Καμία έκπληξη δεν προκάλεσε στον Δημήτρη Παπαδάκη, το αποτέλεσμα των ερευνών της Αστυνομίας σε σχέση με τα μηνύματα στην υπόθεση «Σάντη».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του, «από την πρώτη στιγμή διακήρυττα ότι τα μηνύματα που με αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς, έπεσα θύμα μιας μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης της οποίας οι προεκτάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως».

Αυτούσια η ανακοίνωση

Καμία έκπληξη δεν μας προκαλεί το αποτέλεσμα των ερευνών της Αστυνομίας σε σχέση με τα χαλκευμένα μηνύματα τα οποία εμπλέκουν και το πρόσωπο μου σε ψευδείς συνομιλίες. Από την πρώτη στιγμή διακήρυττα ότι τα μηνύματα που με αφορούσαν ήταν κατασκευασμένα και δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δυστυχώς, έπεσα θύμα μιας μεγάλης πολιτικής πλεκτάνης της οποίας οι προεκτάσεις θα πρέπει να διερευνηθούν πλήρως.

Για μένα αυτό που προέχει είναι η διαφύλαξη της προσωπικής μου αξιοπρέπειας και του ονόματός μου από όλη αυτή την σκευωρία.

Θα επιμένω μέχρι τέλους για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να καταδειχθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, όλοι όσοι βρίσκονται πίσω από την ιδέα αλλά και από την κατασκευή των μηνυμάτων και όσοι εσκεμμένα ενέπλεξαν το δικό μου πρόσωπο σε αυτή την σκευωρία. Αναμένουμε τις περαιτέρω έρευνες τις Αστυνομίας προς αυτή την κατεύθυνση.

Σε σχέση με τον Μακάριο Δρουσιώτη είμαι ήδη σε επικοινωνία με τους δικηγόρους μου ώστε να κινήσουμε όλες τις δικαστικές διαδικασίες εναντίον του αλλά και εναντίον οποιουδήποτε προσώπου καταδειχθεί ότι βρίσκεται πίσω από αυτή την πλεκτάνη.