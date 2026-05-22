Άρχισε στον ΕΟΑ Πάφου η ευρεία σύσκεψη που συγκάλεσε χθες ο πρόεδρος του Οργανισμού, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, για το θέμα των επικίνδυνων οικοδομών στην επαρχία. Η σύσκεψη συνεκλήθη μετά την ενημέρωση από πλευράς Αστυνομίας ότι για το επικίνδυνο κτήριο στη συμβολή των οδών Νικολάου Έλληνα και Θερμοπυλών, στο εμπορικό κέντρο της Πάφου, απαιτείται διάταγμα δικαστηρίου για εκκένωση του, πράγμα που δεν υπάρχει ακόμη.

Ειδικότερα, η Αστυνομία ενημέρωσε τον ΕΟΑ Πάφου ο οποίος απέστειλε σχετική επιστολή, ότι η επέμβαση της Αστυνομίας στην πολυκατοικία για εκκένωση της λόγω επικινδυνότητας, απαιτεί δικαστικό διάταγμα που δεν έχει εξασφαλισθεί. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης, συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη στον Οργανισμό με τη συμμετοχή και της Αστυνομίας και των άλλων συναρμόδιων κρατικών τμημάτων και υπηρεσιών προκειμένου να δρομολογηθούν οι επόμενες κινήσεις.

Ο κ. Πιττοκοπίτης τόνισε ότι για δεύτερη πολυκατοικία που είχε χαρακτηρισθεί επίσης ως επείγουσα η εκκένωση της, αξιολογείται μελέτη που υπέβαλε εκ μέρους των ιδιοκτητών και ενοίκων πολιτικός μηχανικός για την επιδιόρθωση της, ενώ ο ΕΟΑ Πάφου, κατέληξε ο πρόεδρος του, έχει επίσης συμβληθεί με οκτώ πολιτικούς μηχανικούς, μέλη του ΕΤΕΚ, οι οποίοι ανέλαβαν το έργο της μελέτης των υπόλοιπων οικοδομών που θεωρούνται προβληματικές, προκειμένου να δρομολογηθούν οι ενέργειες άρσης της επικινδυνότητας αυτής.