Το Minthis Music Festival 2026 επιστρέφει ακόμη πιο ισχυρό, παρουσιάζοντας πέντε ξεχωριστές μουσικές βραδιές από 8 έως 12 Ιουλίου 2026 στο εντυπωσιακό Minthis Amphitheatre. Παραμένοντας πιστό στη φιλοσοφία του, συνεχίζει να φέρνει κοντά διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες και ανερχόμενα ταλέντα, σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει καλλιτεχνική ποιότητα, υψηλού επιπέδου φιλοξενία και μοναδικό φυσικό τοπίο.

Η φετινή διοργάνωση ξεχωρίζει για το εξαιρετικά υψηλό καλλιτεχνικό της επίπεδο, συγκεντρώνοντας διεθνώς καταξιωμένους σολίστ, βραβευμένους καλλιτέχνες και σύνολα με σημαντική παρουσία στις κορυφαίες σκηνές και φεστιβάλ του κόσμου.

Πρόγραμμα Φεστιβάλ

Το πρόγραμμα του Minthis Music Festival 2026 ξεδιπλώνεται σε πέντε ξεχωριστές βραδιές, καθεμία με τη δική της ιδιαίτερη μουσική ταυτότητα.

Το φεστιβάλ ανοίγει στις 8 Ιουλίου με τον διεθνώς αναγνωρισμένο νεοκλασικό συνθέτη και πιανίστα Florian Christl και το σύνολό του, για πρώτη φορά στην Κύπρο, με τη συμμετοχή του διακεκριμένου βιολονίστα και καλλιτέχνη της Sony Music Niklas Liepe, ο οποίος έχει εμφανιστεί σε κορυφαίες αίθουσες όπως το Elbphilharmonie και έχει συνεργαστεί με διεθνείς ορχήστρες και διακεκριμένους μαέστρους.

Στις 9 Ιουλίου, η βραβευμένη πιανίστα και καλλιτέχνης της Sony Music Jeneba Kanneh-Mason παρουσιάζει ένα ρεσιτάλ αφιερωμένο στα διαχρονικά έργα του Frédéric Chopin, έχοντας ήδη καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες νέες προσωπικότητες της κλασικής μουσικής με εμφανίσεις στο Royal Albert Hall και συμμετοχή στους εορτασμούς των BBC Proms.

Την επόμενη βραδιά, 10 Ιουλίου, το κοινό θα απολαύσει το Vision String Quartet, ένα από τα πιο συναρπαστικά κουαρτέτα εγχόρδων της νέας γενιάς, γνωστό για τις εκρηκτικές και καινοτόμες ερμηνείες μουσικής δωματίου, με διεθνή καριέρα που περιλαμβάνει εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το Schleswig-Holstein Musik Festival και συνεργασίες που γεφυρώνουν την κλασική και τη σύγχρονη μουσική δημιουργία.

Στις 11 Ιουλίου, ο υποψήφιος για Grammy και διεθνώς αναγνωρισμένος βαθύφωνος Günther Groissböck, συνοδευόμενος από τον πιανίστα της La Scala Nelson Calzi, φέρνει στη σκηνή τη δραματικότητα και το βάθος της όπερας, έχοντας πρωταγωνιστήσει στις μεγαλύτερες όπερες του κόσμου, όπως η Vienna State Opera και το Metropolitan Opera της Νέας Υόρκης.

Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 12 Ιουλίου με την κομψή τζαζ αισθητική της Claire Martin και του συνόλου της, σε ένα ζωντανό και λαμπερό φινάλε κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό του Minthis, μιας από τις σημαντικότερες φωνές της βρετανικής τζαζ, με πολυβραβευμένη δισκογραφία και διακρίσεις στα British Jazz Awards.

Μια μοναδική μουσική και πολιτιστική εμπειρία

Με την υπογραφή της Pafilia, της εταιρείας που βρίσκεται πίσω από το πολυβραβευμένο Minthis resort και υπό τη δημιουργική επιμέλεια και παραγωγή της LaimTee Art, της οποίας το καλλιτεχνικό όραμα καθορίζει τη μοναδική ταυτότητα της διοργάνωσης, το φεστιβάλ συνεχίζει να εξελίσσεται σε σημείο συνάντησης για καταξιωμένους διεθνείς δημιουργούς και ανερχόμενες φωνές. Το σκηνικό συμπληρώνεται από έναν χώρο που παντρεύει την καλλιτεχνική αρτιότητα με την εκλεπτυσμένη φιλοξενία και την εντυπωσιακή φυσική ομορφιά, αναδεικνύοντας μια εμπειρία υψηλού επιπέδου και αισθητικής.

Μέσα στο ιδιαίτερο φυσικό τοπίο του Minthis, οι επισκέπτες απολαμβάνουν μια μοναδική πολιτιστική εμπειρία, όπου οι διεθνούς επιπέδου μουσικές ερμηνείες συναντούν έναν εκλεπτυσμένο τρόπο ζωής και την απαράμιλλη ομορφιά της κυπριακής φύσης.

Αυτό που ξεκίνησε το 2024 ως “Music Under the Stars”, μια μικρή αλλά εξαιρετική σειρά δύο μουσικών βραδιών, κέρδισε γρήγορα τη φαντασία του κοινού και των καλλιτεχνών. Χτίζοντας πάνω σε αυτή την επιτυχία, το Minthis Music Festival 2025 εξελίχθηκε σε μια πενθήμερη γιορτή μουσικής υψηλού επιπέδου, φιλοξενώντας διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες στο μοναδικό περιβάλλον του Minthis.

Φέτος το Minthis Music Festival συνεχίζει να είναι ένας κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός στην Κύπρο, με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα διεθνών καλλιτεχνών και το μαγευτικό σκηνικό του Minthis Amphitheatre, προσελκύοντας λάτρεις της μουσικής, φίλους του πολιτισμού και απαιτητικό κοινό από όλο τον κόσμο.

