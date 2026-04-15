Σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος είναι το τελευταίο διάστημα στο προσκήνιο για την υπόθεση «Σάντης», ενώ χθες έκανε γνωστό ότι προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ενάντια στον Μακάριο Δρουσιώτη.

Ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είναι η πρώτη εικόνα των γιατρών που παρέλαβαν τον υφυπουργό στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το πρωί της Τετάρτης. Ο Γιώργος Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης της Ελλάδας, το πρωί της Τετάρτης (15/04) υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λιποθύμησε κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου βρίσκεται αυτή την ώρα, και οι γιατροί προχωρούν σε εξετάσεις για να διαπιστώσουν τα αίτια.