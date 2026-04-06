Με νέα ανάρτηση επανήλθε ο Μακάριος Δρουσιώτης, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του philenews για τη συνάντηση που είχε η Σάντη με τους ανακριτές της Αστυνομίας.

Αυτούσια η ανάρτηση του

Πρώτα η Αστυνομία διάρρευσε την πληροφορία ότι η Σάντη μίλησε και είπε ότι είναι πλαστά. Τροφή για τίτλο.

Μετά ένιψε και λίγο τα χέρια της: “Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την ίδια έγκυρη πηγή η οποία μίλησε στο philenews, η Αστυνομία αντιμετώπισε με σκεπτικισμό αυτή την πρώτη τοποθέτηση της «Σάντης». Ο προβληματισμός έγκειται στο ενδεχόμενο η εν λόγω τοποθέτηση να δόθηκε υπό το κράτος πίεσης και πανικού εξαιτίας του σάλου που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της υπόθεσης”.

Ούτε η KBG δεν μπορεί να κάνει ένα τέτοιο σενάριο.

Παιχνίδια εντυπώσεων και αντιπερισπασμού, τροφή στα διάφορα τρολ.

Δεν σώζεται με αυτά η παρτίδα.