«Πακέτο» με 150 και πλέον τηλεφωνικά αρχεία που αφορούν την υπόθεση γυναίκας, η οποία προσδιορίζεται με το όνομα «Σάντη» (σ.σ. γνωρίζουμε το όνομά της) και έχει μονοπωλήσει τη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης είναι σε γνώση του «Φ».

Η εφημερίδα μας έχοντας πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας των όσων καταλογίζονται, αλλά λαμβάνοντας υπόψιν τη θέση όλων των πλευρών, προβαίνει σήμερα σε αποκάλυψη ως προς τη μορφή και το αντικείμενο των ψηφιακών αυτών αρχείων, αποφεύγοντας την ερμηνεία ή την αναφορά σε ονόματα.

Άλλωστε, η γνησιότητα των μηνυμάτων όχι μόνο δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάποια ανεξάρτητη Αρχή ή αρμόδιο θεσμό, αλλά ούτε η φερόμενη κάτοχός τους δείχνει διατεθειμένη να μιλήσει στις διωκτικές Αρχές. Την ίδια στιγμή εκκρεμεί η κατάθεση των στοιχείων στην Αστυνομία που είναι σε θέση μέσω δικανικών εξετάσεων να προσδιορίσει την αυθεντικότητά τους ή όχι.

Ωστόσο, πλέον, με βάση (1) τις διαστάσεις που πήρε το θέμα, (2) το γεγονός πως η Αστυνομία διερευνά επίσημα την υπόθεση, (3) τη σύγχυση που έχει προκληθεί από δημόσιες παρεμβάσεις και (4) το γεγονός ότι το αρχείο βρίσκεται στα χέρια αριθμού προσώπων, κρίνεται πως η δημοσιογραφική επέμβαση του «Φ» έρχεται να προσθέσει στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Μορφή των αρχείων

Κατ΄ αρχάς το αρχείο της «Σάντη» αποτελείται από φερόμενα στιγμιότυπα οθόνης μέσω σχεδόν όλων των διαθέσιμων πλατφορμών επικοινωνίας. Στο αρχείο, όπως γνωρίζει ο «Φ», περιλαμβάνεται επικοινωνία μέσω Telegram, Messenger (facebook), Signal και Viber, καθώς και μηνύματα (SMS) μέσω τηλεφώνου.

Υπάρχει, ωστόσο, και ηχητικό μήνυμα. Σε μια περίπτωση παρουσιάζεται αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης να συνομιλεί με Δικαστικό λειτουργό στην Κύπρο για κάποιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το φωνητικό αρχείο/μήνυμα, δεν έχει ταυτοποιηθεί και δεν μπορεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο για την ώρα.

Το κεντρικό πλαίσιο

Όλα αυτά τα μηνύματα παρουσιάζουν τη «Σάντη» ως κεντρικό πρόσωπο, έχοντας ως άξονα τη σχέση της με τρίτο πρόσωπο, με το οποίο διατηρούσαν κατ΄ ισχυρισμό πολυετή δεσμό. Ο πολυετής αυτός δεσμός και οι διακυμάνσεις του, βάσει των μηνυμάτων, είναι και η αφορμή για να ξεδιπλωθούν πολλές άλλες υποθέσεις που φέρονται να αφορούν την κυπριακή κοινωνία και το δημόσιο συμφέρον.

Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνουν τα στιγμιότυπα οθόνης κινητού, η «Σάντη» λάμβανε και μοιραζόταν πληροφορίες με τρίτα άτομα για το πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε τον δεσμό, ενώ επικοινωνούσε κι απευθείας μαζί του.

Κάποια μηνύματα φαίνεται να φωτογραφίζονταν ενόσω η «Σάντη» πληκτρολογούσε σημειώματα. Επίσης, κάποια σημειώματα που εμφανίζονται να προηγούνται σε μια εν εξελίξει συνομιλία φαίνεται να έχουν διαγραφεί.

Με ανώτατους αξιωματούχους

Το αρχείο αποτελείται από στιγμιότυπα οθόνης (screen shots) κυρίως από δική της προσωπική τηλεφωνική συσκευή, αλλά παρουσιάζουν και φωτογραφίες που λήφθηκαν και απαθανατίζουν οθόνη κινητό άλλου προσώπου, αποκαλύπτοντας με ποιους συνομιλούσε και τι έλεγε.

Αυτό το πρόσωπο συνδιαλεγόταν με αξιωματούχους της κυπριακής Πολιτείας του πιο υψηλού επιπέδου, βουλευτές και πολιτικούς, κι εμφανιζόταν να έχει προσβάσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνίας, αλλά και να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε πολλά ζητήματα/υποθέσεις.

Στα μηνύματα περιλαμβάνεται και αριθμός φωτογραφιών γνωστών ατόμων που αποτελούν υποκείμενο των σημειωμάτων.

Στις ακόλουθες αράδες, δίνουμε εικόνα για το περιεχόμενο κάποιων μηνυμάτων, αποφεύγοντας συνειδητά την απευθείας αναφορά σε ονόματα:

>> Εμφανίζεται κατάσταση επαφών και μηνύματα που αντάλλασσε ανώτερος Δικαστικός. Το αρχείο η αυθεντικότητα του οποίου θα ελεγχθεί όταν κατατεθεί στην Αστυνομία, εμφανίζει τον τελευταίο να είναι σε επικοινωνία με αξιωματούχο της Νομικής Υπηρεσίας, έναν Κύπριο νομικό, παράγοντα με προσβάσεις σε πολύ γνωστό Κύπριο δικηγόρο, με ανώτατο στέλεχος της εκτελεστικής εξουσίας στην Κύπρο, γνωστό πολιτικό πρόσωπο, νυν ευρωβουλευτή και μέλος της εκτελεστικής εξουσίας στην Ελλάδα.

>> Η Focus πράγματι περιλαμβάνεται σε μια από τις υποθέσεις που αποτελεί αντικείμενο των μηνυμάτων. Πρόσωπο που παρουσιάζεται να έχει κεντρικό ρόλο στα αρχεία της «Σάντη», εμφανίζεται να λέει σε κομματικό στέλεχος ότι η υπόθεση έχει διευθετηθεί από δυο αξιωματούχους της Πολιτείας. Στο εν λόγω αρχείο δεν εμφανίζεται χρονολογία/ημερομηνία.

>> Σε ένα στιγμιότυπο οθόνης η «Σάντη» εμφανίζεται να παρουσιάζει ότι έπιασε λαβράκι παγιδεύοντας άλλο πρόσωπο να ομολογεί πως νιώθει τύψεις για τον χαμό δυο συγκεκριμένων ανθρώπων.

>> Κομματικό στέλεχος (σ.σ. σύμφωνα με τον κυπριακό τηλεφωνικό αριθμό που εμφανίζεται) παρουσιάζεται να αποτείνεται σε Δικαστή και να του ζητά βοήθεια. Το μέλος κόμματος τον ενημερώνει ότι δέχεται «πόλεμο εδώ στο κόμμα». Στη συνέχεια κάνει έκκληση: «Σας παρακαλώ για μια τελευταία φορά κάντε μια παρέμβαση. Σας κάλεσα πολλές φορές και δεν μου απαντήσατε. Θα το εκτιμούσα ιδιαίτερα. Δεν είμαστε και εχθροί». Ο αποδέκτης του μηνύματος απαντά: «Ούτε φίλοι ιδιαίτερα είμαστε».

>> Ανώτερος αξιωματικός της Αστυνομίας που τότε ήταν σταθμάρχης σε Αστυνομικό Σταθμό της Λευκωσίας μέσα σε λίγες ώρες παρουσιαζόταν να είχε κάνει 25 τηλεφωνικές κλήσεις προς Δικαστή. «Κάτι κάνουν μαζί. Μηνύματα αβέρτα» είναι το συνοδευτικό σχόλιο.

>> Ανώτατο στέλεχος της Γενικής Εισαγγελίας παρουσιάζεται να ρωτά Δικαστή για ποινική έφεση. Ο «Φ» ανέτρεξε στο αρχείο δικαστικών αποφάσεων και διαπίστωσε ότι η ποινική έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο ήταν άνευ αντικειμένου. Δεν εκδικάστηκε καν αφού εξέλιπε ο λόγος για τον οποίο είχε γίνει αρχικά η έφεση.

>> Κεντρικό πρόσωπο των αρχείων φέρεται να λέει σε κυβερνητικό στέλεχος της Ελλάδας: «Σε παρακολουθώ. Συνέχισε έτσι!». Ο πολιτικός απαντά: «Κ. … ο μεγάλος θέλει να διευθετήσουμε μια τηλεδιάσκεψη το συντομότερο».

>> Η «Σάντη» αναφέρεται σε μια υπόθεση (σ.σ. δεν υπάρχει χρονολογία και ημερομηνία) σημειώνοντας τα ακόλουθα: «Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι χάθηκε ο φάκελος από την εισαγγελία από λευκό κολλάρο είπε. Και ότι τα λεφτά της υπεξαίρεσης κάποιος εμπλεκόμενος τα έβγαλε στο εξωτερικό».

>> Πέραν από συγκεκριμένη μνεία σε «Rosicrucians» (Ροδόσταυροι) υπάρχουν αρκετές αναφορές και σε θεολογικής φύσεως ζητήματα. Γίνεται λόγος σε «αδελφότητα», «παρασυναγωγές» και «αθεϊσμό».

>> Σε συνομιλία καταγράφεται εταιρεία διαχείρισης δανείων και σε ομάδα αξιωματούχων που εμπλέκονται με αυτήν (δεν αναφέρονται τα ονόματά τους).

>> Γίνονται αναφορές σε δοσοληψίες μεγάλων ποσών.

>> Νομικός εκφράζει ευγνωμοσύνη σε πρόσωπο-κλειδί που τον προώθησε σε θέση Επαρχιακού Δικαστή.

>> Νομικός φέρεται να ζητά από τη «Σάντη» μηνύματα που αφορούν αξιωματούχους. Η «Σάντη» δεσμεύεται ότι θα του τα στείλει.

Οι ισχυρισμοί

Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το μακροσκελές σημείωμα του ερευνητή/συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη η «Σάντη» είναι το κεντρικό πρόσωπο σε μια υπόθεση η εικόνα της οποίας συντίθεται από παραδικαστικό κύκλωμα, από ύποπτες δοσοληψίες υπέρογκων ποσών και κακουργηματική δράση πολιτικών, νομικών και άλλων αξιωματούχων.

Μέσω μηνυμάτων που η ίδια φέρεται να διέρρευσε, προβάλλεται ο ισχυρισμός περί συσχέτισής της με τον πρώην Δικαστή του Ανωτάτου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου. Στο πλαίσιο αυτού του ισχυρισμού προβλήθηκαν θέσεις περί κακουργηματικών πράξεων, τις οποίες ήδη ο κ. Χριστουδούλου απέρριψε με δημόσιες τοποθετήσεις. Άλλωστε, έχει προβεί σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας εναντίον του κ. Δρουσιώτη.

Οι καταθέσεις στην Αστυνομία

Για την ώρα η ανακριτική ομάδα που απαρτίζεται από τρία μέλη της Δύναμης δεν έχει παραλάβει τα αρχεία. Ούτε από τον συγγραφέα/ερευνητή, Μακάριο Δρουσιώτη, που την περασμένη Δευτέρα έφερε στο φως τα φερόμενα μηνύματα της «Σάντη», ούτε από τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη που φέρεται να ενεργούσε ως δικηγόρος της και να τα έλαβε το 2019.

Ο πρώτος δεσμεύτηκε να το πράξει προσεχώς, ενώ ο δεύτερος είπε πως δεν έχει τη συγκατάθεση της. Ο Δρουσιώτης έδωσε ένα σημείωμα στους ανακριτές την περασμένη Παρασκευή, ενώ ο κ. Κληρίδης κατέθεσε για περίπου επτά ώρες το Σάββατο.

Η έτερη ομάδα ανακριτών, αυτή του ΤΑΕ Λευκωσίας, έγινε αποδέκτρια καταγγελιών από τον πρώην Δικαστή του Ανωτάτου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, τον πρώην ευρωβουλευτή, Δημήτρη Παπαδάκη (την Παρασκευή) και τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΕΔΕΚ, Μορφάκη Σολομωνίδη (το Σάββατο). Όλοι δηλώνουν θιγμένοι από τα όσα έγραψε ο Δρουσιώτης, αποδίδοντάς τα σε αποκύημα νοσηρής φαντασίας.

Θυμίζουμε ότι ο κ. Χριστοδούλου, σε τηλεοπτικές παρεμβάσεις του δεν έκρυψε τη φόρτισή του για τα όσα του πρόσαψε ο Δρουσιώτης. Θέλησε να ξεκαθαρίσει και το σκηνικό για τη γυναίκα με το προσωνύμιο «Σάντη» και τον φερόμενο παράνομο δεσμό που του καταλογίστηκε ότι είχε μαζί της. Ο πρώην Δικαστής είπε: «Εδώ με κατηγορεί ο άνθρωπος ότι διέπραξα βιασμό… Το αντιλαμβάνεστε; Ότι έκαμα τρία παιδιά με την κορούδα που εβίασα… Το αντιλαμβάνεστε; Δεν άντεξα!».