδωσε οδηγίες για καταχώρησή της στο Δικαστήριο τον Φεβρουάριο του 2022.

Στο μεσοδιάστημα και συγκεκριμένα έναν χρόνο μετά από την επέμβαση των οκτώ ασθενών είχαν ήδη αποβιώσει δυο εξ αυτών. Στις 17 Οκτωβρίου του 2021 όταν είχε αποβιώσει σε ηλικία 79 ετών, η Χριστούλλα Στρατή, ο εγγονός της πάτερ Ραφαήλ είχε κάνει δηλώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha συνδέοντας το θάνατό της με την εγχείρηση καταρράκτη που είχε κάνει η θανούσα. «Από την στιγμή που το πιστοποιητικό θανάτου, μου λέει πολυοργανική ανεπάρκεια και καρδιακή ανεπάρκεια, μπορώ κάλλιστα να βγάλω το συμπέρασμα και να πω ότι αυτό το περιστατικό και η μόλυνση που υπήρχε να επηρέασε τα ζωτικά της όργανα» είχε πει χαρακτηριστικά.

Η κ. Στρατή μετά την επέμβαση είχε απωλέσει την όρασή της στον δεξί οφθαλμό και της είχε αφαιρεθεί ο βολβός. «Θα τους δικαιώσω και τους οκτώ. Όσο ζω και αναπνέω δεν θα επιτρέψω από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο να πουν ότι δεν δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι», είχε αναφέρει μεταξύ άλλων ο πάτερ Ραφαήλ.

Το γεγονός ότι πέντε χρόνια μετά το περιστατικό που οδήγησε στην τύφλωση ασθενών δεν έχει καν αρχίσει ακροαματική διαδικασία της υπόθεσης, επαναφέρει αυτόματα στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης το γενικότερο ζήτημα με τους αργούς ρυθμούς απονομής δικαιοσύνης στην Κύπρο. Όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, ακόμα και σε περιπτώσεις οργανωμένου εγκλήματος παρατηρείται σοβαρή καθυστέρηση. Σε πρόσφατη στατιστική ανάλυση της Παγκόσμιας Πρωτοβουλίας κατά της Διασυνοριακής Οργανωμένης Εγκληματικότητας (ανάλυση στοιχείων Interpol από πέραν των 350 εμπειρογνωμόνων), σημειώνονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: «Το δικαστικό σύστημα στην Κύπρο αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις στην εκδίκαση υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικότητας (…) Η έλλειψη δικαστών και η αύξηση των υποθέσεων έχουν επιβαρύνει περαιτέρω το σύστημα, με αποτέλεσμα χαμηλή αποδοτικότητα».