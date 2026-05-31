Κάτι παραπάνω από ικανοποιητικά είναι τα δεδομένα της περιόδου αυτής για τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα στην Πάφο. Η τουριστική ροή προς την Πάφο το τριήμερο του Κατακλυσμού κυλά με ρυθμούς πολύ ικανοποιητικούς, τονίζουν εκπρόσωποι του κλάδου, ενώ επιπρόσθετα φαίνεται ότι και η τουιστική κίνηση προς την Πάφο αποκτά ανοδική τάση.

Εκπρόσωποι ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων εστίασης δήλωσαν χθες στον «Φ» ότι το κύμα των επισκεπτών τις μέρες αυτές είναι πολύ ικανοποιητικό λόγω Κατακλυσμού και συνιστά ένα καλό μπόνους για τους συγκεκριμένους κλάδους, μετά την φυσιολογική κάμψη που υπήρξε μετά το Πάσχα και εν αναμονή της βελτίωσης του διεθνούς κλίματος για την καλοκαιρινή τουριστική περίοδο.

Τουριστικά καταλύματα όλων των ειδών και οικονομικών βαλαντίων παρουσιάζουν αρκετή κίνηση και πληρότητες τις μέρες αυτές, ανέφεραν, ενώ ακόμη μεγαλύτερη είναι η κίνηση στους χώρους εστίασης από τους πολλούς συμπατριώτες μας που επιλέγουν διήμερες ή τριήμερες αποδράσεις στην πόλη της Αφροδίτης.