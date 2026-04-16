Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε σήμερα ότι, εάν το Ιράν απορρίψει αμερικανική πρόταση που προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αποκήρυξη των «πυρηνικών όπλων», το Ισραήλ θα προχωρήσει σε «ακόμη πιο επώδυνα» πλήγματα εναντίον νέων στόχων.

«Το Ιράν βρίσκεται σε ένα ιστορικό σημείο καμπής: ο ένας δρόμος συνίσταται στο να αποκηρύξει την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα, σε συμφωνία με την αμερικανική πρόταση ενώ ο άλλος οδηγεί στην άβυσσο», διαβεβαίωσε ο υπουργός κατά τη διάρκεια μιας τελετής.

April 16, 2026

«Εάν το ιρανικό καθεστώς κάνει τη δεύτερη επιλογή, θα ανακαλύψει πολύ σύντομα πως υπάρχουν στόχοι ακόμα πιο επώδυνοι από εκείνους που έχουμε ήδη πλήξει», συμπλήρωσε.

