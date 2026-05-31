Η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της MATI PATRICIJA LUIZA COULIBALI, 15 ετών, η οποία ελλείπει από τις 28/05/2026 από την οικία της στη Λεμεσό.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως κανονικής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.60μ. περίπου, με καφέ μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της, φορούσε ροζ φανέλα και μαύρο παντελονάκι.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στον αριθμό τηλεφώνου 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.