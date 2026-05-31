Η απόφαση για επαναδιεκδίκηση της Προεδρίας Βουλής ήταν ομόφωνη από το Εκτελεστικό Γραφείο και την κοινοβουλευτική ομάδα διαμηνύει η πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου προσθέτοντας ότι αυτά είναι και τα μηνύματα που παίρνει η ηγεσία του κόμματος από τα στελέχη, τα μέλη και φίλους της παράταξης. Υποδεικνύει ότι, η επιτυχής προεδρία της προηγούμενης πενταετίας και το πολύ ικανοποιητικό εκλογικό αποτέλεσμα συνιστούν την πολιτική τεκμηρίωση της απόφασης για επαναδιεκδίκηση της θέση Προέδρου της Βουλής από την ίδια.

Ταυτόχρονα στέλνει και μήνυμα πώς, η εκλογή προέδρου της Βουλή δεν είναι μία τυπική διαδικασία αλλά καταδεικνύει και την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της χώρας. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι, ο ΔΗΣΥ κρίνει ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί μέσα από διαβουλεύσεις να συσχετίζεται με μελλοντικές επιδιώξεις.

Η Αννίτα Δημητρίου μιλά ακόμα για την πολιτική συνεργασία του ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ και σημειώνει ότι οφείλουν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση υπεύθυνων πλειοψηφιών στην Βουλή. Τονίζει πώς το αποτέλεσμα των εκλογών έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο ΔΗΣΥ έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σημειώνοντας πώς ήταν αποτέλεσμα σκληρής και συλλογικής δουλειάς των τελευταίων τριών χρόνων.

– Τι σημαίνει το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών για το ΔΗΣΥ; Το περιμένατε;

– Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών επιβεβαίωσε κάποια βασικά συμπεράσματα. Πρώτα απ’ όλα, ότι οι πολίτες αξιολογούν πολιτικές θέσεις, σοβαρότητα και αξιοπιστία. Για εμάς, οι εκλογές δεν ήταν διαγωνισμός εντυπώσεων, αλλά σύγκριση πολιτικών προτάσεων και δυνατότητας υλοποίησής τους. Η πλειοψηφία των πολιτών έδειξε ότι εγκρίνει και προκρίνει τις πολιτικές μας θέσεις και μας εμπιστεύεται για να τις υλοποιήσουμε.

Το δεύτερο μήνυμα αφορά το δίλημμα που θέσαμε προεκλογικά: Υπεύθυνα μπροστά ή πειραματισμοί. Οι πολίτες επέλεξαν υπεύθυνη πολιτική στάση, σταθερότητα και τεκμηριωμένο λόγο, απορρίπτοντας τον λαϊκισμό, την τοξικότητα και τις ατεκμηρίωτες κατηγορίες.

Το αποτέλεσμα όμως στέλνει και ένα καθαρό εσωκομματικό μήνυμα. Οι συναγερμικοί γύρισαν σελίδα, έβαλαν τέλος στην εσωστρέφεια και έδωσαν εντολή για έναν ΔΗΣΥ ενωμένο, εξωστρεφή και πρωταγωνιστή.

– Ήταν και μια ψήφος εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο σας το ποσοστό που λάβατε;

– Δεν θα μπω στη λογική προσωπικής ερμηνείας του αποτελέσματος. Εκείνο που κρατώ είναι ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, σε ένα πρωτόγνωρο και κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό, κατάφερε παρά τις αρνητικές εκτιμήσεις, να πετύχει ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που ασφαλώς μας δικαιώνει.

Και αυτό επιτεύχθηκε μέσα από τη σκληρή προσπάθεια τριών ετών. Απ’ την πρώτη στιγμή που είχαμε αναλάβει. Με συλλογική δουλειά, τόσο από την ηγεσία όσο και από όλα τα στελέχη και φίλους της Παράταξής μας. Και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας για άλλη μια φορά γι’ αυτή τη σημαντική νίκη. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα ήταν εφικτό το αποτέλεσμα.

Πολλοί περίμεναν ότι θα αποδυναμωθεί ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Οι πολίτες, όμως, έδωσαν τη δική τους σαφή απάντηση. Ο ΔΗΣΥ απέδειξε ότι έχει γερές ρίζες στην κοινωνία. Έχει θέσεις, έχει δύναμη, έχει προοπτική.

Για εμάς, το αποτέλεσμα δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Είναι ευθύνη. Και ταυτόχρονα μια ισχυρή βάση πάνω στην οποία μπορούμε να κτίσουμε στο μέλλον. Με σοβαρότητα, ενότητα και καθαρό πολιτικό λόγο, συνεχίζουμε ακόμη πιο δυναμικά, με στόχο να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών και στις ανάγκες της χώρας.

– Πώς θα πορευθεί ο ΔΗΣΥ στο νέο πολιτικό σκηνικό παραμένοντας ως η μεγάλη δύναμη στον τόπο;

– Σε αυτή την προεκλογική περίοδο δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση σε δύο πράγματα: στις πολιτικές μας θέσεις και στην επανασύνδεσή μας με την κοινωνία και τη βάση της παράταξής μας.

Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν σημαίνει απλώς εκλογική αντοχή. Είναι επιβεβαίωση ότι υπάρχει χώρος στην πολιτική για σοβαρότητα, τεκμηρίωση και υπεύθυνο λόγο. Και ακριβώς πάνω σε αυτή τη βάση, επαναλαμβάνω ότι, θέλουμε να συνεχίσουμε να κτίζουμε την επόμενη μέρα του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Παρουσιάσαμε 31 συγκεκριμένες κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους με τεκμηρίωση, μελέτες και εφαρμόσιμες λύσεις, μακριά από τον λαϊκισμό και τις εύκολες υποσχέσεις. Μπήκαμε στην ουσία των ζητημάτων που απασχολούν την κοινωνία, από την οικονομία και τη στέγαση μέχρι την παιδεία και την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό δεν σταματά με το τέλος των εκλογών. Τουναντίον. Στόχος είναι η προώθησή τους. Θα συνεχίσουμε να τις εμπλουτίζουμε και να τις εξειδικεύουμε, έτσι ώστε να απαντούν στις καθημερινές ανάγκες της κοινωνίας.

Την ίδια ώρα, επενδύσαμε ξανά στην άμεση επαφή με τον κόσμο μας. Οργώσαμε κυριολεκτικά όλη την Κύπρο, γιατί πιστεύω βαθιά ότι κανένα κόμμα δεν μπορεί να παραμένει ισχυρό αν απομακρυνθεί από τη βάση και την κοινωνία. Η δική μας πορεία είναι σαφής: περισσότερη φυσική παρουσία, περισσότερος διάλογος και συνεχής επαφή με τους πολίτες.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου που διαχρονικά διαδραματίζει στη χώρα. Σε ένα μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό σκηνικό που ενέχει κινδύνους και προκλήσεις, η ανάγκη για μια υπεύθυνη και σταθερή πολιτική δύναμη γίνεται ακόμη πιο επιτακτική. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ως δύναμη σταθερότητας, δυτικού και ευρωπαϊκού προσανατολισμού και υπεύθυνων λύσεων. Αυτό ζητούν σήμερα οι πολίτες και αυτή είναι η ευθύνη μας απέναντι στη χώρα και τη νέα γενιά.

– Μπορεί ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ να λειτουργήσουν ως ένας άξονας κεντροδεξιάς συνεργασίας στη Βουλή αλλά και ευρύτερα στο πολιτικό σκηνικό; Πώς τοποθετείστε απέναντι σε αυτό;

– Βεβαίως. Αυτό άλλωστε παρατηρήθηκε στο παρελθόν και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια στη Βουλή. Όχι επειδή έχουμε κάποια επίσημη συνεργασία αλλά επειδή υπήρχε πολύ συχνά σύγκλιση απόψεων. Αυτό λειτουργούσε πάντοτε προς όφελος του τόπου. Σε κάθε περίπτωση εμείς κατανοούμε ότι απαιτούνται συνέργειες και συναινέσεις, ιδιαίτερα σε ένα σύνθετο πολιτικό σκηνικό όπως αυτό που διαμορφώνεται σήμερα. Συναινέσεις σε πολιτικές. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν λειτούργησε ποτέ με δογματισμούς. Εκεί όπου υπάρχουν συγκλίσεις που θεωρούμε ότι υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με πολιτικές δυνάμεις.

Είναι λογικό ότι με κόμματα που βρίσκονται πιο κοντά μας ιδεολογικά υπάρχουν περισσότερα πεδία συνεννόησης και κοινής προσέγγισης. Σε σημαντικά ζητήματα όπως η οικονομία, οι μεταρρυθμίσεις, η ασφάλεια, η άμυνα, αλλά και ο ευρωπαϊκός και διεθνής προσανατολισμός της χώρας, είναι σαφές ότι με το ΔΗΚΟ υπάρχουν αρκετές συγκλίσεις.

Οφείλουμε και πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να διαμορφώνονται υπεύθυνες πλειοψηφίες που θα κρατούν τη χώρα σε πορεία σταθερότητας και ανάπτυξης. Και θέλουμε και επιδιώκουμε αυτή η κοινή σύμπλευση να συνεχιστεί.

– Τελεσίδικα υποψήφια μέχρι τέλους για την Προεδρία της Βουλής;

– Το Εκτελεστικό Γραφείο και η νέα κοινοβουλευτική ομάδα έχουν ήδη λάβει ομόφωνα την απόφαση τους: Να επαναδιεκδικήσω την προεδρία της Βουλής. Αυτά είναι τα μηνύματα επίσης που παίρνουμε από τα στελέχη, μέλη και φίλους της παράταξης μας μετά το εκλογικό αποτέλεσμα. Η επιτυχής προεδρία της Βουλής, κατά την τελευταία πενταετία και το πολύ ικανοποιητικό εκλογικό αποτέλεσμα της παράταξής μας συνιστούν την πολιτική τεκμηρίωση για αυτή την απόφαση. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η λαϊκή ετυμηγορία και βούληση δεν πρέπει να παραγνωρίζονται. Από κει και πέρα η κάθε πολιτική δύναμη θα λάβει τις δικές της αποφάσεις, οι οποίες είναι σεβαστές. Θεωρούμε επίσης ότι η εκλογή Προέδρου της Βουλής δεν είναι μια τυπική διαδικασία. Καταδεικνύει την ιδεολογικοπολιτική κατεύθυνση της χώρας και στέλνει μηνύματα εντός Κύπρου αλλά και διεθνώς. Την ίδια στιγμή κρίνουμε ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί μέσα από διαβουλεύσεις να συσχετίζεται με μελλοντικές επιδιώξεις.