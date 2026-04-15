Σοβαρά ερωτηματικά εγείρονται από τη μελέτη του όρκου της Αστυνομίας στη βάση του οποίου εξασφαλίστηκε το ένταλμα έρευνας στην οικία, γραφείο και όχημα του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, σε σχέση με την υπόθεση της «Σάντης».

Η ένορκη δήλωση του ανακριτή της Αστυνομίας που δόθηκε στη δικαστή για να αιτιολογηθεί το ένταλμα έρευνας, έχει παραδοθεί στους δικηγόρους του κ. Κληρίδη και μελετάται. Όπως δήλωσε στο philenews ο Νίκος Κληρίδης, στην ένορκη δήλωση η Αστυνομία αναφέρει ότι η «Σάντη» φέρεται να παραδέχεται σε κατάθεσή της ότι παραποίησε η ίδια όλα τα μηνύματα που βρίσκονταν στο κινητό της και παράλληλα παρέδωσε στους ανακριτές το κινητό της τηλέφωνο από το οποίο δημιουργήθηκαν τα sms.

Ωστόσο, από την αρχική εξέταση του κινητού από την ίδια την Αστυνομία, προσθέτει ο κ. Κληρίδης, προκύπτει ότι το application από το οποίο δήθεν κατασκευάστηκαν τα μηνύματα, είχε κατεβαστεί στο κινητό της μόλις τον περασμένο Γενάρη, ενώ τα μηνύματα συντάχθηκαν και τα κατείχε ο ίδιος από το 2020. «Πώς γίνεται μηνύματα που μου παρέδωσε το ’20, να δημιουργήθηκαν από εφαρμογή που τώρα αποκτήθηκε», διερωτάται ο κ. Κληρίδης και προσθέτει «πού είναι το πραγματικό τηλέφωνο από το οποίο στάληκαν τα μηνύματα το 2020;».

Ο ίδιος δικηγόρος τονίζει ότι καταρρίπτεται η θέση της για κατασκευασμένα μηνύματα από την ίδια και τονίζει ότι η Αστυνομία θα έπρεπε να παραλάβει τα κινητά της ίδιας και του πρώην δικαστικού για έλεγχο, όπως έγινε και με τα δικά του. Ο Νίκος Κληρίδης απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό της «Σάντης» ότι του παρέδωσε το ορίτζιναλ τηλέφωνο που περιείχε τα μηνύματα δήθεν για να το φυλάξει. «Αστεία πράγματα. Μακάρι να ήταν έτσι, αφού θα αποδεικνύονταν όλα. Τώρα έστειλαν άλλο κινητό της «Σάντης» στην Europol για να το εξετάσει».

Μετά τις εξελίξεις αυτές, δεν αποκλείεται να κληθεί εκ νέου η «Σάντη» ενώπιον των ανακριτών για να δώσει διευκρινίσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων και κυρίως για το κινητό από το οποίο φαίνεται να στάληκαν αρχικά τα μηνύματα. Ήδη η συγκεκριμένη γυναίκα έχει δώσει μέχρι τώρα τρεις καταθέσεις στους ανακριτές.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή αναμένεται να κατατεθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο η αίτηση για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του Νίκου Κληρίδη, από τον δικηγόρο Χρήστο Κληρίδη. Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Μεσημέρι και κάτι» του Σίγμα, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι, από το περιεχόμενο της ένορκης δήλωσης, προκύπτει πως η αστυνομική έρευνα κινείται σχεδόν αποκλειστικά στη βάση ότι οι καταγγελίες της «Σάντης» είναι ψευδείς, κάτι που, όπως τόνισε, είναι πρόωρο και εσφαλμένο σε αυτό το στάδιο. Υπέδειξε ότι υπάρχουν δύο αντικρουόμενες εκδοχές, οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν εξίσου, καλώντας παράλληλα την Πολιτεία να διορίσει ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές για πλήρη και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης.

Όσον αφορά στην ουσία της υπόθεσης, ο κ. Κληρίδης απέφυγε να καταλήξει σε συμπεράσματα για ύπαρξη οργανωμένου κυκλώματος, τονίζοντας ότι η αρχική εκδοχή της καταγγέλλουσας δεν μπορεί να αποκλειστεί, ιδίως καθώς, όπως είπε, συνοδεύεται από υλικό που έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Υπογράμμισε ότι η τελική κατάληξη της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την πλήρη διερεύνηση όλων των δεδομένων και ζήτησε εκ νέου τον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Κληρίδης πέραν της αίτησης στο Ανώτατο για ακύρωση του εντάλματος έρευνας, θα προχωρήσει, όπως μας ανέφερε και αστικώς, διεκδικώντας αποζημιώσεις για την ζημιά που υπέστη το δικηγορικό του γραφείο από την έρευνα της Αστυνομίας και την κατάσχεση δεδομένων που καλύπτονται από το δικηγορικό απόρρητο.