Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ολλανδία η υπόθεση μιας Παλαιστίνιας αιτούσας άσυλο, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο να ακινητοποιείται με βίαιο τρόπο από αστυνομικούς σε δομή φιλοξενίας προσφύγων. Η γυναίκα που ήταν έγκυος υποστηρίζει ότι το περιστατικό είχε ως συνέπεια να γεννήσει πρόωρα και να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε κέντρο υποδοχής αιτούντων άσυλο στο Ζάιστ, κοντά στην Ουτρέχτη. Βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικούς να ρίχνουν στο έδαφος μια εμφανώς έγκυο γυναίκα και στη συνέχεια να τη μετακινούν κατά τη διάρκεια επιχείρησης σύλληψης. Οι εικόνες προκάλεσαν κύμα αντιδράσεων τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Η ίδια υποστηρίζει ότι πλησίασε τους αστυνομικούς όταν εκείνοι προχωρούσαν στη σύλληψη του συζύγου της, ζητώντας να παραμείνει κοντά του. Όπως αναφέρει, δεν επέδειξε επιθετική συμπεριφορά και θεωρεί ότι η βία που ασκήθηκε εναντίον της ήταν αδικαιολόγητη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, λίγο πριν από το επεισόδιο ο σύζυγός της είχε ενημερωθεί πως ο αδελφός του σκοτώθηκε στη Γάζα. Η είδηση φέρεται να τον οδήγησε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, ενώ αναφέρθηκε και καταστροφή τηλεόρασης εντός της δομής, γεγονός που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οδήγησε στην επέμβαση της Αστυνομίας.

Σε ένα από τα βίντεο που έχουν δημοσιοποιηθεί, αστυνομικός φαίνεται να αρπάζει τη γυναίκα και να την ακινητοποιεί στο έδαφος. Σε άλλο οπτικό υλικό διακρίνονται αστυνομικοί να τη μεταφέρουν ενώ βρίσκεται πεσμένη. Οι εικόνες έχουν αναπαραχθεί από διεθνή μέσα ενημέρωσης και έχουν ανοίξει συζήτηση σχετικά με τη νομιμότητα και την αναλογικότητα της αστυνομικής επέμβασης.

🇳🇱: A very low and unprofessional conduct by Dutch Police Officer, Throws Pregnant Woman to Ground in Hospital.



A video from May 29, 2026, shows a Dutch police officer grabbing a pregnant woman by the arm and throwing her down during a confrontation at a hospital in Amsterdam,… pic.twitter.com/fgO9J2BARn — World In Last 24hr (@world24x7hr) May 30, 2026

Από την πλευρά της, η ολλανδική αστυνομία φέρεται να υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της κλήθηκαν στο κέντρο φιλοξενίας έπειτα από αναφορές για βανδαλισμούς και απειλές με μαχαίρι.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως από ανεξάρτητη έρευνα και εξακολουθούν να εξετάζονται. Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο, οι ολλανδικές αρχές φέρονται να ξεκίνησαν διαδικασία ελέγχου της επιχείρησης και της χρήσης βίας από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν.

Τι καταγγέλλει η γυναίκα

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι αναγκάστηκε να γεννήσει πρόωρα εξαιτίας του περιστατικού και ότι συνέχισε να υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις και μετά τον τοκετό. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα επίσημα ιατρικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τη σύνδεση ανάμεσα στη σύλληψη και τον πρόωρο τοκετό, ωστόσο η ίδια επιμένει ότι η μεταχείριση που δέχθηκε επηρέασε σοβαρά την εγκυμοσύνη της.

Παράλληλα, οργανώσεις και χρήστες των κοινωνικών δικτύων ζητούν πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών και διαφάνεια ως προς τις συνθήκες του περιστατικού.

Η γυναίκα αναφέρει ακόμη ότι επιχείρησε να υποβάλει επίσημη καταγγελία για τη συμπεριφορά των αστυνομικών, όμως ενημερώθηκε πως δεν υπήρχε διαθέσιμη διαδικασία προσφυγής για όσα καταγγέλλει.

Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητους φορείς ή από επίσημη ανακοίνωση της ολλανδικής αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής, τα βασικά στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί είναι τα βίντεο από τη σύλληψη και οι καταγγελίες της οικογένειας, ενώ οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν έχει εκδοθεί επίσημο πόρισμα για το εάν η αστυνομική παρέμβαση ήταν σύννομη ή υπερέβη τα επιτρεπόμενα όρια.

protothema.gr