Την ώρα που η Αστυνομία βρίσκεται εν αναμονή της παράδοσης των μηνυμάτων sms που έχει στην κατοχή του ο δικηγόρος της «Σάντη», Νίκος Κληρίδης, ώστε να καθορίσει τις επόμενες ενέργειές της, πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι η «Σάντη» έχει προσέλθει στην Αστυνομία από την περασμένη βδομάδα, κάτω από άκρα μυστικότητα και έδωσε το δικό της στίγμα για την όλη υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες μας από την Αστυνομία, η γυναίκα το όνομα της οποίας βρίσκεται στο επίκεντρο εδώ και μια βδομάδα, στη συνάντησή της με τους ανακριτές, παραδέχθηκε πως γνωρίζει τον πρώην δικαστικό, ενώ σε σχέση με τα sms που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ή που έδωσε η ίδια στον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, προέβαλε κάποιον ισχυρισμό.

Η «Σάντη» φέρεται να ανέφερε ότι τα μηνύματα δεν είναι πραγματικά. Μάλιστα, φέρεται να ανέφερε και τον τρόπο με τον οποίο ετοιμάστηκαν και εξέφρασε τη θέση πως δεν επιθυμεί να καταθέσει επίσημα.

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με την ίδια έγκυρη πηγή η οποία μίλησε στο philenews, η Αστυνομία αντιμετώπισε με σκεπτικισμό αυτή την πρώτη τοποθέτηση της «Σάντης». Ο προβληματισμός έγκειται στο ενδεχόμενο η εν λόγω τοποθέτηση να δόθηκε υπό το κράτος πίεσης και πανικού εξαιτίας του σάλου που έχει προκαλέσει η δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Γι’ αυτό και η Αστυνομία προτίθεται να την καλέσει εκ νέου, εφόσον υπάρχει το επαρκές υπόβαθρο, να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει αυτή την τοποθέτηση και αναλόγως, να δώσει τις δικές της εξηγήσεις επ’ αυτής, αφού τα ερωτήματα που γεννιούνται είναι πολλά.

Ο δικηγόρος της και η ίδια βρίσκονται σε επαφή και παρά την αντίθεσή της να δοθούν τα μηνύματα, αυτά συμφωνήθηκε να τα δώσει ο κ. Κληρίδης, αφού θα μπορούσε ούτως ή άλλως να τα εξασφαλίσει η Αστυνομία με την έκδοση δικαστικού διατάγματος.

Ο τελευταίος δήλωσε στο philenews πως ετοιμάζει usb το οποίο θα αποστείλει στους ανακριτές ή θα το παραδώσει εντός της ημέρας. Ο ίδιος δεν έχει προσέλθει εκ νέου για κατάθεση πέραν εκείνης που έχει ήδη δώσει το περασμένο Σάββατο για εφτά περίπου ώρες και στην οποία αναφέρθηκε σε όλο το ιστορικό της υπόθεσης. Τα μηνύματα που κατέχει ο κ. Κληρίδης πλησιάζουν τα 1.000, ωστόσο, θα γίνει ξεκαθάρισμα αυτών που αφορούν προσωπικά την πελάτιδά του και άλλων άσχετα με τα υπό εξέταση ζητήματα.

Τα μηνύματα όπως έχει δηλώσει ο κ. Κληρίδης του τα παρέδωσε η ίδια η Σάντη περί το 2019 και εκτιμάται ότι είναι τα ίδια με αυτά που κατέχει ο κ. Δρουσιώτης. Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση αυτή τρέχουν και αναμένεται η λήψη καταθέσεων και από άλλα πρόσωπα που κατονομάζονται ότι κατέχουν τα sms.