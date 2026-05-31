Βροχές και καταιγίδες τοπικού χαρακτήρα και παράλληλα άνοδο της θερμοκρασίας, προβλέπει το Τμήμα Μετεωρολογίας για στους εορτασμούς του Κατακλυσμού (σήμερα και αύριο), με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 31 βαθμούς Κελσίου, συνεχίζοντας και με περεταίρω άνοδο. Την περιοχή μας επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα, ενώ από την Τρίτη αναμένεται ασθενής ψηλή πίεση.

Σήμερα, μετά τη διάλυση της κατά τόπους αυξημένης χαμηλής νέφωσης αλλά και της τοπικής αραιής ομίχλης ή ομίχλης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Μετά το μεσημέρι, όμως, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Τις αυγινές ώρες τοπικά θα σχηματιστεί ομίχλη.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 26 στα παράλια και γύρω στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Δευτέρα θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες μετά το μεσημέρι αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά.

Την Τρίτη και την Τετάρτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Τετάρτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.