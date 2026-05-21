Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή της Επισκοπής στη Λεμεσό, με εμπλοκή οχήματος και ποδηλάτου στο οποίο επέβαινε ανήλικος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό καταγράφηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ποδήλατο, το οποίο οδηγούσε 13χρονο αγόρι, συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία από τη Αστυνομία, το παιδί φέρεται να εξήλθε από πάροδο χωρίς να προηγουμένως σταματήσει, με αποτέλεσμα να προκληθεί η σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη του Σταθμού Επισκοπής για εξετάσεις, ενώ ασθενοφόρο μετέφερε το 13χρονο στο Νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Σύμφωνα με την πρώτη εικόνα των Αρχών, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνώνται από την Αστυνομία.