Στα κατεχόμενα εγείρονται σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία, μετά τη σύλληψη ενός άνδρα στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ο άνδρας συνελήφθη χθες για παράνομη μεταφορά τεσσάρων ανθρώπινων εμβρύων, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Μπουγκιουν Κίπρις.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι το ειδικό δοχείο μεταφοράς των εμβρύων ανήκει στη διεθνή εταιρεία μεταφοράς IVF LifeParcel, με ισραηλινά συμφέροντα και αριθμό αναφοράς στο όνομα της εταιρείας. Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για την τήρηση των κανόνων ασφαλούς μεταφοράς και την εποπτεία παρόμοιων δραστηριοτήτων στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, η εταιρεία LifeParcel, που ιδρύθηκε από τον εμβρυολόγο Aharon Peretz με ισραηλινές διασυνδέσεις, ανακοίνωσε ότι λειτουργεί ένα κλειστό δίκτυο μεταφοράς που συνεργάζεται μόνο με κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης. Αυτό, μαζί με τη σύνδεση με ένα κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης στη Λευκωσία και τη μη εξουσιοδοτημένη προσπάθεια εξαγωγής των εμβρύων, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την εποπτεία του τομέα στα κατεχόμενα.

Πληροφορίες από δημόσια διαθέσιμες πηγές, αναφέρει το δημοσίευμα, δείχνουν ότι ο Peretz εργάστηκε στους τομείς της εμβρυολογίας και της ανθρώπινης γενετικής στο Ισραήλ.

Η LifeParcel διαφημίζει ότι μεταφέρει γενετικά υλικά, όπως έμβρυα, σπέρμα και ωάρια, μεταξύ κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης, χρησιμοποιώντας ειδικές κρυοδεξαμενές. Μια τέτοια κρυοδεξαμενή εντοπίστηκε στις αποσκευές του 24χρονου, που συνελήφθη στο παράνομο αεροδρόμιο στην κατεχόμενη Τύμπου.

Η Μουγκιούν Κίπρις γράφει ότι στη διαδικασία στο «δικαστήριο» για την προσωποκράτηση του 24χρονου λέχθηκε από την «αστυνομία» ότι υπήρχε αίτηση για μεταφορά των εμβρύων αλλά όχι έγκριση της αίτησης από τις «αρχές». Τα έμβρυα «κατασχέθηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία» και εκδόθηκε «ένταλμα σύλληψης» για τον ύποπτο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ο αριθμός αναφοράς στη κρυοδεξαμενή θεωρείται κρίσιμος για την ανίχνευση της αλυσίδας μεταφοράς.

Η «αστυνομία» ενημέρωσε επίσης ότι τα έμβρυα ελήφθησαν από κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης που λειτουργεί στην κατεχόμενη Λευκωσία. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να εξεταστούν σε συνδυασμό με το κέντρο εξωσωματικής γονιμοποίησης, ένα διεθνές δίκτυο ταχυμεταφορών, τη συγκατάθεση του ασθενούς, τις άδειες και τη σύνδεση με το κέντρο υποδοχής, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Η Μπουγκιούν Κίπρις θεωρεί ότι αυτό το περιστατικό φέρνει στο φως τα κενά εποπτείας στον τομέα των κέντρων εξωσωματικής γονιμοποίησης, της αποθήκευσης εμβρύων και της μεταφοράς γενετικού υλικού στο ψευδοκράτος. «Η προσπάθεια εξαγωγής τεσσάρων εμβρύων χωρίς άδεια σε δοχείο που φέρει το όνομα μιας ιδιωτικής διεθνούς εταιρείας ταχυμεταφορών έχει εγείρει ερωτήματα όπως: “Ποιος επιβλέπει, ποιος δίνει άδεια, ποιος παρακολουθεί;»

Το ΚΚΔ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το περιστατικό αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί απλώς μια υπόθεση λαθρεμπορίου και ζητεί να διευκρινιστεί το όλο θέμα, σημειώνοντας τις σοβαρές διαστάσεις που σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή, τις ηθικές αξίες και τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών.

Στην ανακοίνωση του κόμματος προστίθεται ότι αυτό που λέγεται εδώ και χρόνια στα κατεχόμενα «τουρισμός υγείας», έχει μείνει χωρίς επαρκή εποπτεία και το περιστατικό θα μπορούσε να έχει συνέπειες για τη διεθνή φήμη του ψευδοκράτους.

Το ΚΚΔ ζητεί διευκρινίσεις για τα ακόλουθα ζητήματα: «Ενεργούσε μόνος του ο συλληφθείς; Υπάρχει κάποια οργάνωση ή διεθνής σύνδεση πίσω από το περιστατικό; Έχουν συμβεί παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν; Με ποια κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης συνδέονται τα έμβρυα; Έχει διερευνηθεί η πιθανότητα εμπορίας ανθρώπων και λαθρεμπορίου βιολογικού υλικού;»

Τονίζει επίσης την ανάγκη εκσυγχρονισμού, διαφάνειας και αυστηρής εποπτείας της «νομοθεσίας» σχετικά με τα κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη εποπτείας στον τομέα της υγείας έχει φτάσει σε «μη βιώσιμο σημείο».

Εγκρίθηκαν αλλά έσπευσαν πριν την έκδοση άδειας για μεταφορά εμβρύων, λέει το «υπουργείο υγείας»

Προτού ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία αδειοδότησης, η εταιρεία επιχείρησε να «μεταφέρει παράνομα» τέσσερα έμβρυα μέσω του παράνομου αεροδρομίου στην κατεχόμενη Τύμπου, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη ενός προσώπου, σύμφωνα με ανακοίνωση του «υπουργείου υγείας» που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

Όπως αναφέρει το «υπουργείο υγείας», η εταιρεία είχε υποβάλει σχετικό αίτημα στις 15 Μαΐου. Παρόλο που η αίτηση αξιολογήθηκε στις 18 Μαΐου και τελικά εγκρίθηκε από την αρμόδια «επιτροπή συντονισμού αδειών» στις 20 Μαΐου, οι υπεύθυνοι έσπευσαν να μεταφέρουν τα έμβρυα εκτός των κατεχομένων προτού εκδοθεί η τελική έγκριση.

Το «υπουργείο» προσθέτει ότι για την υπόθεση διενεργείται ενδελεχής έρευνα, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι «προγραμματισμένοι έλεγχοι» σε κέντρα εξωσωματικής γονιμοποίησης.

ΚΥΠΕ