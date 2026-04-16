Ο Μακάριος Δρουσιώτης εκφράζει τη συμπάθεια του για την περιπέτεια υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι ο ίδιος είναι υπόλογος για τις δικές του δημοσιεύσεις στην Κύπρο.

Όπως γράφει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μυλωνάκης στις 31 Μαρτίου επικοινώνησε μαζί του τηλεφωνικά με αφορμή το δημοσίευση των καταγγελιών του στην υπόθεση «Σάντη» και του είπε πως πρέπει να πρόκειται για συνωνυμία. Ο Μακάριος Δρουσιώτης τον διαβεβαίωσε ότι θα ελέγξει τα μηνύματα που τον αφορούσαν και θα επανέλθει.

Ακολούθως, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, του έστειλε με SMS δύο φωτογραφίες μηνυμάτων, όπου στο ένα αναφέρεται το όνομα του και φαίνεται η φωτογραφία του, ενώ και στα δύο μηνύματα υπήρχε ο τηλεφωνικός αριθμός που ήταν ο ίδιος με εκείνον που τον είχε καλέσει ο κ. Μυλωνάκης.

«Δεν υπήρξε καμιά συνέχεια στην επικοινωνία μας», έγραψε καταληκτικά.

