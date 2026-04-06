«Σίγουρα θα δώσω τα στοιχεία στις Αρχές και είμαι ήδη καθ’ οδόν», ανέφερε ο νομικός Νίκος Κληρίδης, ο οποίος κατέχει το αρχείο και εκπροσωπεί νομικά την «Σάντη».

«Πρέπει να τα ελέγξουμε ότι είναι σωστά προτού δοθούν. Εντός της ημέρας θα δοθούν», είπε ο κ. Κληρίδης για να προσθέσει ότι «έχω πάρει και την έμμεση συγκατάθεσή της. Με πήρε τηλέφωνο, της είπα ότι πρέπει να δοθούν, διότι αν δεν δοθούν υπάρχει ο τρόπος μέσω Δικαστηρίου να εκδοθεί διάταγμα έρευνας που θα με εξαναγκάζει να τα δώσω».

«Το πιο σημαντικό είναι να διερευνηθεί και να εξακριβωθεί η γνησιότητα τους». Για το αν άλλαξε γνώμη η «Σάντη» ή επιμένει στη θέση της να μην προβεί σε κατάθεση στις Αρχές, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «είναι σε κατάσταση σύγχυσης, αλλά όπως με ενημέρωσε δεν έχει αλλάξει γνώμη. Όμως, είμαι σίγουρος ότι με όλο αυτό το χάος που έχει δημιουργηθεί, πρέπει και η ίδια να αμφιταλαντεύεται. Η ίδια είναι κάτω από το καθεστώς φόβου. Έχει περάσει πάρα πολλά στη ζωή της».

Όσον αφορά τις πληροφορίες περί βιασμού της γυναίκας όταν ήταν ανήλικη, ο κ. Κληρίδης είπε ότι πρέπει να ξεχωρίσουμε τα στοιχεία και ότι ένα μεγάλο μέρος δεν έχει καμία σχέση με την παιδεραστία. «Το μεγαλύτερο μέρος πέραν του 90% των μηνυμάτων δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα της παιδεραστίας και των σοβαρών αυτών ποινικών αδικημάτων, αλλά αναφέρονται σε άσχετα με αυτή θέματα, περί αδελφότητος, περί πολιτικών προσώπων και θεσμικών οργάνων. Προβαίνουν σε πολιτικά εγκληματικές ενέργειες. Μιλούμε για ένα σκάνδαλο το οποίο σείει τα θεμέλια, όχι της Δικαιοσύνης αλλά της ύπαρξης του κράτους μας».

Είπε επίσης ότι «πρέπει να διακριβωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι δεν είναι χαλκευμένα. Το θέμα της παιδεραστίας για μένα ήταν το πιο σοβαρό, έπρεπε να την προστατεύσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Μου απέκλεισε κάθετα την οποιαδήποτε διαρροή ή δημοσιοποίηση αυτών των sms. Τώρα που έχουν διαρρεύσει χωρίς να έχει κριθεί η αυθεντικότητά τους, έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα».

Για το αν έδωσε τα στοιχεία στον Δρουσιώτη, ο Νίκος Κληρίδης είπε «όχι ο κ. Δρουσιώτης τα είχε μεταγενέστερα. Εγώ επέμενα όταν ήρθε κοντά μου να πάμε στην Αστυνομία, να δώσει κατάθεση για το πρώτο θέμα της παιδεραστίας. Δεν μπορείς να επιβάλλεις σε μια κοπέλα, η οποία έχει 3 παιδιά και μια ισορροπημένη ζωή σήμερα, να αποκαλύψει πράγματα που είχαν συμβεί πριν τόσα χρόνια. Σήμερα είναι 45 ετών τότε ήταν 12-13 ετών».

Αποκάλυψε επίσης ότι η Σάντη, πέρασε διάφορες φάσεις και ότι κάποια στιγμή του είπε ότι είχε επανέλθει στη σχέση μαζί με το πρόσωπο που όπως ισχυρίζεται την βίασε. «Μου έλεγε ότι είναι το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Η αγάπη μετατρέπεται σε μίσος. Μετά μου έλεγε ότι πρέπει να φύγει και έτσι πράγματι διέφυγε στην Γερμανία όπως έχω αναφέρει. Εγώ στην κατάθεση μου έδωσα το υπόβαθρο, όλα όσα γνώριζα, όσα μου εκμυστηρεύτηκε η ίδια».

Ερωτηθείς αν θα προέβαινε σε καταγγελία το 2019 και για το αν έχει μετανιώσει που δεν το έκανε, ο κ. Κληρίδης είπε ότι «δεν είναι τα συγκεκριμένα sms. Όταν ήρθε την πρώτη φορά, μου έστελνε sms χωρίς να με γνωρίζει, με ψευδώνυμα και μου έλεγε συγχυσμένα πράγματα, ότι είμαι θύμα παιδεραστίας δικαστή του Ανώτατου κτλ».

Για τον τρόπο που τον προσέγγισε η «Σάντη», ο κ. Κληρίδης είπε ότι ήταν τότε που έκανα την παρέμβαση μου για την υπόθεση διαπλοκής δικαστών με τους τραπεζικούς. «Θεώρησε ότι πολεμώ την διαφθορά και με εμπιστεύτηκε. Μου έστελνε σποραδικά μηνύματα. Εγώ θεώρησα ότι δεν είναι σοβαρά αυτά τα μηνύματα διότι υπήρξαν δεκάδες περιπτώσεις που έρχονταν στο γραφείο μου που δεν ήταν σοβαρές».

«Όταν είδα αυτά, τα τεραστίων διαστάσεων θέματα, με προβλημάτισαν πάρα πολύ και το πρώτο θέμα που σκέφτηκα ήταν ότι πρέπει να τα μοιραστώ με κάποιους άλλους και ότι πρέπει να διερευνηθούν άμεσα».

Όσον αφορά την ανταπόκριση των νομικών στους οποίους ο κ. Κληρίδης εμπιστεύτηκε τα στοιχεία και ερωτηθείς γιατί δεν έδρασαν ιδιαίτερα στο θέμα της παιδεραστίας, είπε ότι «για το θέμα της παιδεραστίας, σίγουρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Για τα υπόλοιπα, σίγουρα έπρεπε να διερευνηθούν».