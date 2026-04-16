Μια γιγαντιαία ψηφιακή γάτα ύψους 8 μέτρων προσφέρει στους επιβάτες του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ μια απροσδόκητη και καθηλωτική εμπειρία.

Η άφιξη της Catzilla έχει ήδη μαγνητίσει τα βλέμματα των ταξιδιωτών, κατακτώντας παράλληλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως.

Η τεράστια πορτοκαλί γάτα κινείται, γουργουρίζει και μοιάζει εξαιρετικά ρεαλιστική. Χάρη σε μια καινοτόμο διαδραστική οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν να την «χαϊδέψουν» ή ακόμα και να τη «ταΐσουν», συμμετέχοντας σε μια δραστηριότητα που συναρπάζει μικρούς και μεγάλους.

Το αποτέλεσμα είναι τόσο ζωντανό που δίνει την αίσθηση ενός πραγματικού πλάσματος που αντιδρά στις κινήσεις του κοινού σε πραγματικό χρόνο.

😺 Catzilla has taken over Hong Kong Airport!



A giant 8-meter ginger cat moves, purrs, and looks almost real. It reacts to “petting” and “feeding” via an interactive screen.



You can see it at Terminal 1 (Arrivals Hall A) until May 2, 2026.



If you’re flying through Hong Kong —… pic.twitter.com/NKCzAuUgVa — NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2026

Viral εμπειρία και καινοτομία

Η Catzilla βρίσκεται στην αίθουσα αφίξεων Α του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ και θα είναι διαθέσιμη για το κοινό έως τις 2 Μαΐου. Η προηγμένη τεχνολογικά εγκατάσταση μετατρέπει την αναμονή στο αεροδρόμιο σε μια αξιομνημόνευτη εμπειρία ψυχαγωγίας, αποδεικνύοντας πώς η τεχνολογία, η τέχνη και η διασκέδαση μπορούν να συνδυαστούν για να βελτιώσουν την παραμονή των ταξιδιωτών.

Όσοι βρίσκονται σε τράνζιτ στο Χονγκ Κονγκ ή προγραμματίζουν μια επίσκεψη, δεν πρέπει να χάσουν αυτή την εμπειρία, η οποία αποτελεί πλέον ένα από τα πιο φωτογραφημένα και viral θεάματα της περιόδου.

Είναι ένας μοναδικός τρόπος για να ξεκινήσει ή να ολοκληρωθεί ένα ταξίδι με δέος και μια δόση «ψηφιακής μαγείας».

