Χιλιάδες μέλισσες εισέβαλαν την Τετάρτη στο εμπορικό κέντρο του οικισμού Νετίβοτ στο νότιο Ισραήλ, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι εμφανίστηκαν και σε άλλα σημεία.

צרות בנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר | תיעוד@Itsik_zuarets pic.twitter.com/lEGcTrS5ZD April 15, 2026

Ο δήμος του Νετίβοτ ζήτησε από τους κατοίκους της περιοχής να μείνουν μακριά από την περιοχή και να αποφεύγουν να πλησιάζουν τις μέλισσες.

תיעוד מנתיבות: עשרות אלפי דבורים פשטו על המרכז המסחרי בעיר@Itsik_zuarets pic.twitter.com/8c9dLyboB0 — כאן חדשות (@kann_news) April 15, 2026

Μέλισσες σε αυτοκίνητο στη Νετιβότ του Ισραήλ (φωτογραφία: kan.org.il)

Εκτός από το σμήνος στο εμπορικό κέντρο, αναφορές δείχνουν ότι μέλισσες έχουν εμφανιστεί και σε άλλα μέρη της Νετίβοτ.

