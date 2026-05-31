Οι τιμές του πετρελαίου ξεκίνησαν την εβδομάδα με ισχυρές απώλειες, διευρύνοντάς τις περαιτέρω έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων και δηλώσεων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Donald Trump, τον Υπουργό Εξωτερικών Marco Rubio και Ιρανούς αξιωματούχους, οι οποίες υποδείκνυαν μια επικείμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά στην οριστικοποίηση μιας προκαταρκτικής συμφωνίας, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει παράταση 60 ημερών της ισχύουσας εκεχειρίας, επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ και εντατικοποίηση των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Παρότι ορισμένα δημοσιεύματα για νέες επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη, το γεγονός ότι αρκετά δεξαμενόπλοια διήλθαν από τα Στενά τις τελευταίες ημέρες διατήρησε αυξημένες τις προσδοκίες για επίτευξη λύσης.

Το δολάριο υποχωρεί

Το δολάριο κατέγραψε επίσης πτώση, ωστόσο οι απώλειές του δεν ήταν αντίστοιχου μεγέθους με εκείνες του πετρελαίου, με τον δείκτη του δολαρίου (DXY) να διατηρείται στηριζόμενος από το κρίσιμο επίπεδο των 98,85 μονάδων. Ο λόγος ενδέχεται να ήταν οι ακόμη αυξημένες προσδοκίες για πιθανές αυξήσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Σύμφωνα με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βραχυπρόθεσμων αμερικανικών επιτοκίων Fed funds futures, μια αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης έχει πλήρως τιμολογηθεί έως τον Μάρτιο του 2027, ενώ υπάρχει ισχυρή πιθανότητα κατά 60% να υλοποιηθεί ήδη έως τον Δεκέμβριο.

Φαίνεται ότι οι επενδυτές ανησυχούν πως ο πληθωρισμός θα παραμείνει αυξημένος, ακόμη και αν υπάρξει πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) και τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) έδειξαν υψηλότερο του αναμενόμενου πληθωρισμό για τον Απρίλιο. Με τον γενικό δείκτη PPI να εκτινάσσεται στο 6%, ενισχύονται οι εκτιμήσεις ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή ενδέχεται να βρεθεί σε ανοδική τροχιά τους επόμενους μήνες, καθώς οι αυξημένες τιμές παραγωγού ενδέχεται να μετακυλιστούν στις τελικές τιμές των προϊόντων όταν αυτά φτάσουν στα ράφια των καταστημάτων, λίγους μήνες μετά την παραγωγή τους.

Ένας ακόμη παράγοντας που ενισχύει την πιθανότητα παρατεταμένης περιόδου υψηλού πληθωρισμού είναι οι αυξημένες τιμές πετρελαίου. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση, οι τιμές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από ένα έτος, διατηρώντας τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής σε υψηλά επίπεδα. Αυτό υποδηλώνει ότι ενδέχεται να απαιτηθεί χρόνος έως ότου οι ετήσιοι δείκτες πληθωρισμού επανέλθουν στον στόχο του 2% της Fed.

Ως εκ τούτου, στοιχεία που θα επιβεβαιώνουν αυτή την εικόνα ενδέχεται να οδηγήσουν τους επενδυτές να επισπεύσουν τις προσδοκίες τους για αύξηση επιτοκίων, περιορίζοντας τις απώλειες του δολαρίου και ενδεχομένως στηρίζοντας μια ανοδική αντίδραση. Ένα εύλογο χρονικό σημείο για τη Fed ώστε να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων θα μπορούσε να είναι ο Σεπτέμβριος. Ο Ιούνιος ή ο Ιούλιος ίσως θεωρηθούν υπερβολικά νωρίς, καθώς θα πρόκειται για τις πρώτες συνεδριάσεις υπό την ηγεσία του νέου προέδρου της αμερικάνικης κεντρικής τράπεζας Kevin Warsh.

Ο χρυσός υποχωρεί κάτω από τα 4.500 δολάρια

Οι προσδοκίες ότι η Fed ενδέχεται σύντομα να προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων επιβάρυναν τον χρυσό, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού (World Gold Council) κατέδειξαν αύξηση κατά 17% στη ζήτηση από τις κεντρικές τράπεζες το πρώτο τρίμηνο σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025. Το πολύτιμο μέταλλο υποχώρησε κάτω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης των 4.500 δολαρίων την Τετάρτη, κίνηση που ενδέχεται να αποτελέσει προάγγελο περαιτέρω πτώσης.

Το ιαπωνικό γεν δεν κατάφερε να επωφεληθεί από την αδυναμία του δολαρίου, με την ισοτιμία δολαρίου/γεν να κινείται υψηλότερα και να διασπά το επίπεδο των 159,30. Η Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Sanae Takaichi, ανακοίνωσε ακόμη έναν συμπληρωματικό προϋπολογισμό ύψους 19 δισ. δολαρίων για τη στήριξη της οικονομίας εν μέσω της ενεργειακής κρίσης. Η κυβέρνηση επιμένει ότι ο πρόσθετος δανεισμός δεν θα μεταβάλει το συνολικό πρόγραμμα έκδοσης ομολόγων, ωστόσο συνεχίζει να εκπέμπει αρνητικά μηνύματα σχετικά με τη διαχείριση του διογκούμενου χρέους.

Δεν προκαλεί έκπληξη, συνεπώς, το γεγονός ότι το γεν παραμένει υπό πίεση. Ωστόσο, όσο το δολάριο/γεν προσεγγίζει το επίπεδο των 160,00, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος παρέμβασης στις αγορές από τις ιαπωνικές αρχές.

Wall Street: Σε νέα ιστορικά υψηλά με ώθηση από τις μετοχές ημιαγωγών

Στη Wall Street και οι τρεις βασικοί δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά αυτή την εβδομάδα, με τον Nasdaq 100 να διασπά για πρώτη φορά το επίπεδο των 30.000 μονάδων.

Παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, φαίνεται να επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία, όπως αποτυπώνεται και στην πορεία του δολαρίου και του πετρελαίου.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της ανόδου των μετοχών εξακολουθεί να τροφοδοτείται από τη «μανία» γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι μετοχές εταιρειών ημιαγωγών συγκαταλέγονται μεταξύ των κύριων κερδισμένων, υποστηριζόμενες από τις αυξανόμενες επενδύσεις στις υποδομές που απαιτούνται για τη στήριξη της τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή της Micron κατέγραψε ισχυρή άνοδο, οδηγώντας για πρώτη φορά την αποτίμηση της εταιρείας πάνω από το 1 τρισ. δολάρια.

Ως εκ τούτου, όσο οι τεχνολογικοί κολοσσοί παραμένουν πρόθυμοι να επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη, η Wall Street ενδέχεται να συνεχίσει να κινείται σε αχαρτογράφητα νερά, ακόμη και εν μέσω πιθανών αναταράξεων στις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Μέση Ανατολή.

* Ανώτερος Αναλυτής Αγορών, Trading Point Market Analysis

