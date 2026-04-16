Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε με ανάρτησή του ότι Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν να προχωρήσουν σε εκεχειρία διάρκειας δέκα ημερών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, στόχος της εκεχειρίας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων για μια ευρύτερη συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο χωρών. Υπενθύμισε επίσης ότι αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν στην Ουάσιγκτον για πρώτη φορά μετά από 34 χρόνια, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι ανέθεσε στον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, σε συνεργασία με τον επικεφαλής των Μεικτών Επιτελείων Νταν Κέιν, να εργαστούν από κοινού με τις δύο πλευρές για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης.

Όπως υποστήριξε: «ήταν τιμή μου να επιλύσω 9 πολέμους σε όλο τον κόσμο και αυτός θα είναι ο δέκατος, οπότε ας το κάνουμε».

Στο μεταξύ σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στις θέσεις που έχει καταλάβει αυτό το διάστημα.

Ο πρέσβης του Ιράν στη Βηρυτό μας ενημέρωσε ότι η εκεχειρία μιας εβδομάδας ενδέχεται να αρχίσει απόψε το βράδυ, δήλωσε στο Reuters βουλευτής της Χεζμπολάχ Χασάν Φαντλαλάχ.

Όπως ανέφερε, η Χεζμπολάχ ενημερώθηκε από τον πρέσβη του Ιράν στη Βηρυτό ότι υπάρχει προοπτική για εκεχειρία επτά ημερών, η οποία θα μπορούσε να ξεκινήσει εντός της ημέρας. Ο ίδιος σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα διπλωματικών προσπαθειών του Ιράν.

Ερωτηθείς αν η Χεζμπολάχ θα δεσμευτεί σε μια τέτοια συμφωνία, ο Φαντλαλάχ απάντησε πως όλα εξαρτώνται από τη δέσμευση του Ισραήλ να σταματήσει κάθε μορφή εχθροπραξιών.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί ότι μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση των επιθέσεων της Χεζμπολάχ μέχρι τα μεσάνυχτα, όταν και ξεκινάει η εκεχειρία 10 ημερών.