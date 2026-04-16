Εναντίον της αναπομπής του νόμου που αφορά τους αορίστου χρόνου εκπαιδευτικούς και τον τερματισμό των υπηρεσιών τους σε περίπτωση πλεονασμού, όπως αυτή έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, επικαλούμενος ζήτημα αντισυνταγματικότητας, τάχθηκε η πλειοψηφία της Βουλής, με 29 ψήφους κατά και 12 ψήφους υπέρ της.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του Σώματος έγιναν αναφορές σχετικά με αδικία την οποία βιώνει αυτή η ομάδα εργαζομένων στο δημόσιο, με τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, Χρίστο Χριστοφίδη, να εμφανίζεται ιδιαίτερα έντονος για το θέμα. Μεταξύ άλλων, επεσήμανε ότι αφορά εκατοντάδες εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται και προσφέρουν στη δημόσια Εκπαίδευση πολλά χρόνια και η ρύθμιση αυτή είναι αποκατάσταση της δικαιοσύνης, καθώς είναι η μοναδική ομάδα εργαζομένων που εξαιρούνται από αυτή τη ρύθμιση. Ως εκ τούτου, ο κ. Χριστοφίδης διερωτήθηκε: «Η άνιση μεταχείριση υπαλλήλων του ίδιου κράτους, είναι συνταγματική;». Εξαρχής ξεκαθάρισε ότι δεν αποδεχτεί την αναπομπή του νόμου, θίγοντας ένα ακόμα ζήτημα. Αυτό των πολιτικών και νομικών αποφάσεων. Όπως είπε ο Χρίστος Χριστοφίδης, η Νομική Υπηρεσία έχει μετατραπεί σε όργανο άσκησης εξουσίας για να περισταλούν οι αρμοδιότητες της Βουλής, καλώντας την εκτελεστική εξουσία να καταθέσει την πολιτική της θέση επί του ζητήματος.

Στο ίδιο μήκος κύματος περί αδικίας και ζήτημα ίσης μεταχείρισης εργαζομένων και οι τοποθετήσεις άλλων βουλευτών, όπως του Πανίκου Λεωνίδου και του Παύλου Μυλωνά εκ μέρους του ΔΗΚΟ και του Αλέκου Τρυφωνίδη εκ μέρους της ΔΗΠΑ.

Ο πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε ότι η ισότητα και η δικαιοσύνη δεν γράφονται μόνο με νομικούς όρους αλλά και με πολιτικούς, ενώ εξέφρασε και τη θέση ότι «το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι έχουμε πολλές κατηγορίες εκπαιδευτικών, γιατί το κράτος όπου είχε ανάγκες, αντί νούσιμα και ολιστικά, ικανοποιούσε πελατολόγιο».

Αντίθετη άποψη για την αναπομπή του εν λόγου νόμου από τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, εξέφρασε ο ΔΗΣΥ, με τον βουλευτή του Γιώργο Κάρουλλα, να ξεκαθαρίζει ότι αναγνωρίζεται η προσφορά αυτών των εκπαιδευτικών και πως θα πρέπει να ικανοποιηθούν, αλλά όχι, όπως είπε, με το «να τους δημιουργούμε προσδοκίες με αντισυνταγματικό τρόπο». Ο κ. Κάρουλλας ανέφερε ότι το κόμμα του θα υπερψήφιζε την αναπομπή, ωστόσο θέλοντας να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στο υπουργείο Παιδείας για την ευθύνη που έχει ώστε να ρυθμίσει το θέμα συνταγματικά, θα αποστείλει αύριο το πρωί σχετική επιστολή στην Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου.

Αναφορικά με την αναπομπή του δεύτερου νόμου που αφορά την Εκπαίδευση και συγκεκριμένα, την επίβλεψη και φύλαξη των παιδιών στα σχολεία πριν τις 07:30π.μ. και μετά τις 13:05, η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε αναβολή και θα συζητηθεί στην τελευταία συνεδρία, στις 23 Απριλίου.