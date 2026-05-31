Σε συλλήψεις τεσσάρων ατόμων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπή, διάρρηξη και επίθεση σε Αστυνομικό, προχώρησαν οι Αρχές.

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη τεσσάρων προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως διάρρηξη κτιρίου και κλοπή, παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντάλματα προστίμου, επίθεση εναντίον αστυνομικού κά.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 662 οδηγοί και 208 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 64 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 11 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 212 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και πέντε διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, ξεχωρίζουν 92 καταγγελίες οδηγών για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν επτά οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 353 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 22 καταγγελίες, ενώ ένας οδηγός βρέθηκε θετικός σε προκαταρκτικό ελέγχο νάρκοτεστ.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.