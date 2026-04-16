Η Δέσποινα Βανδή κλήθηκε να σχολιάσει τις φήμες που τη θέλουν να εμφανίζεται την επόμενη σεζόν στο Hotel Ermou στη θέση της Άννα Βίσση, ωστόσο απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση, κρατώντας χαμηλούς τόνους απέναντι στα σχετικά σενάρια.

Η τραγουδίστρια εντοπίστηκε στον αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος κατά την επιστροφή της από τις διακοπές του Πάσχα στην Κρήτη, με δημοσιογράφους που την περίμεναν εκεί να τη ρωτούν μεταξύ άλλων, αν αληθεύει η πληροφορία, πως την επόμενη σεζόν, θα εμφανίζεται εκείνη στη σκηνή του κέντρου, που τα τελευταία χρόνια τραγουδούσε η Άννα Βίσση. Πιο αναλυτικά, η καλλιτέχνιδα έριξε αυλαία στις 4 Απριλίου, ολοκληρώνοντας έναν δεκαετή κύκλο εμφανίσεων στο Hotel Ermou.

Σε δηλώσεις της Δέσποινας Βανδή που προβλήθηκαν την Πέμπτη 16 Απριλίου στο «Happy Day», η τραγουδίστρια απέφυγε να απαντήσει στις φήμες, λέγοντας: «Χρόνια πολλά με υγεία, να έχετε μόνο χαρές, αγάπη και καλές στιγμές. Συνεχίζουμε μέχρι τις 23 Μαϊου με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και οψόμεθα».

