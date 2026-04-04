Εν αναμονή της κατάθεσης του Μακάριου Δρουσιώτη και της παράδοσης των στοιχείων που κατέχει στους ανακριτές, οι έρευνες γύρω από την πολύκροτη υπόθεση συνεχίζονται σε δυο επίπεδα και το Σάββατο.

Από την μια, σήμερα προσήλθε στα γραφεία του ΤΑΕ Λευκωσίας ο Μορφάκης Σολωμονίδης που κατονομάζεται στα sms που κατ’ ισχυρισμό αντάλλασσε με τον πρώην δικαστικό. Ο κ. Σολωμονίδης προέβη ουσιαστικά σε καταγγελία κατά του Μακάριου Δρουσιώτη για ψευδή διάδοση χαλκευμένων μηνυμάτων που ποτέ δεν απέστειλε.

Παράλληλα, παρέδωσε και το κινητό του τηλέφωνο για να περάσει από δικανικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχει αποστείλει τα sms. Σημειώνεται ότι ο κ. Δρουσιώτης στην ανάρτησή του ισχυριζόταν ότι ο κ. Σολωμονίδης μετέφερε όσα άκουε ενόσω ήταν ακόμα οδηγός του τότε Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο ίδιος με την κατάθεσή του στο κλιμάκιο του ΤΑΕ Λευκωσίας που διερευνά καταγγελίες εις βάρος του δημοσιογράφου – ερευνητή, ζήτησε όπως η υπόθεση εξεταστεί τάχιστα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, εξέφρασε την πρόθεση να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής εξέτασης του κινητού του τηλεφώνου.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Παρασκευή, στο ίδιο κλιμάκιο ανακριτών, προσήλθε και κατέθεσε ο πρώην δικαστής Μιχαλάκης Χριστοδούλου, η σύζυγος και η θυγατέρα τους. Η καταγγελία τους κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο, περί διάδοσης ψευδών σχολίων και ανυπόστατων ισχυρισμών από τον Μακάριο Δρουσιώτη.

Την ίδια ώρα, σε άλλο κλιμάκιο ανακριτών που στεγάζεται στην Αστυνομική Ακαδημία, προέβη σε κατάθεση για περισσότερες από πέντε ώρες ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης, ο οποίος όπως έχει δηλώσει, κατέχει τα στοιχεία που κατέχει και ο Μακάριος Δρουσιώτης, αφού αυτόν προσέγγισε πρώτα η Σάντη, περί το 2019.

Η παρουσία του κ. Κληρίδη ενώπιον των ανακριτών θεωρείται άκρως σημαντική για την ουσία της υπόθεσης, αφού αυτός φέρεται να είναι γνώστης αρκετών πραγμάτων και είναι κάτοχος 300-350 sms όπως ο ίδιος έχει αναφέρει, που του παρέδωσε η ίδια η Σάντη. Μάλιστα ο κ. Κληρίδης είχε αναφέρει ότι επιχείρησε να εξακριβώσει την γνησιότητα των μηνυμάτων αυτών με ειδικό από το εξωτερικό.

Από την κατάθεσή του και τα στοιχεία που θα παραδώσει, αναμένεται να γίνει σύγκριση με τα δεδομένα που θα καταθέσει και ο Δρουσιώτης, ώστε οι ανακριτές να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα. Όλα θα κριθούν από την ανάλυση των μηνυμάτων, αν δηλαδή αυτά είναι γνήσια και κυρίως αν μπορούν να αποτελέσουν μαρτυρία, δεδομένου ότι υπάρχει ισχυρισμός πως αυτά έχουν περάσει στα χέρια της Σάντη με τρόπο που θα ελεγχθεί νομικά.