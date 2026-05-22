Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη έντεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως μεταξύ άλλων, επίθεση, κλοπή, πρόκληση ζημιάς σε περιουσία, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, καθώς και για δικαστικά εντάλματα προστίμου.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 406 οχήματα και ελέγχθηκαν 521 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 30 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν δύο καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 194 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και έξι διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, ξεχωρίζουν οι 94 καταγγελίες για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Επίσης, καταγγέλθηκαν τρεις οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψαν πέντε υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, μετά από θετικά προκαταρκτικά νάρκοτεστ. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 76 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν 12 έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένηαστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.