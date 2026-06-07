Η Αστυνομία προχώρησε χθες το απόγευμα στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 23 και 39 ετών, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση διάρρηξης και κλοπής, που διαπράχθηκε χθες στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα γύρω στις 3:15μμ, λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία για υπό εξέλιξη διάρρηξη σε ακατοίκητη οικία στη Γερμασόγεια. Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν αμέσως στη σκηνή όπου εντόπισαν τον 23χρονο και τον 39χρονο στο πίσω μέρος της αυλής.

Από τις εξετάσεις που διενεργήθηκαν εντοπίστηκαν εντός της οικίας και παραλήφθηκαν, μεταξύ άλλων, διάφορα εργαλεία, αποσυναρμολογημένα κλιματιστικά και σακούλες που περιείχαν καλώδια και κομμάτια χαλκού.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωκράτησης πέντε ημερών.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.