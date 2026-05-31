Ξεκάθαρο μήνυμα σε σχέση με τις διεργασίες για την προεδρία της Βουλής στέλνει ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, διαμηνύοντας ότι για το ΑΚΕΛ η Προεδρία της Βουλής δεν σχετίζεται με τις διεργασίες για τις προεδρικές εκλογές,. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, είναι άλλες οι δυναμικές της εκλογής για την προεδρία της Βουλής και άλλες για την Προεδρία της Δημοκρατίας. «Δεν σχετίζουμε το ένα με το άλλο», τονίζει.

Υποδεικνύει ότι ο επόμενος μεγάλος στόχος για το ΑΚΕΛ είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028 και υπογραμμίζει ότι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών έχει αναδείξει το κόμμα της Αριστεράς είναι ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης πάνω στον οποίο θα μπορέσει να χτιστεί μία συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων από ανθρώπους ή από κόμματα και οργανώσεις που προέρχονται από την ευρύτερη Αριστερά, αλλά και από έναν ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Επισημαίνει την ικανοποίηση του για το αποτέλεσμα της κάλπης, αναδεικνύοντας το γεγονός ότι ανακόπηκε μετά από 15 χρόνια καθοδική πορεία του κόμματος και καταγράφηκε άνοδος σε ποσοστά αλλά και σε απόλυτους αριθμούς ψήφων.

– Περιμένατε αυτό το αποτέλεσμα στις βουλευτικές εκλογές και τι σημαίνει για το ΑΚΕΛ;

– Βλέποντας πώς κυλούσαν οι δημοσκοπήσεις και κάνοντας και τις δικές μας δημοσκοπήσεις, πάντοτε με την επιφύλαξη ότι η δημοσκόπηση αποτελεί την εικόνα της στιγμής κατά την οποία διενεργείται και όχι το αποτέλεσμα των εκλογών, ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τον εκλογικό μας στόχο. Και αυτή η αισιοδοξία μας επαληθεύτηκε στην κάλπη.

Είχαμε, βέβαια, και τα μηνύματα που έφταναν από τα επαρχιακά και τοπικά εκλογικά μας επιτελεία, τα οποία επίσης μας μετέφεραν αισιόδοξα μηνύματα. Κι εμείς, στις επαφές μας, συναντούσαμε ένα πολύ καλό κλίμα, με πολύ λίγα προβλήματα εντός του κόμματος, παρά το γεγονός ότι εμφανίστηκαν νέα κόμματα σε αριθμό ρεκόρ, με πολλούς υποψήφιους και από οικογένειες που προέρχονταν από την Αριστερά, έχοντας μάλιστα ως δεδομένο αυτό που επικρατεί στην Κύπρο με τις συγγένειες, τα κουμπαριά, τους συγχωριανούς, τους συμφοιτητές κ.λπ. Αυτά τα δεδομένα τα βρίσκαμε μπροστά μας. Αλλά μπορώ να πω ότι, ναι, ήμασταν αισιόδοξοι ότι θα υλοποιούσαμε τον στόχο μας και τον υλοποιήσαμε.

– Και τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα του ΑΚΕΛ;

– Σημαίνει ότι τερματίζεται η καθοδική πορεία που είχε το ΑΚΕΛ τα τελευταία 15 χρόνια. Επίσης, η αύξηση των ποσοστών του κόμματος είναι πολύ σημαντική, έχοντας υπόψη τις δυσκολίες που θέτει το ίδιο το πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, οι οποίες ασκούν πίεση στα κόμματα και στην Αριστερά, και την ίδια ώρα έχοντας υπόψη αυτό που είπα προηγουμένως για τον αριθμό ρεκόρ κομμάτων και υποψηφίων.

Ήταν σαφέστατη η τάση ανόδου, έτσι όπως προέκυψε. Το γεγονός ότι είχαμε σημαντική αύξηση σε απόλυτο αριθμό ψήφων και το γεγονός ότι, σύμφωνα με κάποιες ερμηνείες που έγιναν στα exit polls, το ΑΚΕΛ είναι πρώτο κόμμα στις ηλικίες 18-24, είναι κάτι που για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό.

– Είναι εισροές από άλλους χώρους ή επιστροφή αποστασιοποιημένων ψηφοφόρων της Αριστεράς;

– Παρότι δεν έχουμε κάνει ακόμη τις αναλύσεις του εκλογικού μας ποσοστού, εντούτοις μπορώ να πω ότι οι επιπλέον ψήφοι δεν προέρχονται μόνο από μία πηγή. Μέσα στους 9.000 ψηφοφόρους που είχαμε επιπλέον, έχουμε νέους ψηφοφόρους, έχουμε ψηφοφόρους από άλλους χώρους, αλλά έχουμε και επιστροφή αδρανοποιημένων αριστερών ψηφοφόρων.

Ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος, διότι ανέβηκε η συμμετοχή. Άρα είχαμε γενικά μια καλή εισροή στο κόμμα, που ήταν αποτέλεσμα, πρώτον, του γεγονότος ότι τα τελευταία χρόνια κάναμε πολύ έντονη δουλειά μέσα στην κοινωνία. Δεύτερον, της πολύ σωστής προεκλογικής εκστρατείας που κάναμε, με ένα ξεκάθαρο δίλημμα που θέλαμε να θέσουμε στην κοινωνία. Και, τρίτον, της εξαιρετικής δουλειάς που έγινε κάτω στη βάση, στην καθημερινή επαφή με τον κόσμο, και ασφαλώς της επικοινωνιακής δουλειάς που κάναμε. Σημειώνω και εδώ ένα εύρημα μελέτης που έκανε ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha, το οποίο έδειχνε ότι το ΑΚΕΛ ήταν πρώτο ανάμεσα στα κόμματα στην προβολή και στην παρουσία στα social media.

– Η επόμενη μέρα, με βάση το αποτέλεσμα των εκλογών, ποια είναι; Πώς θα κινηθεί το ΑΚΕΛ;

– Για εμάς ο επόμενος μεγάλος στόχος είναι η Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός είναι οι προεδρικές εκλογές του 2028.

– Και πώς θα κινηθείτε προς αυτόν τον στόχο;

– Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι το εξής: οι εκλογές έχουν επιβεβαιώσει και τεκμηριώσει ότι το ΑΚΕΛ είναι ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης. Θα συνεχίσουμε να είμαστε η αντιπολίτευση με τον τρόπο που είμαστε μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να είμαστε διεκδικητικοί, αλλά και υπεύθυνοι και σοβαροί. Θα συνεχίσουμε να είμαστε τεκμηριωμένοι. Εκεί όπου διαφωνούμε, θα καταθέτουμε τις δικές μας προτάσεις και τη δική μας εναλλακτική λύση, αλλά την ίδια ώρα, εκεί όπου χρειάζεται και όπου είναι κατορθωτό, θα επιδιώκουμε και συναινέσεις και συγκλίσεις σε νομοθετήματα που είτε έρχονται από την κυβέρνηση είτε κατατίθενται από άλλα κόμματα στη Βουλή. Έτσι έκανε το ΑΚΕΛ, έτσι θα συνεχίσει να κάνει.

Δεύτερον, έχει επιβεβαιωθεί τεκμηριωμένα ότι το ΑΚΕΛ είναι ο ισχυρός πόλος γύρω από τον οποίο μπορεί να χτιστεί ένας ευρύτερος προοδευτικός χώρος από ανθρώπους ή από κόμματα και οργανώσεις που προέρχονται από την ευρύτερη Αριστερά, αλλά και από έναν ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Και εμείς θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε αυτό που ξεκινήσαμε με την κοινωνική συμμαχία. Δηλαδή, μέσα από τον διάλογο και την προσπάθεια μιας κοινής πορείας και μιας κοινής δράσης σε διάφορες πολιτικές προτεραιότητες, που έχουν να κάνουν τόσο με το Κυπριακό όσο και με ζητήματα εσωτερικής διακυβέρνησης, είτε και με άλλα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό κράτος, το κράτος δικαίου, το περιβάλλον, την αντιμετώπιση της διαπλοκής, της διαφθοράς και άλλα, να χτίσουμε αυτή την προοπτική, έτσι ώστε, με ενωμένες τις δυνάμεις, να έχουμε την εναλλακτική πρόταση στις προεδρικές εκλογές, η οποία να είναι νικηφόρα.

– Και για την Προεδρία της Βουλής;

– Η Προεδρία της Βουλής εντάσσεται σε άλλες λογικές και έχει άλλες δυναμικές. Άλλες είναι οι δυναμικές της εκλογής για την Προεδρία της Βουλής και άλλες για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Δεν σχετίζουμε το ένα με το άλλο.

Όπως έχουμε δηλώσει, κάνουμε τις επαφές μας και τις ζυμώσεις μας, για να δούμε τι λένε άλλα κόμματα και ποιες ενδεχόμενες σκέψεις και προθέσεις έχουν. Εμείς θα πάρουμε τις αποφάσεις μας στο πλαίσιο των συλλογικών μας οργάνων. Μάλλον θα είναι στο επίπεδο του Πολιτικού Γραφείου, το οποίο είναι πολιτικό σώμα και όχι όργανο, έχει δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις και θα συνέλθει στις αρχές της εβδομάδας.

– Είναι προϋπόθεση η όποια απόφαση να αφορά υποψήφιο που να προέρχεται από το λεγόμενο αντιπολιτευτικό τόξο της Βουλής;

– Δεν βάλαμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι σίγουρα δεν μιλούμε με την Ακροδεξιά. Είναι θέση αρχής για εμάς αυτό. Δεύτερον, εξ αντικειμένου, δεν έχουμε περιθώρια συνεννόησης με τον Δημοκρατικό Συναγερμό, εξαιτίας του γεγονότος ότι έχουμε χαώδεις διαφορές, και ιδεολογικές και πολιτικές. Αλλά, κακά τα ψέματα, είναι και ο άλλος πολιτικός πόλος του κυπριακού πολιτικού σκηνικού. Με τους υπόλοιπους ήρθαμε ήδη σε επαφή και προφανώς θα συνεχίσουμε τις επαφές μέχρι να πάρουμε τις αποφάσεις μας.

– Είδατε ήδη τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ; Με βάση όσα μας έχετε αναφέρει, προφανώς δεν αποκλείεται συνεργασία για την προεδρία της Βουλής;

– Τους είδα όλους: και τον πρόεδρο του ΔΗΚΟ, και τον επικεφαλής του Κινήματος ΑΛΜΑ, κ. Οδυσσέα Μιχαηλίδη, καθώς και τον πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας, κ. Παναγιώτου. Και όπως είπα, ήταν συναντήσεις για ιχνηλάτηση του σκηνικού, ώστε να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Επομένως, δεν έχει κάτι συγκεκριμένο να λεχθεί.