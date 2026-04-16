Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιο πως απαιτείται παράταση της εκεχειρίας.

«Πηγαίνουμε καλά, μπορώ να σας το πω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται παράταση».

Πρόσθεσε ότι το Ιράν επιδιώκει έντονα μια συμφωνία και έχει δείξει ότι είναι «διατεθειμένο να κάνει πράγματα σήμερα που δεν ήταν διατεθειμένο να κάνει πριν από δύο μήνες».

Ερωτηθείς λίγο αργότερα τι θα συμβεί αν οι ΗΠΑ και το Ιράν δεν καταφέρουν να καταλήξουν σε μόνιμη συμφωνία, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις θα ενταθούν εκ νέου.

«Αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι μάχες θα ξαναρχίσουν», είπε.



