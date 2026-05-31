Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, με τα από πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη οικία, η οποία έθεσε σε κίνδυνο γειτονικά σπίτια.

Στις 12:55, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, έγινε ανταπόκριση για πυρκαγιά σε παλαιά εγκαταλελειμμένη οικία, στην πλατεία Ηρώων στην Λεμεσό.

Μέσα στον χώρο καίγονταν μεγάλοι σωροί από άχρηστα υλικά και σκουπίδια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε χρήση από τα μέλη μας σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών.

Έγινε επίσης, επίσης, προστασία από την πυρκαγιά γειτονικών οικιών που εφάπτονται της καιόμενης εγκαταλειμμένης οικίας.

Ανταποκρίθηκαν για την κατάσβεση 3 Πυροσβεστικά οχήματα.

Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται σε συνεργασία με την Αστυνομία.