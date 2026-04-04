Στη σφαίρα της δημόσιας συζήτησης κυριάρχησε και χθες το θέμα του μακροσκελούς σημειώματος του συγγραφέα/ερευνητή, Μακάριου Δρουσιώτη.

Όπως είναι γνωστό, με τα όσα δημοσιοποίησε ο τελευταίος αποδίδεται ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος με διεθνή παράνομη δράση, στο οποίο συμμετέχουν νυν και πρώην αξιωματούχοι, καθώς και υπόθεση που φέρεται να σημειώθηκε προ δεκαετιών και αφορά ισχυρισμούς για βιασμό ανήλικης.

Η ειδησεογραφία χαρακτηρίστηκε χθες από (1) τις καταθέσεις που έδωσαν Δρουσιώτης και Παπαδάκης στις δυο ανακριτικές ομάδες της Αστυνομίας που συστάθηκαν, (2) τις τοποθετήσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, ο οποίος είχε εξασφαλίσει πρώτος από την περιβόητη «Σάντη» τα στιγμιότυπα οθόνης που κατ΄ ισχυρισμό παρουσιάζουν ιδιωτική επικοινωνία του πρώην Δικαστή του Ανωτάτου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, αλλά και (3) μια νέα ανάρτηση από τον συγγραφέα/ερευνητή για φερόμενη συνδιαλλαγή €275.000.

Στο σκοτάδι για μια 5ετία

Αν κάτι βγαίνει από το ρεπορτάζ, αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα ερωτήματα συνεχίζουν να αιωρούνται. Ίσως και να πολλαπλασιάστηκαν. Είναι ενδεικτικό ότι ο Νίκος Κληρίδης στις τοποθετήσεις του επιβεβαίωσε μεν ότι το 2019 ήταν ο ίδιος που έλαβε από την «Σάντη» τα περιβόητα sms στα οποία εδράζεται η παρούσα υπόθεση, πριν τα διανείμει, ωστόσο, δεν ξεκαθαρίστηκε γιατί μια τόσο σοβαρή υπόθεση έμεινε στο σκοτάδι για πέραν από μια 5ετία.

Είναι αλήθεια ότι ο κ. Κληρίδης σε χθεσινές δηλώσεις του στο philenews αναφέρθηκε με γλαφυρό τρόπο σε ιδιάζουσες συνθήκες που αντιμετώπιζε ο ίδιος, αλλά και το φερόμενο θύμα κακουργηματικής πράξης, για να δείξει γιατί ποτέ τα όσα προσάπτονται δεν διερευνήθηκαν, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.

Ο κ. Νίκος Κληρίδης είπε ξεκάθαρα ότι έγινε κάτοχος αυτών των μηνυμάτων που κατ΄ ισχυρισμόν εξασφάλισε η «Σάντη» από το κινητό του πρώην Δικαστή, Μιχαλάκη Χριστοδούλου, και ότι τα διένειμε σε ανθρώπους του κύκλου του, έγκριτους νομικούς και δημοσιογράφους. Μάλιστα, τα μηνύματα ήρθαν στην κατοχή του σε μια περίοδο που ο αδερφός του Κώστας Κληρίδης ήταν Γενικός Εισαγγελέας και θα μπορούσε να δώσει στην Αστυνομία οδηγίες για ανακριτική έρευνα.

Παρ΄ όλα αυτά ουδέποτε τα μηνύματα τέθηκαν ενώπιον αρμόδιων αξιωματούχων, σύμφωνα με τον Νίκο Κληρίδη. Αυτά τα δεδομένα διατηρούν τα όποια ερωτήματα.

Η ηλικία και οι χρονολογίες

Πέραν τούτου, ο κ. Κληρίδης μίλησε για βιασμό της «Σάντη» από τα 12-13 της χρόνια (βλ. τοποθετήσεις στο philenews) και με δεδομένου ότι όπως υποστηρίχθηκε από τον κ. Δρουσιώτη αυτή φέρεται να απέκτησε παιδί από τα 16 της, δεν μπορεί να παρουσιάζεται σήμερα ως 45χρονη μάνα τριών ανήλικων παιδιών (βλ. δηλώσεις Νίκου Κληρίδη στον «Πολίτη»). Σίγουρα αυτά τα στοιχεία δεν προδικάζουν το αποτέλεσμα της έρευνας, αλλά αδιαμφισβήτητα το περιεχόμενο δηλώσεων που έγιναν δεν ξεκαθαρίζουν το σκηνικό.

Επιπλέον, όπως δήλωσε χθες στον Alpha ο Νίκος Κληρίδης η «Σάντη» δεν επιθυμεί να δώσει μαρτυρία: «Μέχρι την τελευταία συνομιλία που είχα μαζί της μετά από αρκετά τηλεφωνήματα που έκανε προς εμένα σήμερα, 5-6 με απόκρυψη, επέμενε ότι δε θέλει να αποκαλυφθεί ούτε η ταυτότητά της, ούτε θέλει να δώσει μαρτυρία».

Το βάρος στην Αστυνομία

Κατά συνέπεια, το βάρος πέφτει στους ανακριτές της Αστυνομίας. Χθες ο Μακάριος Δρουσιώτης στις 10:00 το πρωί μετέβη στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας της Αστυνομίας που γειτνιάζει με το Αρχηγείο.

Επρόκειτο να καταθέσει στον ανώτερο αξιωματικό του Σώματος που διορίστηκε να ηγείται της αυτεπάγγελτης αστυνομικής διερεύνησης και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ανακριτών. Μίλησε και με τον αρχηγό Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη.

Ωστόσο, δεν έγιναν γνωστά πολλά ούτε για το περιεχόμενο της κατάθεσής του, αλλά ούτε και κατά πόσον έχουν προγραμματιστεί κάποιες συναντήσεις για να καταθέσει τα αρχεία που έχει στη διάθεσή του.

Ο κ. Δρουσιώτης απεχώρησε περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά μετά την άφιξή του στις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας. Αρκέστηκε να δηλώσει στους δημοσιογράφους που τον περίμεναν τα ακόλουθα: «Είχαμε μια πρώτη συνάντηση, θα συνεχίσουμε, είναι η αρχή μιας μακράς διαδικασίας. Ο κύβος ερρίφθη». Στη συνέχεια απεχώρησε.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης, για τον οποίο ο Μακάριος Δρουσιώτης άφησε σκιές, παρουσιάζοντάς να γνώριζε καλά τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, κατέθεσε στο ΤΑΕ Λευκωσίας χθες νωρίς το απόγευμα (15:00). Κατά την παραμονή του για περίπου 40 λεπτά στις εγκαταστάσεις του ΤΑΕ διαβίβασε γραπτή κατάθεση ως καταγγέλλοντας.

Με βάση τα διαμειφθέντα της προχθεσινής ημέρας ο πρώην Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχαλάκης Χριστοδούλου, αναμενόταν χθες να υποβάλει και ο ίδιος καταγγελία κατά του Δρουσιώτη. Μέχρι τη στιγμή που γράφονταν αυτές οι αράδες και παρά τις προσπάθειές μας, όμως, δεν έγινε γνωστό κατά πόσον συναντήθηκε με τους ανακριτές.

Θυμίζουμε ότι προχθές ο κ. Χριστοδούλου σε παρεμβάσεις του στον Alpha και στο OMEGA δεν έκρυψε τη φόρτισή του για τα όσα του πρόσαψε ο Δρουσιώτης. Θέλησε να ξεκαθαρίσει και το σκηνικό για τη γυναίκα με το προσωνύμιο «Σάντη» και τον φερόμενο παράνομο δεσμό που του καταλογίστηκε ότι είχε μαζί της. Σχολίασε, μεταξύ άλλων, ότι «δεν άντεξα να ακούω όλες αυτές τις ανοησίες».

Μιλώντας για την εν λόγω γυναίκα, επιβεβαίωσε τη γνωριμία τους. Εξήγησε πως αυτή τον προσέγγισε μεταξύ των ετών 2020 και 2021, προσθέτοντας: «Παρουσιάστηκε ότι είναι από το Νέο Χωριό απ’ όπου κατάγομαι κι εγώ και ήθελε να με γνωρίσει». Πρόσθεσε πως πρόκειται για μια «κοπέλα μονογονιό που αγωνίζεται για το παιδί της». Ο πρώην Δικαστής είπε: «Εδώ με κατηγορεί ο άνθρωπος ότι διέπραξα βιασμό… Το αντιλαμβάνεστε; Ότι έκαμα τρία παιδιά με την κορούδα που εβίασα… Το αντιλαμβάνεστε; Δεν άντεξα!».

Το ποσό των €275.000

Χθες, ο Μακάριος Δρουσιώτης σε Μέσο Κοινωνικής Δικτύωσης δημοσίευσε ψηφιακές εικόνες, μεταξύ των οποίων και μια κατάσταση, υποστηρίζοντας ότι αποτυπώνει τις κινήσεις σε κοινό λογαριασμό του κ. Μιχάλη Χριστοδούλου και της «Σάντη» («Michalis Christodoulou & Kyriaki), ενώ παρουσιάζει πίστωση με ποσό €275.000. Ο κ. Δρουσιώτης στο μακροσκελές σημείωμά του την περασμένη Δευτέρα είχε προβάλει θέσεις περί παράνομου κυκλώματος με δοσοληψίες υψηλών χρηματικών ποσών. Στο χθεσινό του σημείωμα, αναφέρει: «Για να τελειώνει αυτή η ιστορία περί πλαστών στοιχείων και ψυχιατρείων, είμαι υποχρεωμένος να δημοσιεύσω αυτά: Μεταφορά χρημάτων: Michalis Christodoulou & Kyriaki (που την γνώρισε, είπε, το 2020 αλλά φαίνεται ότι είχαν κοινό λογαριασμό το 2019). Ποσό 275.000 ευρώ μέσω εμπορικής εταιρείας. Μετρητά σε βαλίτσα και χαρτοκιβώτιο, με τη χειρόγραφη σημείωση Σάντη 250.000. Από Μιχάλη». Στη σφαίρα της συζήτησης από χρήστες ΜΚΔ τέθηκε θέμα αυθεντικότητας της κατάστασης λογαριασμού, λόγω συντακτικών λαθών. Αμφισβητήθηκε και μια εικόνα χαρτοφύλακα με δεσμίδες μετρητών που δημοσίευσε ο κ. Δρουσιώτης, καθώς η ίδια φωτογραφία παρουσιάζεται σε δημοσίευμα ολλανδικής ιστοσελίδας (20/12/21).

Η καταγγελία του Δημήτρη Παπαδάκη για τρία ενδεχόμενα αδικήματα

Ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης, έδωσε στη δημοσιότητα την γραπτή κατάθεσή/καταγγελία του στην Αστυνομία. Διατυπώνει τις γνωστές του θέσεις ότι δεν γνωρίζει τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, ενώ κάνει λόγο για τρία ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα από πλευράς Μακάριου Δρουσιώτη: Δημοσίευση ψευδών ειδήσεων, καταρτισμό και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, αλλά και καταστροφή τεκμηρίων. Αναφέρει, ακόμη, ότι έχει δώσει στον δικανικό πραγματογνώμονα, Αλέξη Μαύρο, τις τηλεφωνικές του συσκευές για να εξακριβωθεί ότι δεν αντάλλαξε μηνύματα με τον πρώην Δικαστή, όπως του καταλογίζεται. Μεταξύ άλλων, ο Δημήτρης Παπαδάκης, σημειώνει: «Σε περίπτωση που ο κ. Δρουσιώτης αρνηθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποφύγει να παραδώσει τα αναφερόμενα δήθεν ανταλλασσόμενα μηνύματα – το οποίο παρεμπιπτόντως φαίνεται ότι πράττει μέχρι στιγμής – και μάλιστα το τονίζω ότι πρέπει να είναι σε ηλεκτρονική μορφή για να μπορεί να ελεγχθεί και η ισχυριζόμενη από μέρους του κ. Δρουσιώτη γνησιότητα τους, έχω εύλογα παράπονο εναντίον του για προσπάθεια καταστροφής τεκμηρίων και αποδεικτικών στοιχείων αφού εύλογα προκύπτει ότι για να αποφύγει προφανώς τις επιπτώσεις που θα έχει για αυτά που τον καταγγέλλω, παρεμποδίζει την αστυνομία να ελέγξει ακόμα και τα ίδια τα μηνύματα που ο ίδιος δημοσίευσε και ανήρτησε δημόσια, τα οποία παρουσιάζει ως αληθινά και αυθεντικά. Υπενθυμίζω ότι ο κ. Δρουσιώτης διατείνεται συνεχώς δημόσια ότι έλεγξε την αυθεντικότητα τους και ότι τα έχει σε ηλεκτρονική μορφή. Άλλωστε εάν ήταν μόνο σε έγγραφη μορφή δεν θα μπορούσε εκ της λογικής να ελεγχθεί από κανένα η αυθεντικότητα τους».

Ο συγγραφέας/ ερευνητής απέδωσε μέσα από τα γραφόμενά του την ύπαρξη κυκλώματος με διεθνή δράση και έντονη παρουσία στην Κύπρο, αφήνοντας σαφείς σκιές για παράνομη δραστηριότητα από τον πρώην Δικαστή του Ανωτάτου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου και τη συμμετοχή άλλων αξιωματούχων, σχέσεις με παράγοντες της πολιτικής και δοσοληψίες υπέρογκων ποσών.

Από τα όσα κατέγραψε, μένουν εντυπώσεις για το σύστημα Δικαιοσύνης και την ακεραιότητα δικαστών, τον ρόλο πολιτικών προσώπων όπως ο τέως Πρόεδρος, Νίκος Αναστασιάδης, ο βουλευτής και στέλεχος του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ο πρώην ευρωβουλευτής, Δημήτρης Παπαδάκης και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μορφάκης Σολωμονίδης.

Επιπλέον, επιχειρείται να καταλογιστεί μεθόδευση για τη δικαστική εξέλιξη μιας εκ των υποθέσεων της Focus με κατηγορούμενους τους Χριστόδουλο Χριστοδούλου, Μιχάλη Ζολώτα και Μιχαήλ Φόλε. Στην εν λόγω υπόθεση αποδίδει ο κ. Δρουσιώτης και τον φερόμενο πρόωρο διορισμό των Γιώργου Σαββίδη και Σάββα Αγγελίδη στα αξιώματα του Γενικού Εισαγγελέα και Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, αντίστοιχα.

Τα σημειώματα του κ. Δρουσιώτη περιλαμβάνουν φράσεις όπως «Παιδεραστίες, εκποιήσεις, παρακολουθήσεις και στημένες δίκες» και «Το σκοτεινό πρόσωπο του “κράτους δικαίου” στην Κύπρο».