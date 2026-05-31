Επεισοδιακή σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα σε χωριό της επαρχίας Αμμοχώστου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο αστυνομικών στους οποίους επιτέθηκε 29χρονος με μαχαίρι και χαρτοκόπτη.

Όπως πληροφορείται το philenews, χθες γύρω στις 5:30 το απόγευμα, μέλη της Αστυνομίας των σταθμών Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμβου μετέβησαν σε χωριό της Αμμοχώστου για τον εντοπισμό 29χρονου, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για μη παρουσία του σε εκδικαζόμενες υποθέσεις.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 29χρονο έξω από την οικία του, ο οποίος τους υποδέχθηκε με μαχαίρι, χαρτοκόπτη και τους απειλούσε.

Σε κάποια στιγμή ο 29χρονος επιτέθηκε στους αστυνομικούς και τους προκάλεσε εκδορές στα χέρια. Κατάφεραν, ωστόσο, να το ακινητοποιήσουν και, τελικά, συνελήφθη.

Οι δύο αστυνομικοί μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου έτυχαν πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια έλαβαν εξιτήριο.