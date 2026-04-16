Συγκλονιστικές είναι οι αναφορές που γίνονται από την Αστυνομία στην ένορκη δήλωση η οποία κατατέθηκε στο δικαστήριο προς εξασφάλιση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη. Το philenews εξασφάλισε το πλήρες κείμενο και δημοσιεύει το περιεχόμενό του, δεδομένου ότι πρόκειται για μιαν υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την κοινωνία, η οποία πρέπει να γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες μιας τέτοιας υπόθεσης. Η παράθεση του περιεχομένου γίνεται υπό μορφή ντοκουμέντου, χωρίς να υιοθετούμε ή να απορρίπτουμε οτιδήποτε, όπως έχει κατατεθεί από την Αστυνομία και όσα αναφέρονται βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας που διεξάγεται.

Σε πολλά από τα καυτά ερωτήματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη, δίδονται απαντήσεις μέσα από καταθέσεις ή μαρτυρίες τις οποίες επικαλείται η Αστυνομία, ενώ προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα πως εφόσον όλα ερευνώνται γιατί δεν εκδόθηκαν εντάλματα έρευνας και για τα άλλα πρόσωπα στα οποία γίνεται αναφορά στην ένορκο δήλωση.

Παράλληλα, μέσα από το ιστορικό της υπόθεσης, όπως το αναφέρει η Αστυνομία στο δικαστήριο, φαίνεται ξεκάθαρα πως αφέθηκε να διαρρεύσει αρκετός χρόνος ενώ θα μπορούσε να διοριστεί ποινικός ανακριτής από την αρχή για να γίνει ανεξάρτητη έρευνα χωρίς να αφήνονται σκιές στην υπόθεση και για να ριχθεί φως σε όσα δημοσιεύονται.

Μόνο ένα παιδί έχει η “Σάντη” – Εργοδοτήθηκε στην Κύπρο μέχρι το 2023

>> Από τον όρκο που κατατέθηκε ενώπιον της δικαστού Α. Κούρα, τον οποίο εξασφάλισε το philenews και παρουσιάζει (αφαιρέθηκαν όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) προκύπτει πως η Αστυνομία έχει εξασφαλίσει μαρτυρίες από τη μητέρα και τον αδελφό της “Σάντης” που αναφέρουν ότι έχει μόνο ένα παιδί.

>> Η πιο πάνω μαρτυρία επιβεβαιώνεται και με άλλη μαρτυρία από την Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας, σύμφωνα με την οποία, το παιδί το απέκτησε από συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι από τον πρώην δικαστή.

>> Από εξετάσεις στην Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων προέκυψε ότι κατά την περίοδο 2001-2023, η “Σάντη” εργοδοτήθηκε σε διάφορες εταιρείες, γεγονός το οποίο συγκρούεται με την αναφορά ότι εκείνη την περίοδο είχε μεταβεί (φυγαδευτεί) στο εξωτερικό.

>> Παράλληλα, κατά την επίμαχη περίοδο, η Αστυνομία εντόπισε διάφορες επισκέψεις της “Σάντης” σε ιατρούς μέσω του ΓεΣΥ.

Οι εφαρμογές για ψεύτικα μηνύματα και η γνωριμία με τον πρώην δικαστή

Στην ένορκο δήλωση της Αστυνομίας στο δικαστήριο γίνεται λεπτομερής αναφορά (δείτε εικόνες) στις εξής δύο πολύ κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης:

>> Η “Σάντη” κατείχε τρεις διαφορετικές εφαρμογές (Call Asssistant, Call Assisant-Fake Calls, Prank tweet Fb post) για ψεύτικες κλήσεις και μηνύματα οι οποίες όμως αποκτήθηκαν μετά που δημιουργήθηκαν τα μηνύματα.

>> Σε άλλη επικοινωνία της με την Αστυνομία, ανέφερε ότι το τηλέφωνο με το οποίο δημιουργούσε τα ψεύτικα μηνύματα το είχε παραδώσει το 2019 ή 2020 στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη. Πρόκειται για το τηλέφωνο το οποίο αναζητούσε η Αστυνομία στο σπίτι του δικηγόρου με το ένταλμα έρευνας το οποίο εξασφάλισε από το δικαστήριο. Όπως δήλωσε χθες ο κ. Κληρίδης, ποτέ δεν είχε τέτοιο τηλέφωνο στην κατοχή του.

>> Ο πρώην δικαστής Μιχάλης Χριστοδούλου σε δύο καταθέσεις του στην Αστυνομία, παραδέχεται ότι γνωρίζει τη «Σάντη» από το 2020. Την συνάντησε σε τρεις περιπτώσεις (στο γραφείο του, σε πάρκο και σε διαμέρισμα) μετά που εκείνη επικοινώνησε μαζί του μέσω sms.

Ο πρώην δικαστής κατέθεσε ότι η “Σάντη” του είχε αναφέρει ότι ήταν παντρεμένη με έναν πολύ πλούσιο Γερμανό, ότι είχε μια κόρη η οποία σε ηλικία 7 ετών είχε πεθάνει από λευχαιμία και λόγω του θανάτου του παιδιού ο Γερμανός σύζυγός της έθεσε τέλος στη ζωή του.

Ο ΜΧ αναφέρει ότι η σχέση του με την “Σάντη” διήρκεσε ένα χρόνο, διαψεύδει ότι είχε σεξουαλικές σχέσεις μαζί της, ενώ απορρίπτει ότι της έδωσε χρήματα.

Έγινε ένα με την «Σάντη»

Αυτό που προκαλεί ποικίλες εντυπώσεις, είναι η παραδοχή της ίδιας της «Σάντης» στην τρίτη ανακριτική κατάθεση που της λήφθηκε, πως «είχε εθιστεί τόσο με το ρόλο που έπαιζε ως «Σάντη», με αποτέλεσμα να βιώνει την κατάσταση ως σαν να ήταν πραγματική, δημιουργώντας σενάρια.

Σύμφωνα πάντα με την «Σάντη», αυτή πλέον είχε γίνει «ένα» με την «Σάντη» και όλα αυτά τα ένοιωθε λες και ήταν πραγματικά. Σημείωσε ότι, τα στοιχεία τα οποία είχε στείλει στον Νίκο Κληρίδη, ουδέποτε τα είχε δώσει στον δημοσιογράφο στην Αγγλία, σε αντίθεση με αυτά που ανέφερε στην Αστυνομία ο Νίκος Κληρίδης».

Το ιστορικό της υπόθεσης όπως το κατάθεσε ο ανακριτής

Αρχικά ο ανακριτής αναφέρει ότι ζητήθηκε από τον Νίκο Κληρίδη να παρουσιάσει αυτοβούλως τα εν λόγω στοιχεία (κινητό και κωδικό για e-mail), “εντούτοις ενώ δεν αρνήθηκε να τα παραδώσει παρά ταύτα δεν το πράττει και αντ’ αυτού αναβάλλει την παράδοση τους κατά τρόπο που προκαλεί αβεβαιότητα αν εν τέλει θα τα παραδώσει ή όχι”, γι’ αυτό και ζητήθηκε το ένταλμα έρευνας.

Στη συνέχεια αναφέρεται ότι μετά την πρώτη δημοσίευση του Μακάριου Δρουσιώτη, η Αστυνομία στις 2/4/2026 κάλεσε την «Σάντη» για κατάθεση στην οποία ανέφερε ότι περί το έτος 2022 – 2023 συναντήθηκε με τον Μακάριο Δρουσιώτη, κατόπιν επικοινωνίας του ιδίου μαζί της.

Στην εν λόγω συνάντηση δεν του ανέφερε οτιδήποτε, ούτε του έδωσε οποιοδήποτε υλικό, ενώ αυτός της αποκάλυψε ότι είχε στην κατοχή του τις συνομιλίες, χωρίς όμως να της αναφέρει πώς είχαν έρθει στην κατοχή του, ούτε γνώριζε ότι αυτές ήταν κατασκευασμένες.

Ερωτηθείσα από την Αστυνομία για τον λόγο για τον οποίο κατασκεύασε τα μηνύματα, αυτή απάντησε ότι το έπραξε σε στιγμές παρορμητισμού, χωρίς προφανή λόγο και αιτία. Ως ανέφερε, είχε εμμονή με τον συγκεκριμένο Δικαστή, ενώ ο λόγος που χρησιμοποίησε το όνομα «Σάντη» ήταν για να κρύψει την ταυτότητά της. Σχετικά με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν δημόσια τελευταία, αυτή ανέφερε ότι περιλαμβάνουν τα ψεύτικα μηνύματα που κατασκεύασε.

Παρέδωσε μάλιστα στην Αστυνομία το κινητό της τηλέφωνο για σκοπούς εξετάσεων, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε έρευνα που έγινε στην οικία της, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσης, παραλήφθηκε ακόμα ένα τηλέφωνο στο οποίο οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Αξιοσημείωτο είναι πως την ώρα που λαμβανόταν κατάθεση της «Σάντη» από την Αστυνομία, προσήλθε στο Αρχηγείο Αστυνομίας ο Μακάριος Δρουσιώτης, ο οποίος σε γραπτή κατάθεση κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ενημερώθηκε από τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, με τον οποίο η «Σάντη» είχε επικοινωνία, ότι η τελευταία εξαφανίστηκε. Ο Νίκος Κληρίδης είχε εκφράσει την ανησυχία του, επειδή η ίδια επικοινωνούσε μαζί του τις τελευταίες ημέρες και ήταν ανήσυχη. Ο Μακάριος Δρουσιώτης ζητούσε την άμεση λήψη μέτρων προστασίας της. Αγνοούσε ωστόσο ότι η «Σάντη» έδινε κατάθεση στην Αστυνομία, ως περιγράφεται πιο πάνω.

Στις 03/04/2026 ο Μακάριος Δρουσιώτης προσήλθε εκ νέου στο Αρχηγείο Αστυνομίας, συνοδευόμενος από τη δικηγόρο του, μετά από προγραμματισμένη συνάντηση, για σκοπούς λήψης κατάθεσης από τον ίδιο, σχετικά με το περιεχόμενο των αναρτήσεων που φέρεται να δημοσιεύονται από αυτόν.

Κατά τη συνάντηση επεξήγησε επιγραμματικά το είδος των στοιχείων που έχει στην κατοχή του και συμφωνήθηκε όπως του δοθεί ο αναγκαίος χρόνος προετοιμασίας με σκοπό την λήψη ολοκληρωμένης κατάθεσης.

Ανάμεσα στα έγγραφα που είχε στην κατοχή του ο Μακάριος Δρουσιώτης ήταν και ένα δακτυλογραφημένο κείμενο 14 σελίδων, το οποίο περιέγραφε την ιστορία της «Σάντης» από την παιδική της ηλικία, περιγράφοντας τον τρόπο γνωριμίας και την σχέση της με τον Δικαστή «Μιχάλη» ή «Μικέλ», εξηγώντας κάτω από ποιες συνθήκες κακοποιήθηκε σεξουαλικά από αυτόν ενώ ήταν ανήλικη και έμεινε έγκυος.

Στη συνέχεια παρουσιάζει το θάνατο της κόρης της, τη γέννηση άλλου παιδιού, την ενηλικίωσή της, καθώς και τη συμμετοχή του «Μιχάλη» ή «Μικέλ» στην «Αδελφότητα». Η ίδια άρχισε να μαθαίνει πληροφορίες για την «Αδελφότητα» και πώς επηρέαζε την εύρυθμη λειτουργία του κράτους σε Κύπρο και Ελλάδα. Κάνει αναφορά στην Focus κ.ά.

Στις 04/04/2026, ο Νίκος Κληρίδης κλήθηκε και προσήλθε στο Αρχηγείο Αστυνομίας Στο πλαίσιο της κατάθεσής του, ανέφερε μεταξύ άλλων για την γνωριμία του με την «Σάντη». Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι με αφορμή διαδικτυακή του παρέμβαση στο «Facebook» για τη διαπλοκή Δικαστών περί τις αρχές του έτους 2019, η «Σάντη» τον πλησίασε αρχικά μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων και ακολούθως κατόπιν δύο επισκέψεών της στο γραφείο του.

Κατά τις επισκέψεις, του ανέφερε το κατ’ ισχυρισμό ιστορικό της με τον Δικαστή, ότι δηλαδή είχαν ερωτική σχέση όταν αυτή ήταν ανήλικη, με αποτέλεσμα να γεννηθεί ένα μωρό το οποίο απεβίωσε σε ηλικία πέντε ετών και άλλο το οποίο ζει μέχρι και σήμερα, αλλά έχει αναγνωριστεί από άλλον, ως πατέρα.

Στις 06/04/2026 η «Σάντη» κλήθηκε και προσήλθε εκ νέου στην Αστυνομία και της λήφθηκε ανακριτική κατάθεση. Στο πλαίσιο της κατάθεσής της, διευκρίνισε ότι το αρχικό κίνητρό της για κατασκευή της όλης ιστορίας ήταν για να νιώσει σημαντική, εξ’ ου και πλησίασε τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη.

Του έκανε αναφορά στον Δικαστή Μιχάλη Χριστοδούλου, ούτως ώστε ο Νίκος Κληρίδης να μπορούσε να πιστέψει ότι μιλούσε με άτομο που έχει αξία στην κοινωνία. Με τον καιρό όμως και μέσα από τη συζήτηση μεταξύ των δύο, αυτή φαίνεται να κατασκεύαζε τα μηνύματα μετά από ερωτήσεις που της έκανε ο Νίκος Κληρίδης, για θέματα και άτομα που τον απασχολούσαν.

Αφού ο Νίκος Κληρίδης την ερωτούσε, αυτή έκανε σχετική έρευνα στο διαδίκτυο, εξασφάλιζε πληροφορίες και με σκοπό να τον ικανοποιήσει, κατασκεύαζε τα μηνύματα τα οποία του παρουσίαζε ως σαν να ήταν αληθινά. Μάλιστα, του ανέφερε πληροφορίες τις οποίες αυτός έγραψε σε 14σέλιδο έγγραφο που παρέδωσε ο Δρουσιώτης στην Αστυνομία. Το περιεχόμενο του εγγράφου κατά την ίδια, είναι ψευδές.

Οι καταθέσεις του πρώην δικαστή

Στις καταθέσεις του, ημερομηνιών 02/04/2026 και 07/04/2026, ο Μιχάλης Χριστοδούλου αναφέρει ότι γνωρίζει την Κυριακή από το 2020 όταν αυτή επικοινώνησε μαζί του μέσω μηνύματος sms. Συναντήθηκε με την Κυριακή στο γραφείο του, σε πάρκο και σε διαμέρισμα.

Περαιτέρω ανέφερε ότι την στήριζε συναισθηματικά, αφού αυτή του είχε αναφέρει ότι ήταν παντρεμένη με έναν πολύ πλούσιο Γερμανό, ότι είχε μία κόρη η οποία σε ηλικία επτά ετών είχε πεθάνει από λευχαιμία και λόγω του θανάτου της κόρης της αυτοκτόνησε ο Γερμανός σύζυγος της.

Για την επικοινωνία που είχε μαζί με την «Σάντη», ενημερώθηκε η σύζυγος του, η οποία σε συνάντηση που είχε μαζί της, η «Σάντη» της παραδέχθηκε ότι όλα όσα ανέφερε στον σύζυγο της ήταν ψέματα και δεν μπορούσε να της εξηγήσει γιατί το έκανε αυτό.

Η σχέση του Χριστοδούλου με την «Σάντη» διήρκησε περίπου ένα χρόνο. Στην κατάθεσή του ο Χριστοδούλου αναφέρει ότι σε καμία περίπτωση είχε σεξουαλική σχέση μαζί της και ουδέποτε της έδωσε χρήματα. Περαιτέρω αναφέρει ότι όλα όσα έχουν δημοσιευτεί είναι ψέματα.

Στις 07/04/2026, η «Σάντη» επικοινώνησε με μέλος της ανακριτικής ομάδας, του οποίου ανέφερε ότι θυμήθηκε ότι το τηλέφωνο με το οποίο δημιουργούσε τα ψεύτικα μηνύματα που ανέφερε στις προηγούμενες καταθέσεις της, το είχε παραδώσει σε χρόνο κατά το έτος 2019 ή 2020, τον οποίο δεν θυμάται ακριβώς, στο δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, με σκοπό αυτός να το φυλάξει.

Πρόκειται για ένα κινητό τηλέφωνο μάρκας «Samsung», με συγκεκριμένο αριθμό κλήσης, το οποίο σύμφωνα με αυτήν, ήταν το κινητό στο οποίο εγκατέστησε την εφαρμογή «Call Assistant», με, την χρήση του οποίου δημιουργούσε τα ψεύτικα μηνύματα.

Στον όρκο αναφέρεται επίσης ότι οι δύο φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν από τον Μ. Δρουσιώτη και έδειχναν δήθεν κοινό λογαριασμό της «Σάντη» με τον πρώην δικαστή και χρήματα, ότι αυτές ενευρίσκονται στην google από το 2018 και 2019. Αναφέρεται επίσης ότι καταγγελία στην Αστυνομία για διάδοση ψευδών ειδήσεων έχουν υποβάλει ο πρώην δικαστής, η σύζυγός του τα δυο παιδιά τους, ο πρώην πρόεδρος Ανωτάτου Δικαστηρίου Στέλιος Ναθαναήλ, ο Δημήτρης Παπαδάκης και ο Μορφάκης Σολωμονίδης.

Περιορισμούς από την δικαστή στην έρευνα

Σημειώνεται ότι η δικαστής που εξέδωσε τελικά το ένταλμα έρευνας, έθεσε περιορισμούς στην Αστυνομία, τονίζοντας όπως η έρευνα περιοριστεί μόνο στην εξαγωγή υλικού σε σχέση με τα υπό αναφορά πρόσωπα και να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων πελατών του κ. Νίκου Κληρίδη.

Υπογράμμισε επίσης ότι «το παρόν ένταλμα δεν εξουσιοδοτεί την επέμβαση από πλευράς Αστυνομίας επί δεδομένων προστατευμένων από τα άρθρα 15 και 17 του Συντάγματος. Δηλαδή, που αφορούν την αμοιβαία επαφή μεταξύ ατόμων ή τη μεταβίβαση και ανταλλαγή μηνυμάτων στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, αισθημάτων ή ιδεών, ή την επαγγελματική αλληλογραφία ή άλλα δεδομένα επαγγελματικής φύσης, που δεν σχετίζονται με την υπόθεση αυτή.

Αυτά, στο βαθμό που μπορεί να επηρεαστούν από την εκτέλεση του εντάλματος έρευνας, θα πρέπει να διασφαλιστούν από την Αστυνομία, κατά τρόπο που να μην υπάρχει πρόσκρουση στο επαγγελματικό ή άλλο απόρρητο. Σε περίπτωση που η Αστυνομία θα κρίνει αναγκαίο να εξασφαλίσει πρόσβαση σε τέτοιο υλικό θα πρέπει να προβεί στις δέουσες ενέργειες για εξασφάλιση σχετικών διαταγμάτων εκεί και όπου χρειάζεται».

Τι διερευνά η Αστυνομία

Όπως προκύπτει από τον όρκο του ανακριτή της Αστυνομίας, οι αρχές διερευνούν 12 σοβαρότατα αδικήματα, ωστόσο δεν αναφέρεται εις βάρος ποιων και μάλιστα σε ερώτηση της δικαστού που εξέδωσε το ένταλμα για τον ρόλο εκάστου όσων αναφέρονται, ο ανακριτής απάντησε πως όλα όσα δημοσιεύονται διερευνώνται.

Η Αστυνομία διερευνά:

1. Συνωμοσία με Σκοπό την Διάπραξη Κακουργήματος [Κεφ.154, Άρθρο 371],

2. Συνωμοσία με Σκοπό την Διάπραξη Πλημμελήματος [Κεφ. 154, Άρθρο 372],

3. Συνωμοσία με Σκοπό την Καταδολίευση [Κεφ. 154, Άρθρο 302],

4. Συνωμοσία με Σκοπό την Πρόκληση Βλάβης στο Πρόσωπο ή την Υπόληψη Άλλου Προσώπου [Κεφ. 154, Άρθρο 373(β)],

5. Πλαστογραφία Σχετιζόμενη με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και πιο συγκεκριμένα, της Εισαγωγής Δεδομένων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή [Ν.22(ΙΙΙ)/2004, Άρθρο 9],

6. Καταρτισμός Πλαστού Εγγράφου [Κεφ.154, Άρθρα 331-335],

7. Κυκλοφορία Πλαστού Εγγράφου [Κεφ. 154, Άρθρο 339],

8. Δημοσίευση Ψευδών Ειδήσεων [Κεφ. 154, Άρθρο 50],

9. Παράνομη Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [Ν.125(Ι)/2018, Άρθρο 33(1 )(.γ)],

10. Υποκλοπή ή / και Πρόκληση Άλλου Προσώπου για Χρησιμοποίηση Συσκευής προς το Σκοπό της Υποκλοπής ή / και Εσκεμμένη Αποκάλυψη ή / και Χρησιμοποίηση Περιεχομένου Ιδιωτικής Επικοινωνίας [Ν.92(1)71996, Άρθρο 3(1)],

11. Διαφθορά [Ν.23(ΙΙΙ)/2000, Κεφ.161, Κεφ.154 – Μέρος III, Ν.51(Ι)/2004] και

12. Νομιμοποίηση Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες [Άρθρα 3-5, Ν. 188(1)720 07],

για γεγονότα τα οποία επισυνέβησαν από 2019 έως σήμερα, στην Κυπριακή Δημοκρατία.