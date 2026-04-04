Στη σύλληψη δύο προσώπων, ηλικίας 16 και 19 ετών, προχώρησε τα ξημερώματα σήμερα η Αστυνομία, μετά τον εντοπισμό κλοπιμαίου οχήματος, που κινείτο σε δρόμο της επαρχίας Λευκωσίας, από περίπολο της Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, γύρω στη 1.10π.μ. σήμερα, μέλη της ΜΜΑΔ που βρίσκονταν σε μηχανοκίνητη περιπολία, εντόπισαν αυτοκίνητο να παραβιάζει κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, στη λεωφόρο Λεμεσού, στο Δάλι. Όπως διαπιστώθηκε από τους αριθμούς εγγραφής του οχήματος, αυτό είχε καταγγελθεί στην Αστυνομία ως κλοπιμαίο, χθες το απόγευμα.

Τα μέλη της Αστυνομίας ακολούθησαν το όχημα, ο οδηγός του οποίου οδηγούσε αλόγιστα και επικίνδυνα, προσπαθώντας να ξεφύγει. Στην προσπάθειά του αυτή, παραβίασε εκ νέου κόκκινο φωτεινό σηματοδότη, ενώ σε σημείο της λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου, στα Λατσιά, ο οδηγός φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να προσκρούσει στο κιγκλίδωμα του δρόμου και να ακινητοποιηθεί. Από την πρόσκρουση, δεν προκλήθηκε οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Όπως διαπιστώθηκε οδηγός του οχήματος ήταν 16χρονος, ενώ στο όχημα επέβαινε και 19χρονος. Ενώ όπως διαφάνηκε από περαιτέρω εξετάσεις το όχημα είχε δηλωθεί χθες στην Αστυνομία, ως κλοπιμαίο. Εντός του οχήματος, μετά από σχετική έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, μικρή ποσότητα ναρκωτικών και μια ηλεκτρική ψησταριά η οποία φαίνεται να αποτελεί προϊόν κλοπής, που διαπράχθηκε χθες στην περιοχή Στροβόλου.

Οι δύο συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα και τέθηκαν υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από τους Αστυνομικούς Σταθμούς Λατσιών και Στροβόλου, την ΥΚΑΝ και την Τροχαία Λευκωσίας.